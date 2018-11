Det er fortsatt så jevnt i valget til Senatet i solskinnsstaten at det er umulig å utrope noen vinner. Den republikanske guvernøren Rick Scott utfordret den sittende demokratiske senatoren Bill Nelson.

Kun 12.600 stemmer skal skille de to, det tilsvarer rundt 0,15 prosentpoeng. Dermed går det mot en tredje runde med stemmetelling av de rundt 8 millioner stemmene, og denne vil bli manuelt utført. Det har utløst en regelrett ordkrig mellom partene.

– Senator Nelson forsøker helt klart å jukse for å vinne dette valget. På en eller annen måte kom de opp med 93.000 nye stemmer etter valgnatten. Vi vet fremdeles ikke hvordan de gjorde det, sa Rick Scott til Fox News søndag.

Hans demokratiske motstander reagerer kraftig på uttalelsene.

– Det ser ut til at min motstander er bekymret for at han vil tape valget hvis alle stemmene blir talt opp, sa Bill Nelson mandag, og fortsatte:

– Hvorfor går han ellers til retten for å hindre at alle stemmene blir telt? Hvorfor komme med uriktige påstander om valgjuks? Vi vil ikke la ham undergrave den demokratiske prosessen på denne måten.

Omtelling også i guvernørvalget

De nøye beskrevne omtellingsprosedyrene ble vedtatt av delstaten etter det omstridte presidentvalget i 2000, mellom George W. Bush og Al Gore, hvor Florida endte som stridens utskjelte kjerne.

Ekstra grundig kontroll blir det av stemmesedler opptellingsmaskinene har avvist.

Valgdistriktene i delstaten hadde frist til klokken 15 lokal tid med å bli ferdige med omtellingen, men ikke alle rakk tidsfristen. I Palm Beach sviktet de gamle tellemaskinene på grunn av overoppheting, og omtellingen måtte starte på nytt.

Alle stemmesedler skal telles nå manualt. I Palm Beach forbereder valgfunksjonærene håndtelling av alle stemmer. Foto: MICHELE EVE SANDBERG / AFP

Også i kampen om hvem som skal ta over etter guvernør Scott, er det nyopptelling. Demokraten Andrew Gillum kjemper mot republikanernes kandidat Ron DeSantis, som har fått støtte av president Donald Trump.

Dommer ber politikere dempe retorikken

Trump har kommet med anklager om valgfusk også i Florida, uten å legge fram bevis. Han har i en rekke twittermeldinger hevdet at Demokratene forsøker å stjele valget med tellefusk.

Samtidig sier myndighetene i Florida, som er republikansk ledet, at de ikke har funnet tegn til valgfusk og ber om dokumentasjon hvis dette har funnet sted.

Det samme sier dommer Jack Tuter i Florida. I en rettshøring mandag sa han at han ikke hadde sett tegn til juks. Samtidig ba han begge sider i konflikten om å dempe retorikken.

– Det er behov for å forsikre velgerne om at Florida-valgets integritet blir ivaretatt, sa Tuter, og ba partienes advokater om å godta skjerpede sikkerhetstiltak rundt omtellingen.