Sean «Diddy» (54) Combs er ein kjend rappar, produsent og forretningsmogul.

I ein overvakingsvideo frå 2016 ser ein rapparen ta tak i Cassie Ventura. Dei to var kjærastar på det tidspunktet.

Han dreg på og sparkar henne. Videoen vart først delt av CNN, og Diddy nekta for at det var han.

Laurdag sa han at han ikkje hadde gjort noko gale. No har pipa fått ein annan lyd.

Skarpe reaksjonar

Skarpe reaksjonar

– Det finnast ikkje unnskyldning for oppførselen min på den videoen, seier han til sine 20 millionar følgjarar på Instagram.

Vidare seier han at han var på eit botnpunkt på den tida. Han forklarer at han har søkt profesjonell hjelp, og at han går i terapi.

Etter at CNN publiserte videoen har det kome mange, og harde, reaksjonar.

Videoen har spreidd seg i sosiale medium, og politiet i Los Angeles skriv at dei synest det er ekstremt opprørande og vanskeleg å sjå på videoen.

Videoen har spreidd seg i sosiale medium, og politiet i Los Angeles skriv at dei synest det er ekstremt opprørande og vanskeleg å sjå på videoen.

CNN-korrespondent Omar Jimenez meiner innhaldet er «forstyrrande».

KJENDISPAR: Diddy og Cassie på Met-gallaen i 2017, året før forholdet mellom dei tok slutt. Foto: Charles Sykes / INVISION

Har vore i hardt vêr

Dette er ikkje første gong det stormar rundt artisten.

I november 2023 kom det første søksmålet for mishandling, seksuelt slaveri og valdtekt.

Saksøkar var Cassandra Ventura, kjent som artisten Cassie. 19 år gamal vart ho kjærast med den 17 år eldre Diddy, som ho hevdar kontrollerte livet hennar i elleve år.

Saka vart løyst ved forlik dagen etter. Det er ikkje kjent kva sum Cassandra Ventura fekk.

Men skuldingane slutta ikkje der. Før 2023 var omme, var Diddy hovudperson i tre søksmål til.

Dei handla om valdtekt, filming av seksuelle overgrep, trafficking og ei gruppevaldtekt. Ugjerningane skal ha skjedd i 1990/91 og 2003.

Diddy har avvist alle skuldingane. I desember 2023 la han ut dette på Instagram:

INSTAGRAM: «La dette vere klart og tydeleg: Eg har ikkje gjort nokon av dei forferdelege tinga som eg blir skulda for. Eg vil kjempe for namnet mitt, familien min og sanninga.» skreiv Sean Combs. Faksimile: Instagram

Fem søksmål

Det femte søksmålet kom i februar i år. Musikkprodusenten Rodney «Lil Rod» Jones Jr. skuldar Diddy (og fleire i hans inste krets) for ei lang rekke brotsverk.

Blant dei organisert kriminalitet og seksuelle overgrep mot seg sjølv og jenter under seksuell lågalder. (Søksmålet frå Lil Rod, som er levert til retten i New York, kan du lese her.)

Ein av advokatane hans, Aaron Dyer, sa i mars i år at Diddy samarbeider med myndigheitene, er uskuldig og vil fortsette å kjempe for å reinvaske namnet sitt.

Diddy har altså påstandar om grove kriminelle handlingar gjennom 30 år retta mot seg.

Diddy har fått fleire prisar. Her blir han heidra under MTVs «Global Icon Award». Foto: Charles Sykes / Invision

Raida eigedomen

25. mars i år tok tungt væpna menn i grøne uniformer seg inn på eigedomen hans. Dei sprang inn forbi bassenga og over velpleidde plenar.

Det var oppbod av tungt væpna politifolk under raidet på Diddys eigedom i Los Angeles 25. mars 2024. Foto: Eric Thayer / AP Det var også mengder av folk frå politiet og Tryggingsdepartementet ved Diddys eigedom på Star Island på Miami Beach i Florida same dag. Foto: Rebecca Blackwell / AP Her ser vi agentar hente ut beslaglagt materiale fra Diddys eigedom i Florida. Foto: GIORGIO VIERA / AFP Og ja: Pressa fekk ferten i dette ganske raskt og raida toppa alle nyheitssendingar. Foto: Carlin Stiehl / Reuters

Sikkerheitsdepartementet skal ifølge NBC News ha funne våpen i begge villaene under ransakinga 25. mars. At dei var med på ransakinga, tyder på at saka er alvorleg.

Diddy har så langt ikkje blitt tiltalt for noko og sitt ikkje i fengsel. Han er under føderal etterforsking for sex-trafficking, melder fleire amerikanske medium.