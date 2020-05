Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Malariamedisinen hydroksyklorokin har vært sett på som et av de beste håpene for en medisin mot covid-19.

Etter en studie som ble publisert i The Lancet er det stilt spørsmål om sikkerheten ved medisinen.

Artikkelen i The Lancet viste at de som ble behandlet med hydroksyklorokin hadde større dødelighet enn de som ikke fikk medisinen.

Generalsekretær Ghebreyesus sier at forsøkene med hydroksyklorokin på pasienter er satt på vent mens man ser nærmere på dataene, skriver AFP.

Trump reklamerte for medisinen

Generalsekretæren i Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sier at hydroksyklorokin fortsatt anbefales brukt mot malaria, slik den var utviklet for. Foto: CHRISTOPHER BLACK / AFP

USAs president Donald Trump har flere ganger trukket frem hydroksyklorokin som et håp for å få koronapandemien under kontroll.

18. mai sa Trump at han selv hadde tatt hydroksyklorokin i nesten to uker som et forebyggende tiltak.

Også Brasils president Jair Bolsonaro har oppfordret til bruk av hydroksyklorokin.

Enkelte regjeringer har kjøpt opp store partier i håp om at de kan hjelpe mot koronaviruset.

Blitt testet i Norge

Medisinene er også testet ut på pasienter på en rekke sykehus verden over som en del av det som er kalt Solidaritets-tester.

I Norge er hydroksyklorokin testet ut på Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital og Sykehuset Levanger siden mars.

Testingen har vært en del av programmet med Solidaritets-tester, som nå er satt på vent av WHO.

Programmet med Solidaritets-tester inneholder også utprøving av antivirus-medisinen remdesivir og en kombinasjon av medisiner mot HIV/Aids. De testene ska fortsette, opplyser WHO.

Hadde analysert 96.000 pasienter

I studien i The Lancet var det sett på data fra 96.000 pasienter, skriver Washington Post.

Undersøkelsen viste at blant dem som fikk hydroksyklorokin som behandling for covid-19, økte dødeligheten med 34 prosent.

Dersom pasientene fikk medisinene kombinert med antibiotika – en behandling av anbefalt av president Trump – økte dødeligheten med 45 prosent.