Det mange advarte mot er nå i ferd med å bli en realitet. Konkurransen landene imellom om hvem som først får fart på massevaksineringen mot koronaepidemien, er i full gang.

Israel, og ikke minst statsminister Benjamin Netanyahu, har allerede gjort et poeng ut av at landet nå har passert 1 million vaksinerte innbyggere.

– Vi bryter alle rekorder. Vi ligger foran hele verden, sa Netanyahu - da han var til stede da innbygger nummer 1 million ble vaksinert.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu fikk vaksinen mot Covid-19 allerede 19. desember 2020 Foto: AMIR COHEN / AP

Netanyahu driver valgkamp

Netanyahu sier at Israel allerede i februar vil være det første land i verden som kommer ut av pandemikrisen, takket være full vaksinering av befolkningen.

Netanyahu, som har vært hardt presset av korrupsjonsanklager og politisk kaos, skal prøve å få fornyet tillit fra velgerne ved parlamentsvalget i mars.

Israel har klart å skaffe seg store forsyninger både av vaksinen fra tyske Pfizer og fra Moderna og andre produsenter, og dette poenget har statsministeren brukt i valgkampen.

Israel har vært hardt rammet av koronaepidemien. Mer enn 420000 innbyggere har vært smittet, og 3325 har dødd som en følge av viruset.

Problemer i Frankrike

Ikke-EU-landet Storbritannia har klart å vaksinere nærmere 1. million av sine innbyggere. Samtidig sliter store EU-land som Tyskland, og ikke minst Frankrike, med å komme i gang.

Så langt har ikke Frankrike nådd 1000 vaksinerte, blant annet fordi det har vært mange som har vært skeptiske til å gå i gang med massevaksinering før alle mulige bivirkninger er klarlagt.

President Emmanuel Macron lovet i sin nyttårstale at han ikke vil tillate at ulike innvendinger fra enkeltgrupper skal skape hindringer for vaksineringen

Frankrikes president Emmanuel Macron har selv vært smittet av Covid-19, uten å bli alvorlig syk. Foto: Charles Platiau / AP

Treg vaksinering også i Finland

Også i Finland er det mange som stiller spørsmål ved farten og organiseringen av vaksineringen. En oversikt fra myndighetene viser at etter en uke, har bare rundt 2000 personer fått sprøyten.

– Mye helsepersonell, som behandler koronapasienter, har vært på juleferie sier Mika Ramet til Helsingin Sanomat. Han jobber ved vaksineforskningssenteret ved universitetet i Tammerfors. Ramet regner dmed at vaksineringen kommer i gang for fullt fra mandag av. De ansatte i helsevesenet er prioritert først i Finland for vaksinering mot korona-viruset.

Spesiallegen Mervi Mendiluce var blant de første som fikk Pfizer-BioNTECH Covid-19-vaksinen i Finland. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

Det har likevel vakt oppsikt at så få er blitt vaksinert selv om Finland allerede har mottatt 50000 doser av koronavaksinen, og har et av verdens mest effektive helsesystemer.

Overlege Hanna Nohynek ved Det finske folkehelseinstituttet THL sier til avisen Ilta Sanomat at planen er å vaksinere 20000 personer i uken framover.

Vaksinefred Russland – Ukraina?

Samtidig er kampen mot korona også blitt en del av den bitre striden mellom de to slaviske nabolandene Russland og Ukraina.

Sjefen for Fondet for direkte investeringer i Russland Kirill Dimitrijev sier ifølge radiostasjonen Moskvas Ekko at de er villig til å starte produksjon av Sputnik V - vaksinen i Ukraina.

Den ukrainske politikeren Viktor Medvedtsjuk sier det nå er sendt en formell søknad om å få godkjent Sputnik V.

Zelenskyj mot Putin – rått parti?

Søknaden er sendt fra firmaet Biolek i byen Kharkiv øst i landet. Ukrainas tidligere presidenten Petro Porosjenko var raskt ute med å si at ukrainske myndigheter må avvise å godkjenne den russiske vaksinen, fordi «dette vil medføre risiko».

Produsenten av Sputnik V er i dialog med den svensk-britiske produsenten AstraZeneca om et samarbeid i forbindelse med vaksineringen mot covid-19.

Ukrainas president besøkte fronten i Donbass 6. desember 2020 Foto: AP

Russland og Ukraina har siden 2014 ligget i en bitter konflikt etter at Russland annekterte den ukrainske Krimhalvøyen. Russland har også aktivt støttet prorussiske separatister i Donbass. Trolig har mer enn 13000 mennesker mistet livet i konflikten.