Usman Mushtaq er sønnen av pakistanske innvandrere som ble headhuntet til en toppjobb i det pakistanske helsedepartementet.

31-åringen fra Stovner er nyutdannet lege, snakker urdu, panjabi og har erfaring fra internasjonalt arbeid og norsk politikk. Alt lå med andre ord til rette da han dro for å jobbe i Islamabad i fjor. Men kulturforskjellene var han ikke forberedt på.

– Jeg har gjort masse tabber. Spesielt i de første månedene etter at jeg flyttet hit.

I Norge er han vant til at alle kan ta ordet i møter for å dele synspunkter og at omgangsformen er uformell. I Pakistan derimot, er alt mye mer formelt. Respekt for autoriteter står høyt.

– Man må ta hensyn til dem man prater med, etter hvor gamle de er og hvor i hierarkiet de er. Det tok meg flere måneder å lære kulturen her og sørge for at jeg kunne være effektiv i arbeidsmiljøet.

Det er ikke alle som liker at en ung utlending med stor selvsikkerhet kommer utenfra og begynner å ta plass.

– Jeg forstår at det kanskje kan virke litt truende og fornærmende, vedgår Mushtaq.

Helse og miljø

Men hvordan havnet han hos helseministeren i Pakistan?

Da han studerte ble Mushtaq med i NMF, Norsk medisinstudentforening. Der våknet interessen for folkehelse og etterhvert også klima, Det brakte ham til internasjonalt arbeid blant annet i FN. Slik traff han Gunnhild Stordalen som bestemte at hun og Usman skulle jobbe sammen.

Men før det, da Mushtaq var praktikant i WHO i Genève for snart ti år siden, traff han Pakistans helseminister Zafar Mirza. Han inviterte Mushtaq til Islamabad for å være med på å reformere helsevesenet og jobbe for å få utflyttede helsearbeidere hjem igjen.

NÆRE VENNER: Usman Mushtaq og Gunnhild Stordalen på FN's høynivå uke i 2018. De traff hverandre tilfeldig i 2013 og begynte jobbe sammen. Han var med på å starte EAT og ledet organisasjonen da Stordalen var syk. Foto: Privat

Midt i helsereform-oppdraget traff koronaviruset Pakistan med full styrke. Usman Mushtaq ble kastet inn kampen mot pandemien. Midt i løpet gikk helseminister Mirza av. Da tenkte Mushtaq at han kanskje også kunne gi seg, ettersom dagene var svært lange og arbeidsmengden enorm. Dessuten var han jo bydelspolitiker i Oslo.

Men påtroppende helseminister Faisal Sultan hadde andre planer.

– Jeg hadde sett Usman Mushtaq jobbe for min forgjenger og sett hvordan han hjalp ham med å ta viktige avgjørelser, innhente data og gi gode analyser. I tillegg organiserte han ministerens arbeidsdag, sier Sultan til NRK.

STABSSJEF: Usman Mushtaq er helseminister Faisal Sultans rådgiver og stabssjef. Sultan er enig i at Mushtaq kan irritere omgivelsene av og til, men mener det er bra at noen rusker litt opp. Og dessuten er det verdifullt med et europeisk blikk. Foto: Sidsel Wold / NRK

Helseminister Sultan så en pliktoppfyllende og smart ung mann som i tillegg kunne navigere og finne løsninger på vanskelige problemer.

– Han er villig til å ta alle utfordringene han får på strak arm. I tillegg til å være lege har han politisk erfaring, så han har vært svært viktig for oss, sier helseminister Sultan.

Ministerskiftet førte til at legen fra Stovner fikk større og viktigere oppgaver og mer politisk makt. Han er alltid med på NCOC møtet, (National Command Operation Center) nervesenteret for Pakistans pandemi-håndtering. Der møter helseministeren andre regjeringsmedlemmer og ledere fra Pakistans mektige hær.

NERVESENTRALEN: På NCOC-møtet avgjøres Pakistans korona-tiltak. Her er helseministeren og Mushtaq alltid med. Foto: Sidsel Wold / NRK

Da NRK var med, la Mushtaq frem to nye korona-tiltak: En liste over reisende fra land som ikke kan få komme til Pakistan uten en koronatest. Og at bryllup ikke får ha mer enn 300 gjester.

– Du har rett og slett fått mer makt?

– Jeg synes ansvar er et bedre ord.

Under stortingsvalget i 2017 sto han på 21. plass på Arbeiderpartiets liste og han er valgt inn i bydelsutvalget i Stovner for Arbeiderpartiet.

POLITIKER: Mushtaq har vært byrådssekretær for Raymond Johansen. Den politiske erfaringen kommer godt med nå. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Gir jobben i Pakistan mersmak på en karriere i politikken?

– Med ansvar stilles du mer til ansvar. Pluss at du må jobbe så mye, mye mer.

Mushtaq jobber konstant. Det meste av kommunikasjonen foregår på meldingstjenesten WhatsApp. Hver dag får han mellom 300 og 500 meldinger.

JOBBER HELE TIDEN: Arbeidsdagene er ofte på 15–16 timer. – Jeg forsøker å spise riktig, trene hver dag og sove så mye jeg kan. Foto: Sidsel Wold / NRK

Samme budsjett som i Oslo

Mushtaq gikk fra å være byrådssekretær for Raymond Johansen (Ap) til å bli rådgiver for Pakistans helseminister. Oslo har 600.000 innbyggere, mens Pakistan har opp mot 220 millioner innbyggere. Men helsebudsjettet er utrolig nok nesten det samme.

– Det offentlige helsebudsjettet i Pakistan er mindre enn det Oslo kommune bruker på primærhelsetjenesten.

I Pakistan betaler svært få skatt, dermed er den offentlige helsesektoren veldig svak og konstant nedprioritert. 70 prosent av landets totale helseutgifter betales fra innbyggernes egen lommebok. Dermed er det slett ikke alle som kan få tilgang til gode helsetjenester.

FELTBESØK: Sammen med bydelslege Zaeem Zia besøker Mushtaq en skole i Islamabad for å sjekke at testingen går etter planen. Foto: Sidsel Wold / NRK

Tante Ulrikkes vei

For Mushtaq var oppveksten i den multikulturelle Tante Ulrikkes vei god. Da han etterhvert oppdaget at Stovner hadde et dårlig rykte ellers i byen, ble samholdet med Stovner-vennene og tilknytningen til bydelen sterkere.

Det som er helt utrolig med det norske samfunnet, mener han, er at du i løpet av en generasjon kan se en enorm sosial utvikling, spesielt blant annen generasjons minoritetskvinner. Nå har nærmere 50 prosent av dem høyere utdannelse.

– Hvor utrolig er ikke det! Den statistikken liker jeg å referere fordi det er få steder i verden som kan vise til en slik suksess.

Moren var analfabet da hun kom til Norge. Hun lærte seg å skrive og lese og har jobbet som barnehageassistent. Faren var fabrikkarbeider i 20–30 år.

– Pappa jobbet på Jordan-tannbørstefabrikk. Så det er litt morsomt at storebroren min ble tannlege.

GODT UTDANNET: Mushtaq gikk ut av videregående med nesten bare 6'ere. Alle søsknene har også tatt høyere utdannelse. Foto: Privat

– Tenker du noen gang på hvordan livet ditt hadde vært om foreldrene dine ikke dro til Norge?

– Jeg tenker ofte på det. Livet mitt hadde vært helt annerledes. Familien hadde nok vært opptatt av utdannelse, men mulighetene jeg har fått nå, hadde jeg aldri i livet fått om ikke pappa hadde flyttet til Norge.

Mushtaq synes det er helt utrolig at barn av foreldre som kommer med to tomme hender og begynner å jobbe, får full tilgang til alle landets velferdsgoder.

Han skulle ønske at andre land også gav folk slike muligheter. Å jobbe for at flere skal få mulighetene han og familien har fått, er det som driver ham.

VALGDAG: Mushtaq bestemte seg for å bli aktiv i politikken etter terroren 22. Juli. Han er valgt inn i bydelsutvalget i Stovner for Arbeiderpartiet Foto: PRIVAT

Kameleon

Usman Mushtaq er som en kameleon. Han skifter klær tilpasset omgivelsene hele tiden. Han veksler mellom den tradisjonelle shalwar kameez, grå dress, jeans og t-shorte. På Instagram-kontoen ser vi ham i legeuniform, bunad, pilegrimsklær i Mekka og allværsjakke i fjellheimen.

– Jeg tror på at det er viktig å være i nuet. Jeg er en enkel gutt fra Stovner, men jeg tror også på at man må tilpasse seg det miljøet man lever i.

Mushtaq sa til seg selv at han bare skulle være ett år i Pakistan. Han har mye han vil gjøre i Norge og kanskje internasjonalt. Men kan han bare dra nå som Helsedepartementet i Islamabad kunne ha god bruk for ham videre?

– Hva skal jeg si? Jeg kom for å bli ett år. Det året er omme. Jeg kommer nok til å reise hjem til Oslo snart.