Valgvinner vil ha tettere bånd til Russland

Valgdeltakelsen fra lørdagens valg ble på bare 54,6 prosent, det laveste siden Latvia ble uavhengig fra Sovjetunionen i 1991.

Det er likevel ventet at valgresultatet vil skape reaksjoner blant mange latviere. Fortsatt er den sovjetiske okkupasjonen fra 1940 og frem til frigjøringen et sårt tema.

Valgvinneren omtales som et venstreorientert og prorussisk populistparti av flere internasjonale medier, blant andre Deutsche Welle.

Harmoni har uttalt at de fortsatt ønsker at Latvia skal være med i EU og Nato. Som medlem av militæralliansen, og med grense til Russland, befinner latvierne seg i frontlinjen i det intense forholdet som nå er mellom Russland og en rekke vestlige land. I dag er 1000 NATO-soldater utstasjonert i Latvia.

Samtidig vil Harmoni at latvierne skal etablere et tettere forhold til Russland. Det skal først og fremst handle om handel og et økonomisk samarbeid, ifølge BBC.

Partisympatisører under en demonstrasjon i 2011. Mange av dem som stemte på partiet kommer fra den russiske minoriteten i Latvia. Foto: Raitis Purins / Afp

Partiet havnet på førsteplass med 19,9 prosent av stemmene, viser endelige valgresultater søndag morgen. Bak følger to populistpartier som kan komme til å inngå en regjeringskoalisjon med Harmoni: KPL LV fikk 14 prosent av stemmene, mens Nykonservativt parti fikk 13,6 prosent.

Det liberale partiet For utvikling fikk rundt 12 prosent av stemmene. 16 partier deltok i valget, og 7 av dem blir representert i nasjonalforsamlingen. Forhandlingene om en koalisjonsregjering ventes å ta tid.

Russisk minoritet

Den sittende sentrum-høyre-regjeringen har fått skryt for å ha fått økonomien på rett kjøl, men populariteten er dalende.

– Velgerne er lei av det harde arbeidet som var nødvendig for å dra Latvia ut av finanskrisen i 2008. Nå vil velgerne ha et nytt ansikt. Dagens statsråder er ikke underholdende nok. Det er her populismen kommer inn, sier statsviteren Filips Rajevskis til nyhetsbyrået AFP.

Harmonis kjernevelgere har lenge vært Latvias russiske minoritet, som utgjør en firedel av landets nærmere 2 millioner innbyggere. Men i år frontes partiet av etniske latviere.

Størst tidligere

Harmoni har vært størst i samtlige av de tre siste valgene, men kom aldri i regjering fordi ingen andre partiet ville samarbeide med dem.

Denne gangen er det populistiske KPV LV-partiet, ledet av tidligere skuespiller Artuss Kaimins, en potensiell partner.

Partileder for Harmoni, Nils Usakovs. Foto: INTS KALNINS / Reuters

– Ingen stabil regjeringskoalisjon er mulig uten Harmoni, uttalte partiets leder, 42-årige Nils Usakovs, til det latviske nyhetsbyrået LETA etter at valgresultatet ble kjent.