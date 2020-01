I en uttalelse sier den abdiserte kongen at han «...er gjort kjent med resultatet av DNA-testen» og «vitenskapelige konklusjoner indikerer at han er den biologiske faren til fru Delphine Boël».

Kong Albert valgte å trekke seg fra kongegjerningen i 2013 på grunn av dårlig helse. Han overlot da tronen til sin sønn, Philippe.

Ved abdiseringen startet en juridisk dragkamp om eks-kongen skulle tvinges til å avlegge en DNA-test i farskapssaken, som allerede da hadde pågått i flere år.

Delphine Boël avbildet sammen med sine advokater 13. desember 2019, på vei inn til nok en rettshøring siden hun fremmet kravet om DNA-prøve i 2013. Nå er saken avgjort. Foto: Dirk Waem / AFP

Skandale og rykteflom i kongelige kretser

De første ryktene om at kongen hadde barn utenfor ekteskap dukket opp i 1999, i en uautorisert biografi om hans kone, dronning Paola.

Saken førte til en kongelig skandale i Belgia, hvor ekteskapstrøbbel og skjulte kjærlighetsaffærer i de kongelige sirkler ble rotet i og brakt frem til avisforsidene.

I 2005 bekreftet kunstneren Delphine Boël at den belgiske monarken trolig var hennes far. Hun startet en kamp for at han skulle anerkjenne henne som sin datter.

Hennes mor, baronesse Sybille de Selys Longchamps, fortalte at hun og den daværende prins Albert of Liège hadde hatt en langvarig utenomekteskapelig affære, som varte fra 1966 til 1984.

Affæren med den belgiske baronessen skal ha pågått mens den daværende prinsen var gift med den italienske prinsessen, Paola Ruffo di Calabria. De giftet seg i 1958 og har tre barn.

Delphine Boël, som har etternavnet til Jacques Boël, som hun trodde var hennes far, er yngre enn disse.

Kong Albert under avskjedslunsjen med den belgiske regjeringen 15. juni 2013, hvor også dronning Paola og kronprins Philippe (t.h.), som skulle etterfølge ham, deltok. Da han abdiserte mistet kongen sin immunitet. Foto: Yves Logghe / AP

Mistet beskyttelsen da han gikk av

Kong Albert overtok som landets statsoverhode i 1993, da broren Baudouin døde, 62 år gammel.

Kong Baudouin og dronning Fabiola hadde ingen barn. Det var allment antatt at nevøen Philippe skulle etterfølge ham, men fordi Baudouin døde tidligere enn ventet var det broren som endte med å overta som konge.

Da kong Albert valgte å abdisere i 2013, mistet han også sin strafferettslige beskyttelse.

Samtidig leverte Delphine Boël inn et krav om at den avgåtte kongen måtte avlegge DNA-prøve for å få avgjort farskapet.

Det aktet ikke kongen å gjøre, og saken havnet i det belgiske rettsvesenet hvor den har versert siden.

Allerede i 2017 avgjorde en domstol at kongen ikke kunne unndra seg DNA-testing.

I mai i fjor opprettholdt en ankedomstol avgjørelsen samt ila dagbøter på 5000 kroner for hver dag kong Albert nektet å avlegge DNA-prøve. Da ble det til at den tidligere monarken avga materiale som kunne brukes i DNA-analysen.

Nå er altså resultatet av DNA-prøven gjort kjent, sammen med den kongelige innrømmelsen.

Utfallet av DNA-prøven har blitt holdt hemmelig mens belgisk høyesterett har behandlet saken.

Aksepterer DNA-resultatet

Kong Alberts advokat sier i en uttalelse at den 85 år gamle eks-kongen gir opp den juridiske kampen og aksepterer at Delphine Boël er hans fjerde barn.

Men advokaten understreker at det er en forskjell på rettslig farskap og biologisk farskap. Videre hevder den royale advokaten at kongen aldri har hatt noe å gjøre med oppdragelsen av Boël, verken familiært, sosialt eller utdanningsmessig.

Selv uttrykker kunstneren at innrømmelsen er en lettelse.

– Hennes liv har vært et langt mareritt som følge av denne letingen etter en identitet, sier Boëls advokat Marc Uyttendaele til fjernsynsstasjonen RTL.

Advokaten legger til at Boël bestemte seg for å bringe saken inn for domstolene «for å unngå at hennes barn bærer med seg denne byrden», ifølge BBC.

Farskapserkjennelsen innebærer også rett til at Boël kan ha rett til deler av den kongelig arv, ifølge advokaten.

Belgiske medier anslår at eks-kongen har en årlig inntekt på 10 millioner kroner samt en privat formue.

Selv har Boël tidligere sagt at anerkjennelse av farskapet er viktigere enn penger.