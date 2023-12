Vår tids største våpenkappløp: Norge leverer missiler

– Japan har satt i gang en betydelig opprustning. Noe av det de prioriterer aller sterkest er å kjøpe og utvikle missiler, sier forsker Henrik Hiim.

Kinas økende militærmakt og økt spenning i verden er tema når Japans statsminister Fumio Kishida tar imot statsminister Jonas Gahr Støre i Tokyo.

Kishida fronter personlig en ny japansk sikkerhetspolitikk. Inkludert kjøp av angrepsvåpen som Japan tidligere ikke kjøpte.

– Det er snakk om kryssermissiler som kan ramme både sjømål og mål på land. Japan utvikler flere egne missiler, men kjøper også fra både USA og Norge, sier Hiim som leder Senter for internasjonal sikkerhet, Institutt for forsvarsstudier.

Norske våpen

I gruppen av norsk næringsliv som reiser med Støre til Japan er Kongsberg Defence og Aerospace. Den delen av Kongsberggruppen som lager og eksporterer noen av verdens meste avanserte missiler.

– Kongsberg signerte i 2019 kontrakt for å levere sjømålmissilet JSM, eller Joint Strike Missile, til Japan. JSM benyttes i kampflyet F35, som både Norge og Japan har kjøpt, sier Eirik Lie, direktør i Kongsberg Defence and Aerospace.

Avduking av F35 jagerfly i 2019 i Japan. Samme år som Japan signerte en missilkontrakt med Kongsberggruppen. Foto: Reuters

Gjennombrudd

Salget var et gjennombrudd for Kongsberggruppen. Før dette kjøpte ikke Japan våpen direkte fra enkeltland, men kun gjennom forsvarssamarbeidet de har med USA.

– Dette var en av de første gangene Japan kjøpte forsvarsmateriell direkte fra en annen nasjon, og ikke via Foreign Military Sales-mekanismen gjennom USA.

– Vi kan ikke kommentere på antall eller dele detaljer om verdiene. Totalverdien på leveransene til Japan er på flere milliarder kroner, sier Eirik Lie.

Statsminister Jonas Gahr Støre med Eirik Lie direktør i Kongsberg Defence and Aerospace ved sin høyre side. Støre besøkte Kongsberg i januar 2023. Foto: Heiko Junge / NTB

Nå med Støre som døråpner i Tokyo håper Kongsberggruppen at Japan skal fatte interesse for flere norske våpen. Blant dem det raskeste og mest langtrekkende missilet Norge noen gang har utviklet.

Vår tids største våpenkappløp

Opprustningen i Asia og Stillehavsregionen er vår tids største våpenkappløp.

– Det er ingenting som kan måle seg med den opprustningen vi ser fra Kina. Kina har for eksempel bygget verdens største marine målt i antall fartøyer. USA sliter kraftig med å holde tritt med skipsbyggingen, sier Hiim.

Kinas økende militære ambisjoner har endret synet på egen sikkerhet i Japan. Det er særlig tre forhold som bidrar til økt spenning.

At Kina forbeholder seg retten til å gjenforene Taiwan med Kina om nødvendig med makt

Kinas territorielle krav til sjøs

Trusselen fra Nord-Korea og landets atomvåpenprogram

Nord-Korea skaper uro i regionen, men Kina er de som utfordrer maktbalansen i Asia.

– Kinas økende makt er klart viktigst, sier Hiim.

Kina bruker en sterkere marine til å legge makt bak krav på store havområder som naboland ser på som sine. Kina har grensekonflikter til havs med Japan, Vietnam, Filippinene.

Statsminister Jonas Gahr Støre vektlegger at i en tid med økt uro er Japan et stabilt demokrati og en nær partner i Asia, et land med økende geopolitisk betydning.

– Den utfordrende regionale og globale sikkerhetssituasjon, med krigen i Ukraina, Midtøsten og spenningen rundt Taiwan, gjør det viktig med nært sikkerhetspolitisk samarbeid mellom Japan og likesinnede land.

– Japan samarbeider med Nato, og som Nato-medlem deltar Norge i dette samarbeidet, sier Støre til NRK.

Statsminister Fumio Kishida på en pressebrifing. Kishida har knyttet mye av sin politiske prestisje til å endre hvordan ser sin rolle i verden. Foto: AP

Henrik Hiim mener folk hjemme i Norge ikke helt forstår dimensjonene av rivaliseringen mellom USA og Kina, og hva den betyr for USAs prioriteringer.

– Nei, jeg tror mange i Norge ikke har fått med seg omfanget av disse endringene. USAs ledere sier klart og tydelig at Kina er deres hovedutfordring. Trusselen fra Russland er prioritet nummer to. Russlands makt kan ikke måle seg med Kinas, sier Hiim.

Nytt norsk supermissil

Kongsberggruppen tilhører gruppen av norske aktører som er godt orientert om verdenspolitikk og mulighetene det gir i Asia.

– JSM-kontrakten med Japan er et godt utgangspunkt for ytterligere å kunne styrke forsvarsmateriellsamarbeidet mellom Norge og Japan, sier direktør Eirik Lie.

JSM-missil monteres i test i Norge. Foto: Luftforsvaret

I Tokyo vil Kongsberggruppen nå også kunne presentere sitt nye supermissil. Det heter 3SM og blir det første supersoniske missilet laget i Norge. Enkelt sagt raketter som går raskere enn lydens hastighet. Både Kina og Russland legger store ressurser i å utvikle missiler i denne kategorien.

– Det er allerede stor interesse for det nye missilprosjektet mellom Kongsberg, Norge og Tyskland, som ble annonsert i november. 3SM vil ble et langtrekkende og veldig hurtiggående komplement til NSM og JSM og vi ser for oss at mange land som i dag har Kongsbergmissiler, vi være interessert.

– Dialog med potensielle kunder vil skje i parallell med fremdriften i prosjektet, som i dag er helt i startfasen, sier Eirik Lie.

Det ny missilet skal etter planen være ferdig utviklet i 2035.

Statsminister Jonas Gahr Støre vil bidra til mer våpensamarbeid med Japan.

– Alle land har ansvar for å ivareta sin egen sikkerhet når tidene endres, også Japan. Som en nær og viktig sikkerhetspolitisk partner med Nato og Norge, er det naturlig og viktig at vi også samarbeider om våpen og annet forsvarsmateriell.

– Vi har allerede et godt utviklet samarbeid med Japan om dette som jeg håper kan videreutvikles i tiden som kommer, sier Støre.

I strid med grunnloven?

I Japan er den store diskusjonen om missiler som kan treffe mål i andre land er selvforsvarsvåpen eller angrepsvåpen. Etter nederlaget i 2. verdenskrig fikk Japan en strengt pasifistisk grunnlov. Den sier at Japan kun skal bruke militærmakt hvis de blir angrepet. Dette blir nå tolket annerledes enn før.

– Den japanske regjeringen har uttalt at de ikke behøver å sitte stille og vente hvis et angrep er under oppseiling, og at et forkjøpsangrep derfor ikke bryter med grunnloven, sier Hiim.