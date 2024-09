Raseriet har vært stort i Israel etter nyheten som kom lørdag: Seks israelske gisler var funnet drept i en underjordisk tunnelsjakt sør på Gazastripen.

Mandag kveld holdt statsminister Benjamin Netanyahu en pressekonferanse.

– Jeg sa til familiene, og jeg gjentar i kveld: Jeg ber om tilgivelse for at vi ikke fikk dem hjem i live. Vi var nære, men klarte det ikke.

– Hamas vil betale dyrt, sa statsministeren.

Den israelske statsministeren holdt en pressekonferanse mandag kveld. Foto: Ohad Zwigenberg / POOL / AFP / NTB

Truer med å returnere gisler i kister

Mandag kveld kom også en uttalelse fra den militære fløyen til Hamas, al-Qassam brigaden, ifølge Al Jazeera.

– Når Netanyahu insisterer på å få frigitt fangene med militært press, i stedet for å få til en avtale, betyr det at de vil bli returnert til familiene sine i kister, sier talsperson Abu Obeida, melder Al Jazeera.

De seks gislene som ble funnet drept i helgen, skal ha tryglet Netanyahu om å inngå en avtale om å befri dem, ifølge en video som Hamas har delt.

Det er ikke kjent når videoen ble tatt opp.

Foto: Menahem Kahana / AFP

Generalstreik lammet Israel

Mandag kveld var det fortsatt mange ute som protesterte i gatene i Tel Aviv.

En halv million mennesker har de siste dagene vist sitt sinne og sin sorg etter at nyheten om de drepte gislene ble kjent.

Israels største fagorganisasjon, Histadrut, oppfordret til generalstreik.

Hensikten med streiken var å presse statsminister Benjamin Netanyahu og regjeringen til å gå med på en avtale om våpenhvile på Gazastripen, for å få hjem de gjenværende israelske gislene.

– Jøder blir myrdet i tunnelene i Gaza. En avtale er viktigere er noe annet. I stedet for en avtale får vi likposer, sa Histadruts leder Arnon Bar-David.

– Jeg har kommet til at kun vår inngripen kan riste dem som trenger å bli ristet, sa Bar-David.

Generalstreiken rammet også flyplassen Ben Gurion i Tel Aviv. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Arbeidsgivere gav streikefri

Mandag formiddag – etter at storstreiken var godt i gang – kom arbeidsretten i Israel med sin dom: streiken måtte stanses innen klokken 13:30 norsk tid.

Histadrut organiserer rundt 800.000 arbeidstakere i en rekke sektorer.

Også paraplyorganisasjonen MAI, som representerer bedriftene som står for rundt 90 prosent av Israels industriproduksjon, hadde sluttet seg til streiken.

Ledelsen i 200 private selskaper gav sine ansatte fri for at de skulle kunne demonstrere.

Det samme gjorde ordfører Ron Huldai i Tel Aviv. Også opposisjonsleder Yair Lapid gikk hardt ut mot regjeringen og bad israelere vise sin protest.

Opposisjonsleder Yair Lapid deltok i generalstreiken i Israel 2. september. Foto: JACK GUEZ / AFP

Etter at arbeidsretten hadde sagt sitt, bad lederen for Histadrut medlemmene om å gå tilbake på jobb.

Da hadde offentlige kontorer, sykehus, barnehager, banker, forretninger vært holdt stengt. Kollektivtrafikken hadde stått stille, det samme med flytrafikken på hovedflyplassen Ben Gurion i Tel Aviv.

De reisende på Ben Gurion-flyplassen måtte smøre seg med tålmodighet. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Regjeringen ba israelere om å ignorere streikeoppfordringene.

Finansminister Bezalel Smotrich, som leder et ytterliggående religiøst parti, ba den israelske arbeidsretten om å stanse generalstreiken, og fikk gehør.

Smotrich mener streiken manglet juridisk grunnlag og ville gi store negative økonomiske konsekvenser.

I tillegg hevdet han den vil være en fordel for Hamas i den pågående konflikten.

Bussene står i Jerusalem på grunn av generalstreiken, som krever våpenhvile for å få hjem de gjenværende gislene. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Uenighet om dødsårsak

Det israelske helsedepartementet opplyste søndag at gislene som ble funnet i drept i Rafah, ble skutt «flere ganger på kloss hold».

Rettsmedisinske undersøkelser anslår at gislene ble drept mellom 48 og 72 timer før de ble obdusert, altså enten torsdag eller fredag, ifølge en talsperson for helsedepartementet.

Hamas på sin side nekter for at gislene ble henrettet og hevder de ble drept under et israelsk luftangrep, noe det israelske forsvaret igjen nekter for.

Av de 251 gislene som ble tatt under Hamas-angrepet 7. oktober, er rundt 100 fortsatt ikke løslatt, eller hentet ut. Det israelske forsvaret mener å vite at 33 av dem er døde, skriver nyhetsbyråene AFP og Reuters.

En Hamas-tjenestemann opplyser til AFP, på betingelse av anonymitet, at enkelte av de seks som ble funnet drept, stod på utvekslingslisten ved en våpenhvile.

Disse opplysningene er ikke bekreftet av en uavhengig tredjepart.

Demonstranter i Tel Aviv viser sin misnøye med den israelske regjeringen under generalstreiken Foto: Florion Goga / Reuters

Siste mulighet for avtale?

Til tross for månedsvis med forhandlinger, har Israel og Hamas fortsatt ikke blitt enige om en ny avtale som innebærer våpenhvile og løslatelse av gislene i bytte mot palestinske fanger.

Egypt, Qatar og USA forsøker å overtale partene til å gå med på fredsplanen som den amerikanske presidenten Joe Biden la frem i slutten av mai.

President Biden og visepresident Kamala Harris møtte det amerikanske forhandlingsteamet på mandag.

En av de som ble funnet drept i Gaza, var israelsk-amerikanske Hersh Goldberg-Polin (23). Biden og Harris har snakket direkte med hans foreldre.

Sammen med forhandlingsteamet drøftet presidenten og visepresidenten hvordan USA kan bidra til å drive fram en avtale som sikrer løslatelse av de gjenværende gislene.

En plakat med de seks drepte gislene vises frem i Tel Aviv. Det drepte israelsk-amerikanske gisselet Hersh Goldberg-Polin er avbildet i midten øverst. Foto: JACK GUEZ / AFP

The Washington Post skrev mandag at det som legges på bordet under kommende forhandlingsrunde, vil være «take it or leave it»-

– Du kan ikke fortsette å forhandle til evig tid. En gang må man sette sluttstrek, sier en amerikansk tjenestemann med kjennskap til forhandlingene.

På spørsmål fra pressen om Israels statsminister gjør nok for å sikre en avtale om løslatelse av gislene, svarte Biden kort «Nei», uten å utdype.

Uvillige parter

Den israelske statsministeren hogg tilbake mot USAs president, som han i mange år har hatt et anstrengt forhold til, på pressekonferansen mandag kveld.

Benjamin Netanyahu sa at presset må legges på Hamas, ikke på ham, etter drapene på de siste gislene.

– Og nå etter dette, blir vi bedt om å vise mer seriøse? Blir vi bedt om flere innrømmelser? Hvilket budskap er det til Hamas? Det budskapet er: Drep flere gisler, sa han.

Netanyahu beskyldes for å trenere våpenhvileforhandlingene og ofre gislene for å oppfylle sitt løfte om å knuse Hamas og redde sin egen regjering.

Statsministeren er på kollisjonskurs med sin egen forsvarsminister, forsvarets generaler og lederne for landets etterretningstjenester, som mener tiden er inne for en våpenhvile.

Netanyahus kontroversielle regjeringspartnere, som finansminister Bezalel Smotrich og sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, har gitt klar beskjed om at regjeringens dager er talte hvis det inngås en avtale med Hamas.

Hamas sin nye leder Yehiya Sinwar, som trolig fortsatt gjemmer seg på Gazastripen, er kjent for å være minst like steil som Netanyahu.

Ifølge en tidligere amerikansk Midtøsten-utsending vil han trolig vurdere om protestene og generalstreiken kan svekke den israelske statsministeren, ifølge The Washington Post.

