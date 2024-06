Israel melder lørdag at de har hentet ut fire gisler fra Gazastripen. Det sier IDF i en felles uttalelse med israelsk politi og det israelske sikkerhetsbyrået (ISA).

Samtidig er minst 94 palestinere drept i angrepene sentralt på Gazastripen hvor gislene ble hentet ut. Det skriver AP, som har snakket med en talsperson for al-Aqsa-sykehuset i Deir al Balah.

Bildene viser flyktningleiren Nuseirat etter angrepet i dag. Foto: Jehad Alshrafi / AP/NTB Bildene viser flyktningleiren Nuseirat etter angrepet i dag. Foto: EYAD BABA / AFP/NTB Bildene viser flyktningleiren Nuseirat etter angrepet i dag. Foto: EYAD BABA / AFP/NTB Bildene viser flyktningleiren Nuseirat etter angrepet i dag. Foto: EYAD BABA / AFP/NTB

Ifølge Hamas-regjeringen på Gazastripen skal minst 210 palestinere være drept i de israelske angrepene mot flyktningleiren Nuseirat lørdag. I tillegg skal minst 400 være såret, melder Reuters.

Hamas sier i en uttalelse at flesteparten av gislene fortsatt er hos dem, skriver nyhetsbyrået.

En bil med skadde personer kjører til al-Aqsa sykehuset etter angrepene i dag. Foto: BASHAR TALEB / AFP/NTB

Hyller de israelske soldatene

I uttalelsen fra IDF heter det at de i en «kompleks spesialoperasjon» har funnet og hentet ut fire gisler fra to ulike steder i flyktningleiren Nuseirat. De ble tatt til fange av Hamas under terrorangrepet 7. oktober.

– De er i god medisinsk tilstand og har blitt overført til Sheba Medical Center i Tel HaShomer, skriver de.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant hyller spesialstyrkene som deltok i operasjonen i en uttalelse, melder Reuters.

– Våre soldater viste stort mot og ble møtt med kraftig motild i ett av de mest komplekse bymiljøene i Gaza. Dette er en av de mest heroiske og ekstraordinære operasjonene jeg har sett i mine 47 år i det israelske forsvaret.

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, sier Israel aldri skal gi etter for terroristene, og er innstilt på å frigi alle gislene i Gaza.

REDDET: Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov og Shlomi Siv ble kidnappet av Hamas. Nå er de reddet, melder IDF. Foto: IDF

De fire gislene er Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) og Shlomi Ziv (40).

Gjenforent med faren

Bildene av Argamani som ble ført vekk av Hamas-soldater på en motorsykkel, gikk verden rundt i dagene og ukene etter terrorangrepet mot musikkfestivalen Nova.

Hun dukket også opp i en rekke propaganda-videoer fra Hamas tidligere i år, ifølge CNN.

Fire gisler reddet i Gaza - blant annet Noa Argamani Du trenger javascript for å se video.

Argamanis kjæreste ble kidnappet sammen med henne, har familien hans fortalt til israelske Ynet tidligere. Han er ikke blant dem som nå er reddet ut.

Bilder på sosiale medier, som er gjengitt av israelske medier, viser Noa som blir gjenforent med faren hennes.

Samlet seg for å feire

Utenfor sykehuset i byen Ramat Gan flokker nå familie, venner og støttepersoner til for å ønske gislene velkommen hjem.

Familiene hyller redningen av gislene, og kaller det en «mirakuløs triumf», skriver AFP.

På et bilde smiler 21 år gamle Almog Meir Jan idet han blir eskortert inn av israelske soldater: Han var deltaker på festivalen da han ble kidnappet, og har frem til nå vært i fangenskap på Gazastripen. Andrey Kozlov på vei ut av et israelsk militærhelikopter. Noa Argamani snakker med Israels president Isaac Herzog på telefon etter at hun ble reddet. Israelere feirer at fire gisler har blitt reddet.

Russiske Andrey Kozlov er også blant gislene som skal ha blitt reddet. Han jobbet som sikkerhetsvakt på musikkfestivalen, ifølge Times of Israel.

Almog Meir Jan (21) var deltaker på festivalen da han ble kidnappet, og har frem til nå vært i fangenskap på Gazastripen.

En talsperson fra Hamas har også indirekte bekreftet hendelsen til Reuters. Han påstår at frigjøringen «ikke er en prestasjon» av Israel.

1162 mennesker ble drept i angrepet 7. oktober 2023 – et stort antall av dem sivile. Det ble startskuddet på en hittil åtte måneder lang krig.

Mer enn 36.000 palestinere og nesten 1500 israelere er rapportert drept siden da.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 36.731 Siste uke: 352 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

– Vil fortsette å gjøre alt for å bringe gislene hjem

Nyheten om de fire gislene kommer samtidig som IDF gjennomfører angrep mot Nuseirat sentralt på Gazastripen.

Angrepet lørdag skjer to dager etter at minst 37 personer ble drept i et israelsk angrep mot en FN-drevet skole i Nuseirat-flyktningleiren. Israel hevder at 17 militante ble drept i angrepet mot FN-skolen.

251 personer ble også tatt som gissel den 7. oktober av Hamas. Det antas at rundt 120 fortsatt befinner seg i Gaza, hvorav 100 fortsatt er i live.

HER BLIR HUN KIDNAPPET: Noa Argamani ble først vekk på en motorsykkel fra musikkfestivalen 7. oktober. Bildene gikk verden rundt. Foto: AP

Dette er den tredje vellykkede redningsoperasjonen på Gaza, skriver CNN. IDF-soldaten Ori Megidish ble reddet i oktober, mens Fernando Marman og Louis Har ble reddet i februar.

– Sikkerhetsstyrkene vil fortsette å gjøre alt for å bringe gislene hjem, skriver IDF.