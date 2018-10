Vant 12,8 milliarder kroner

Mega Millions-lotteriet i USA opplyser nå at det bare var én spiller som hadde valgt de vinnende tallene under tirsdagens trekning.

Kupongen ble kjøpt i den lille byen Simpsonville i Sør-Carolina.

– Jeg har problemer med å telle så mange nuller, sier C.J Patel til lokalavisen Greenville News.

Det var i butikken hans, KC Mart nummer sju at kupongen med de riktige tallene ble solgt.

Butikkeier Patel vet ikke hvem av hans kunder som er den heldige vinneren.

SOLGTE KUPONGEN: Butikkeier C.J Patel har også vunnet. Han får en bonus på 50000 dollar fra lotteriet for å ha solgt den vinnende kupongen. Han sier at han planlegger å dele den med de ansatte. Foto: CHARLES MOSTOLLER / Reuters

Lotteriet vet ikke

De som organiserer lotteriet, har heller ikke identiteten til vinneren.

– Dersom vinneren hører på nå, så har jeg noen råd til deg, sier sjefen for lotteriet, Tony Cooper.

– Trekk pusten dypt, og signer baksiden av kupongen og legg den på et trygt sted. Kontakt en advokat eller noen andre du stoler på.

Det er bare kupongen som er viktig. Dersom en person henvender seg til lotteriet med lappen, og har signert baksiden, så får han eller hun pengene.

Vinneren har 180 dager på seg til å vise lotteriet den vinnende kupongen.

HER SLO HELLET TIL: Folkene fra lotteriet var raske. Kort tid etter trekningen hadde de satt opp et skilt utenfor butikken der kupongen ble kjøpt. Foto: CHARLES MOSTOLLER / Reuters

Ikke den største gevinsten

Før trekningen lå det an til at gevinsten ville bli historisk. Beregningene tydet på at den ville bli på over 1,6 milliarder dollar.

Det endte litt under anslaget, og summen ble 1,537 milliarder dollar.

Det betyr at historiens største gevinst fortsatt er Powerball-rekorden fra januar 2016. Den er på 1,586 milliarder dollar.

Den gevinsten ble fordelt på vinnere i tre delstater, så den heldige personen i Simpsonville vil motta den største pengespillpremien som én person har fått.

LOTTERIFEBER: Den høye gevinsten kom som et resultat av at det var lang tid siden noen hadde den vinnende kombinasjonen av tall. Foto: DREW ANGERER / AFP

Staten skal ha sitt

Selv om gevinsten er på 12,8 milliarder kroner, så vil ikke vinneren få så mye penger.

Statskassen skal ha 37 prosent av summen.

Det er mindre enn før. Skattereformen til president Donald Trump senket satsen fra 39,8 prosent.

Lotterireglene begrenser også hvor mye penger som kan bli utbetalt.

Velger vinneren å få så mye som mulig med en gang, så vil det bli overført omtrent 913 millioner dollar. Det er før skatt.

Hele summen, igjen før skatt, får vinneren bare dersom den kommer som årlige utbetalinger gjennom tretti år.