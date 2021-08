Utenriksministeren: Lettet etter at fly med afghanske ansatte kom til Oslo søndag

– De har hatt en tøff periode sammen med sine familier for å komme seg inn på flyplassen, sier utenriksminister Ine Marie Søreide om passasjerene til NRK.

Hun forteller at de evakuerte er medarbeidere som har jobbet for norske styrker i Afghanistan.

– Det er en stor lettelse at våre lokalt ansatte afghanere med sine familier nå har blitt evakuert fra Kabul, og kommet trygt til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse.

Arbeidet med evakueringen av ansatte har vært vanskelig siden Taliban tok makten i Kabul. Norge har stengt ned ambassaden midlertidig og besluttet evakuering av alle ansatte.

69 afghanere (ambassadeansatte inkludert familier) har nå fått opphold i Norge. De har status som kvoteflyktninger og skal bosettes i kommuner i Norge.

Kommer til Norge som kvoteflyktninger Ekspandér faktaboks Det er totalt 69 personer som kommer til Norge under denne ordningen for lokalt ansatte afghanere og deres familier. De har status som kvoteflyktninger og skal bosettes i kommuner i Norge. Før bosetting skal de til mottak, og innreisen gjøres i tråd med gjeldende test- og karanteneregler for innreise. Kilde: UD

Enda et barn med ukjente foreldre

– En liten jente på 2–3 år satt på fanget til norske soldater under hele flyturen.

Det forteller et norsk-afghansk ektepar som ønsker å være anonyme. De hadde reist til Afghanistan for å hjelpe mannens søster. Ektemannen hennes var skutt og drept, og hun sitter alene igjen med fem barn i alderen 2 til 16 år.

– Vi var ikke på ferie. Vi dro for å hjelpe henne med å ta vare på barne. De har det helt forferdelig, forteller den norsk-afghanske kvinnen til NRK.

Hun forteller om hjerteskjærende opplevelser på vei til flyplassen.

– Store menneskemengder prøvde å komme seg inn. Med det norske passet var vi plutselig mer verdt. Vi var heldige. Jeg får tårer i øynene når jeg tenker på det, sier kvinnen.

Ekteparet skryter av hjelpen fra norske myndigheter. De fikk mat og drikke inne på flyplassen og kunne gå om bord i flyet etter bare to timer.

Afghanere venter på å slippe inn i et australsk fly av samme type som norske myndigheter bruker til evakuering, C-17. Kabul, 20. august. Foto: Sgt Glen Mccarthy / AFP

Bør vente på grønt lys

Norske borgere i Afghanistan har mulighet til å registrere seg på reiseregistrering.no. Disse blir kontaktet av UD, opplyser utenriksministeren.

– Vi ønsker å gi mest mulig informasjon til de norske borgerne som har meldt seg til UD. Det har gått ut ny informasjon i morges, slik at vi kan bidra til hvordan de skal forholde seg til situasjonen, sier Søreide til NRK.

Til nå har minst syv personer mistet livet under kaoset på flyplassen i Kabul.

Om det er trygt å dra til flyplassen må folk ta stilling til selv, opplyser utenriksministeren.

– De må selv gjøre sine sikkerhetsvurderinger når det kommer til å reise til flyplassen, men vi ønsker å bistå med informasjon om når det kan være mulig å reise ut. Slik at de heller ikke beveger seg til flyplassen for tidlig, sier Søreide til NRK.

– Kaotisk og krevende

Søreide sier arbeidet med å få hjem norske borgere fortsetter.

– Det intense arbeidet for å bistå norske borgere som ønsker å reise til Norge fortsetter. Det er en stor og krevende operasjon som går i døgndrift.

Det er en farlig situasjon ved flyplassen.

– De store folkemengdene utenfor gjør det vanskelig og farlig å bevege seg mot den militære flyplassen. Det er en kaotisk og krevende situasjon, og vi kan ikke garantere at alle norske borgere som ønsker det vil klare å forlate Kabul, sier Søreide i en uttalelse til NRK.

USAs ambassade ba lørdag amerikanske statsborgere om å unngå flyplassen med mindre de får beskjed om noe annet fra amerikanske myndighetspersoner.

Begrunnelsen er «mulige sikkerhetstrusler utenfor portene», ifølge et varsel sendt ut lørdag. For to dager siden ba ambassaden amerikanere om å reise til flyplassen dersom de selv vurderte det som trygt.

Anonyme kilder i det amerikanske embetsverket sier til AP at det skal dreie seg om en mulig trussel fra Den islamske stat (IS).

Kildene sier at trusselen skal være «betraktelig», men kunne ikke gi nærmere informasjon.

EVAKUERT: – Det må være utrolig tøft. Mamma og pappa er ikke der. Det var flere av de barna om bord, sier Terje Watterdal. Foto: PRIVAT

Fjerde fly

Det er det fjerde flyet som er kommet med evakuerte fra Kabul. I går var flere barn med på flyet.

Et bilde av en norsk soldat med et barn på armen fikk mye oppmerksomhet da det ble spredd i sosiale medier lørdag morgen.

Terje Watterdal er landdirektør i Afghanistankomiteen, og var med på flyet.

– Jeg satt på den andre siden av flyet med den norske soldaten. Han hadde en liten baby i armene, og jeg hadde en guttunge som var litt over ett år.

REDDET: Et lite barn som passes på av en norsk soldat på vei ut fra Kabul. Foto: @EenaRuffini / Twitter

Utenriksministeren bekreftet evakueringen av barna på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

– I en helt ekstrem situasjon valgte vi å evakuere av hensyn til barna. De er tatt imot av barnevernstjenesten og Bufetat, og får omsorg og nødvendig helseoppfølging, sa hun videre.

Etter det NRK erfarer var det rundt ti barn med på flyet.

Utenriksdepartementet vil ikke dele mer informasjon om barna av hensyn til personvernet, og ber om at de blir skjermet.