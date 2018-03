Venninne: Madsen ville ha det mer og mer ekstremt

Venninnen vitnet i retten fredag, og fortalte at hun jobbet på verkstedet til Peter Madsen fra 2015.

Etter hvert ble hun og Madsen nære venner. I en periode i 2016 bodde Madsen i kvinnens leilighet. Hun sier de ikke hadde noe seksuelt forhold, men at de delte nære ting med hverandre.

– Vi hadde noen få samtaler i 2017, men nesten hver gang innebar det noe ekstremt. Han ville gjerne finne noen «gærne» piker. To ganger snakket vi om kvinner i relasjon til døden, sier kvinnen.

– Opplevde du at han tente på det? spør aktor.

– Kanskje på noe med risiko. Jeg har ikke opplevd det som at han tente på det, men det var kanskje en dødsfascinasjon.

Hun sier han har snakket om filmer med ekte drap.

AKTOR: Jakob Buch-Jepsen var lite snakkesalig på vei til retten fredag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Snakket om seksuelle fantasier

Kvinnen beskriver en kontakt med Madsen som ble mer og mer ekstrem. Hun sier at de snakket om seksuelle fantasier.

– Han sa at når han hadde prøvd ting to ganger, så var det ikke spennende mer.

Kvinnen sier at Peter Madsen har fortalt henne at han er psykopat. Hun forteller retten at han også har snakket om en type voldsporno, hvor mennesker blir drept.

Peter Madsen tar notater mens kvinnen forteller.

Ifølge den rettspsykatriske rapporten, som aktor henviste til i starten av saken, har Madsen personlighetsforstyrrelser med psykopatiske trekk. Han har ifølge rapporten en svært avvikende polymorf (forskjelligartet) pervers seksualitet.

Madsen har selv beskrevet seg som promiskuøs.

– Da jeg sa at jeg ikke ville være med på trekant, sa han at jeg kunne filme det i stedet. Det ville jeg ikke, sier venninnen.

Kvinnen sier Peter Madsen har hatt seksuelle tilnærmelser mot henne.

– Har Peter sagt at han blir vanvittig hvis han ikke kan få det han vil?

– Ja, svarer kvinnen.

Snakket om død

Venninnen sier Peter Madsen snakket om det som skulle være den mest behagelige døden.

– Den mest behagelige døden for Peter var at Man skulle lukkes inne i et rør med kattekillinger og nakne kvinner. Så skulle røret trilles rundt så langsomt at man ikke kunne falle i søvn, og så skulle man dø av søvnmangel, sier kvinnen.