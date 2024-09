Mandag sa president Joe Biden at USA jobber for å presentere et nytt og endelig forslag til våpenhvile for partene i løpet av uka. USAs president sa samtidig at Israels statsminister Benjamin Netanyahu ikke gjør nok for å så til en slik avtale.

Søndag og i dag har FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, Tor Wennesland besøkt krigsherjede Gaza.

– Jeg er enig i at Israel må gjøre mer. Det er den interne striden i Israel det står om, ikke bare internt i regjeringen mellom statsminister Netanyahu og deler av hans kabinett, og hele forsvarsledelsen på den andre siden.

Det sier den erfarne norske diplomaten til NRK.

Wennesland peker samtidig på at Hamas også er en vanskelig part å forhandle med.

– Det er ikke enkelt å forhandle med Hamas. Det er ikke gitt at noen av partene har tenkt til å gi etter tilstrekkelig til at man får til en våpenhvile, sier Wennesland.

FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, Tor Wennesland. Foto: Torstein Bøe / NRK

I Israel har statsminister Benjamin Netanyahu holdt pressekonferanse. Presset på Israel fra USA og andre om å gjøre mer for å få på plass en våpenhvile går ikke upåaktet hen.

– Det internasjonale presset må rettes mot Hamas, ikke Israel, sa Netanyahu.

Striden står om fangeutvekslingen

En våpenhvileavtale vil innebære at gislene på Gaza skal få komme hjem, samtidig som palestinske fanger i israelske fanger skal slippes fri. Avtalen skal og sikre mer nødhjelp til Gazas befolkning.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 40.786 Siste uke: 351 Israel 1540 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 340 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Men partene anklager hverandre for å stikke kjepper i hjulene. Hamas vil at våpenhvilen skal være permanent, mens Israel ønsker å fortsette å krige mot Hamas etter at en våpenhvileperiode har gått ut.

Mye dreier seg også om det israelske kravet om at den israelske hæren fortsatt skal ha kontroll på grensekorridoren mellom Gaza og Egypt eller ikke. Det er ikke noe verken Hamas eller Egypt er interesserte i.

Spørsmålet om fangeutveksling er ekstra vanskelig, ifølge FNs spesialkoordinator.

– Det er ikke enighet om navnene på sentrale fanger som Hamas har bedt om å få ut, sier Wennesland.

Den norske spesialkoordinatoren har tidligere gitt uttrykk for at hele Gaza må bli del av en framtidig palestinsk stat, og han utelukker en løsning som innebærer et framtidig israelsk nærvær på Gazastripen, selv om en overgangsordning kan bli nødvendig.

FN-operasjonen kan bli nedstengt

Fra FNs side er det avgjørende å få nødhjelp inn til Gaza og evakuert over 10.000 sårede sivile som trenger behandling, sier Wennesland. I forrige uke ble en FN-bil skutt på i så stor grad at hele FN-operasjonen stod i fare for å bli stengt ned, forteller han.

En del av byen Khan Younis i Gaza ble rammet av et israelsk angrep i går. Mesteparten av Gaza er ødelagt etter 11 måneder med israelske bombeangrep. Foto: Mohammed Salem / Reuters

Wennesland kaller ødeleggelsene etter Israels angrep katastrofale.

– Gaza er kaotisk, veinettet er ødelagt, og folk er stuet sammen under forferdelige forhold. De mangler penger og får heller ikke tilstrekkelig medisinsk behandling. FN må få nødhjelpen inn uten å sette FN ansattes liv i fare, sier Wennesland.

– Kynisk maktspill fra Netanyahu

I dag har det vært generalstreik i Israel for forsøke å presse regjeringen til å gå med på en våpenhvile. Folk i Israel er ikke nødvendigvis imot krigen, men de ønsker en avtale for å få gislene ut av Gaza.

Mange i Israel mener at statsminister Benjamin Netanyahu lar krigen trekke ut i tid fordi han vet at straks krigen er slutt, så vil han trolig bli tvunget til å gå av. Netanyahu er avhengig av støtte fra ultranasjonalistiske partier som ikke vil slutte fred med Hamas nå.

Seniorforsker Jørgen Jensehaugen ved Institutt for fredsforskning (Prio). Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Netanyahu har noen ytre høyre og nasjonalistiske partier i koalisjonen sin som har gjort det tydelig at de trekker seg fra regjeringen hvis det blir våpenhvile og da ramler korthuset sammen. Slik sett er dette et kynisk maktspill fra Netanyahus side, sier Midtøsten-ekspert og seniorforsker Jørgen Jensehaugen ved Institutt for fredsforskning (Prio) til NRK.

– En sårt tiltrengt pustepause

Wennesland har besøkt Gaza for å følge opp hele FNs nødhjelpsarbeid og poliovaksineringen av palestinske barn som nå pågår for fullt.

Han har blant annet besøkt et poliovaksineringssenter i Deir al Balah, nord i den sørlige delen av Gaza. Polioviruset som er oppdaget i Gaza kan gi sykdom som fører til lammelser hos barn.

Wennesland var selv med å vaksinere barn i Deir al Balah. Foto: FN

Israel gått med på at det ikke skal være militær aktivitet i de områdene vaksineringen skjer. Det har fungert, og 87.000 barn ble vaksinert på første dag, men det er vanskelige områder som står igjen, særlig ved kysten, forteller Wennesland.

– Det gir en sårt tiltrengt pustepause for de mange sivile som er pakket sammen under veldig vanskelige og desperate forhold på Gazastripen, sier Wennesland.