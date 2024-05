Biden: Ligger ny plan om våpenhvile på bordet

Presidenten presenterte det som skal være hovedinnholdet i den nye avtalen; full våpenhvile, tilbaketrekking av israelske styrker og frigivelse av gisler.

– Israels tilbud har blitt videresendt til Qatar og Hamas, sa Biden.

– Hamas sier de ønsker en våpenhvile, nå har de en mulighet til å bevise at de mener det. Nå har de muligheten til å ende krigen de selv begynte, sa presidenten.

Han oppfordrer både Israel og Hamas til å gripe sjansen.

– Målet her er ikke bare våpenhvile, men varig fred, sa Biden.

Tre faser

Biden opplyser at våpenhvileforslaget består av tre faser.

Den første består midlertidig våpenhvile og forhandlinger, den andre av frigivelser av gisler og den siste fasen består av en gjenoppbygging av Gaza.

Den første fasen skal vare i seks uker, med en midlertidig våpenhvile. Da vil Israel trekke sine styrker ut av de befolkede områdene i Gaza. I løpet av disse ukene skal Israel og Hamas forhandle. Hvis forhandlingene i strekker seg utover dette, skal våpenhvilen forlenges, så lenge det tar å forhandle.

I fase to skal de gjenværende gislene løslates og de israelske styrkene trekke seg ut.

I fase tre skal Gaza gjenoppbygges etter krigen.

Fremdeles er det flere enn 100 israelske gisler igjen på Gazastripen. De ble tatt under Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Ingen vet hvor mange av dem som er i live. De siste ukene har israelske styrker funnet flere døde.

Flere av gislene er amerikanske statsborgere.

Den amerikanske presidenten sier at en krig som aldri tar slutt, ikke er bra for Israel.

– Det vil ikke få gislene hjem. Det vil ikke få slutt på Hamas. Det vil heller ikke gi varig fred til Israel. Men en avtale som dette, den kan få gislene hjem. Den kan også roe situasjonen på grensen til Libanon, sa Biden.

Skal gjenoppbygge Gaza

Den amerikanske presidenten sa rett ut at de siste åtte månedene har vært hjerteskjærende.

– Det palestinske folket har genomlevd et helvete. Tusentalls av sivile har blitt drept, blant dem mange kvinner og barn, sa Biden.

Biden sier avtaleforslaget åpner for bedre selvbestemmelse for det palestinske folk.

– USA vil sørge for at Israel også lever opp til de lovnadene kommer med, det er også en del av denne avtalen.

– Dette er et avgjørende øyeblikk. Hamas sier de ønsker våpenhvile, denne avtalen er en mulighet til å vise at de mener det. De bør signere denne. Folk over hele verden har bedt om våpenhvile i flere måneder, sa Biden.

Fridde til israelere

Den amerikanske presidenten la ikke skjul på at det vil være krefter i Israel som motsetter forslaget som altså noen i det israelske regjerings- eller sikkerhetsapparatet har utformet.

– Jeg vet det er folk i Israel som ikke kommer til å være enige i dette. Noen av dem sitter i regjeringen. De har gjort det klart at de ønsker å okkupere Gaza og vil fortsette å kjempe i årevis, gislene er ikke viktig for dem. Jeg ber dem om å stille seg bak denne våpenhvilen likevel.

Biden advarte om at Israel risikerer å å isolere seg fra resten av verden, hvis det snart ikke blir våpenhvile og krigen tar slutt.

Presidenten la til at avtalen kan føre til at Israel blir mer integrert i regionen, også med hensyn til Saudi-Arabia. Midtøstens mektigste land har foreløpig ingen formelle forbindelser til Israel.

– Israel kan gå med på dette, uten å frykte for egen trygghet, la Biden til og sa Hamas sin kapasitet er blitt betydelig redusert siste månedene slik at de ikke lenger er i stand til å gjennomføre et nytt angrep i stor skala som i oktober i fjor.

BIden sa at Egypt og Qatar skal gjøre sitt for å sikre at Hamas ikke skal gjenoppta de militære operasjonene mot Israel.

– USA vil alltid sørge for at Israel har det de trenger for å kunne forsvare seg selv.

USA eneste som har muskler

Hilde Henriksen Waage er professor i internasjonal historie og Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo og ved Instituttet for fredsforskning.

– Hvis dette er riktig, så er jo dette det vi har etterspurt lenge, i hvert fall et langt stykke på vei. For det er kun USA og Biden som har nok store muskler til å presse Israel til å gå med på noe slik, sier Hilde Henriksen Waage til NRK.