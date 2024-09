Utenriksministeren ut mot Netanyahu: – Ønsker ingen våpenhvile nå

Raseriet er stort i Israel etter at seks israelske gisler ble funnet drept i en underjordisk tunnelsjakt i Rafah, sør på Gazastripen.

Etter 10 måneder i fangenskap, ble de drept kun kort tid før israelske spesialsoldater nådde frem til dem, ifølge det israelske forsvaret.

En ikke navngitt Hamas-tjenestemann opplyser til nyhetsbyrået AFP at minst to av de seks stod på listen over gisler som ville blitt byttet mot palestinske fanger ved en ny våpenhvile.

Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av andre.

Mandag kveld holdt statsminister Benjamin Netanyahu en TV-sendt pressekonferanse:

– Jeg sa til familiene, og jeg gjentar i kveld: Jeg ber om tilgivelse for at vi ikke fikk dem hjem i live. Vi var nære, men klarte det ikke.

Statsminister Benjamin Netanyahu er på kollisjonskurs med store deler av det israelske samfunnet, inkludert forsvarsministeren og sikkerhetstjenestene. Men han har også støtte. Foto: OHAD ZWIGENBERG / AFP

Ifølge statsministeren viser obduksjonene at gislene ble henrettet av skudd i nakken.

– Hamas vil betale en høy pris for dette, la statsministeren til.

Hamas hevder gislenes død er Netanyahus ansvar.

Krangler om grenseområde

Tre måneder etter at Israel og Hamas sa de var enige i planen som USAs president Joe Biden la frem, er det stadig nye runder med forhandlinger.

Netanyahu gjentok mandag at israelske soldater ikke vil forlate grenseområdet mellom Gazastripen og Egypt, den såkalte Philadelphi-korridoren.

– Vi kommer ikke til å kompromisse på dette. Om vi trekker oss tilbake, sender vi et budskap om at det er slik vi svarer når Hamas dreper oss, sa statsministeren.

Hamas står fast på at de israelske styrkene må ut av grenseområdet, slik Biden-planen legger opp til.

Siden nyhetene om de drepte gislene kom på lørdag, har det vært store protester i Tel Aviv og Jerusalem. Foto: Florion Goga / Reuters

Vil ikke ha noen avtale

Norges utenriksminister Espen Barth Eide mener en ting er klart:

– Etter talen mener jeg det er tydeligere enn noen gang at han egentlig ikke ønsker en våpenhvile nå, sier Barth Eide om Netanyahu.

Utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: Hanna Johre / NRK

– Et standpunkt som ikke bare jeg og mange av mine kolleger internasjonalt har, også lederne for Mossad, Shein Beth og det israelske forsvaret har gitt uttrykk for dette flere ganger: Netanyahu tilfører nye krav i forhandlingene som gjør dem vanskeligere, sier Eide til NRK.

Netanyahu står hardt på det han kaller «en full militær seier» og at krigen er over når Hamas er borte.

– Han stiller opp et mål som sannsynligvis er umulig å oppnå. Risikoen da er at de gjenværende, gjenlevende gislene aldri vil komme ut. Det er en katastrofe, for det er fullstendig brudd på alle rettsregler å ta sivile gisler, sier Eide.

– Problemet er at den eneste måten å få gislene ut på, er ved en våpenhvile, sier utenriksministeren.

Eide sier Israel og Hamas begge bryter grunnleggende prinsipper som gjelder i krigens folkerett.

Regjeringen sprekker?

Den israelske statsministeren er på kollisjonskurs med egen forsvarsminister og forsvarets generaler i tillegg til etterretningssjefene.

Alle hevder Israel kan kontrollere grenseområdet mellom Gazastripen og Israel uten å ha soldater plassert der. Og, alle mener tiden for lengst er inne for en ny avtale om fangeutveksling, for å få hjem gislene.

Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide, mener det er tydelig at det handler om Netanyahus egen politisk overlevelse.

Både finansminister Bezalel Smotrich og sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, som begge representerer hvert sitt ytterliggående nasjonalistparti, har gitt klar beskjed om at regjeringens dager er talte hvis det inngås en avtale med Hamas.

Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Ine Eriksen Søreide. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Han (Netanyahu red.anm.) er fullstendig klar over at de partiene han har inngått allianse med, og som utgjør den mest ytterliggående israelske regjeringen jeg tror man kan huske, vil motsette seg en våpenhvileavtale.

– De vil trekke seg ut av regjeringen og dermed mister regjeringen flertallet. Og for Netanyahu er den politiske overlevelsen ekstremt viktig, sier Søreide til NRK.

I det israelske rettsvesenet venter flere korrupsjonsrettssaker mot Benjamin Netanyahu den dagen han ikke lenger er beskyttet av politisk immunitet.

USA presser på

Av de 251 gislene som ble tatt under Hamas-angrepet 7. oktober, regner man med at mellom 60 og 100 av dem kan være i live et sted på Gazastripen.

Flere av gislene er amerikanske statsborgere. En av de seks som ble funnet drept i tunnelen i Rafah, var israel-amerikaner.

President Joe Biden og visepresident Kamala Harris i møte med USAS forhandlingsteam, som mekler sammen med Qatar og Egypt i samtalene mellom Israel og Hamas. Bildet er tatt mandag 2. september. Foto: White House / Reuters

I går, mandag, møtte president Joe Biden og visepresident Kamala Harris det amerikanske forhandlingsteamet. De diskuterte hvordan USA kan bidra til å drive frem avtalen som sikrer gissel-løslatelse.

USA, som har en meklerrolle sammen med Egypt og Qatar, vil legge frem et nytt utkast til en våpenhvile, som ifølge The Washington Post er «take it or leave it».

Ine Eriksen Søreide sier det amerikanske presset er nødvendig og viktig.

BLODSBRØDRE: En demonstrant i Tel Aviv hadde med seg en plakat med et manipulert bilde av Hamas-leder Yehiya Sinwar og Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: JACK GUEZ / AFP

Vil komme hjem i kister

Samtidig som statsminister Benjamin Netanyahu holdt sin TV-tale, kom det uttalelser fra den militære fløyen til Hamas, al-Qassam brigaden:

– Når Netanyahu insisterer på å få frigitt fangene med militært press, i stedet for å få til en avtale, betyr det at de vil bli returnert til familiene sine i kister, skriver talsmannen Abu Ubeida, ifølge Al Jazeera.

Ubeida skriver også at Hamas-medlemmene som vokter gislene i juni fikk nye ordrer om hva de skal gjøre hvis israelske styrker nærmer seg stedene der gislene holdes.

Det skjedde etter at fire gisler ble hentet ut i en voldsom militæroperasjon, som medførte over 300 drepte palestinere.

Hamas-talsmannen skriver ingenting om hva de nye ordrene innebærer, men israelske medier skriver at vokterne er beordret til å drepe gislene.

