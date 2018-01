Venezuelas krise: «En tikkende bombe»

Han står oppi en diger søppelcontainer og enser ikke trafikken som stryker tett forbi.

Den 31 år gamle Osmilde Quintana jobber så svetten siler for å finne noe spiselig i søppelsekkene. Men det er alt annet enn lett.

For folk her i det dypt kriserammede Venezuela kaster fra seg stadig mindre, og det merkes godt for en som lever av andres søppel i hovedstaden Caracas.

– Ingen fremtid

– Det er et fryktelig liv, og jeg ser ingen fremtid, sier Osmilde Quintana til NRK.

Han er aller nederst i et samfunn som blir stadig fattigere. – En ufattelig situasjon i et land med så mye rikdom, sier Osmilde Quintana. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Jeg har vært nederst i samfunnet i flere år, men jeg har i hvert fall greid å overleve. Nå frykter jeg at dette året kan bli det siste, sier han, og legger til:

– Jeg må bare sette min lit til Gud, for her på jorda er det ingen å vende seg til, sier 31-åringen.

Økonomien stuper

Knapt noe land har hatt en verre økonomisk og sosial utvikling det siste året enn Venezuela.

Inflasjonen var i fjor på mer enn 2000 prosent – den høyeste i verden.

Økonomien krympet med mer enn 12 prosent og mangelen på mat, forbruksvarer og medisiner blir mer og mer dramatisk.

– Økonomien her i Venezuela er nå i fritt fall, og inflasjonen øker raskere for hver dag, sier kommentatoren Carlos Correa i Caracas. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– En tikkende bombe

– Denne utviklingen betyr at livskvaliteten blant folk her i Venezuela nå forverrer seg dramatisk, sier den kjente kommentatoren Carlos Correa her i Caracas.

– Lønningene kan på ingen måte holde følge med den enorme inflasjonen, og derfor er flere og flere ute av stand til å kjøpe den maten som er få tak i, sier han, og legger til:

– Folk er ufattelig tålmodig her i landet, men situasjonen er en tikkende bombe, sier kommentatoren.

Kø og atter kø

Intet syn er nå mer typisk i den venezuelanske hovedstaden, enn køer.

Å få tak i det som tilbys av statlig subsidierte mat- og forbruksvarer er for stadig flere den eneste løsningen, og folk stiller seg i kø så snart ryktet begynner å gå om at nye varer er kommet i hyllene.

NRK møter den 62 år gamle Mercedes Gede i køen foran et stort apotek i sentrum av Caracas:

Den 62 år gamle Mercedes Gede bruker nå all sin fritid på å stå i kø foran ulike butikker i den venezuelanske hovedstaden Caracas. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Rasende på regjeringen

– Jeg prøver å få tak i vanlige forbruksvarer, som tannkrem, såpe og toalettpapir. Jeg stilte meg i kø klokka fem i morges, og nå er den halv åtte, så om en halvtime åpner de, sier Gede, før han fortsetter:

– Vi er alle spente på om det er noe å få tak i, for her er prisene lave, sier 62-åringen, som er rasende på myndighetene for den katastrofale situasjonen.

Men president Nicolás Maduro sier landet er offer for en økonomisk krig – styrt fra USA:

– Det aggressive imperiet

–Jeg har nå liten tålmodighet med den imperialistiske regjeringen til Donald Trump, sier presidenten, til kraftig applaus fra sine tilhengere.

Venezuelas president Nicolás Maduro hevder årsaken til krisa er en "økonomisk krig" styrt fra USA. Foto: HANDOUT / Reuters

– Jeg vil ikke lenger tolerere det som dette aggressive imperiet driver med, sier Nicolás Maduro.

Men han gir ingen forklaring på USAs rolle i den venezuelanske krisa. Og knapt noen ekspert på Venezuela ser en slik sammenheng.

– Ingen «økonomisk krig»

– Jeg ser ikke av det pågår noen «økonomisk krig» mot Venezuela, sier kommentatoren Carlos Correa.

– Det er riktignok innført noen straffetiltak fra USAs side, men det forklarer på ingen måte det faktum at landets økonomi er lagt i ruiner det siste tiåret.

– Det verste er at er blitt umulig å drive privat økonomisk virksomhet i Venezuela – på grunn av nasjonalisering, pris- og valutakontroll og andre tiltak, sier kommentatoren.

Det daglige brød

I et bakeri i sentrum av Caracas lages fortsatt det daglige brød.

Men innehaveren Andres Blanco frykter det går mot slutten for virksomheten som familien har drevet i mer enn 40 år.

Bakeren Andres Blanco og hans familie har drevet bakeri i Caracas i mer enn 40 år. Nå frykter han at det går mot slutten for virksomheten. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Det blir stadig vanskeligere å få tak i råstoffer, og i perioder må han selge med tap fordi myndighetene fastsetter en pris som er lavere enn kostnadene:

– Intet håp med denne regjeringen

– Det eneste som kan redde oss er en ny økonomisk politikk, sier innehaveren.

– Nå går det fra vondt til verre på alle områder, og det er bare et tidsspørsmål før vi må stenge og 29 ansatte mister jobben.

– Med denne regjeringen har jeg mistet alt håp om bedring, så andre må ta over for å redde landet, sier bakeri-eieren Andres Blanco her i Caracas.