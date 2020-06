Usman (31) fra Stovner er med på å lede kampen mot koronaviruset i Pakistan

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg har fått en mulighet som jeg har tatt med begge hender. For noen måneder siden var det helt utenkelig for meg at jeg kom til å få den jobben.

Usman Mushtaq (31), som er utdannet lege og økonom, er hjemme i Oslo fordi han er bydelspolitiker for Arbeiderpartiet. Men snart letter flyet fra Gardermoen tilbake til toppjobben i Pakistan, som rådgiver for landets helseminister Zafar Mirza.

En toppjobb han ble headhuntet til etter å ha blitt oppdaget i Norge.

– Pakistan går igjennom en av de største krisene i moderne tid og det er en alvorlig koronasituasjon. Jeg har siden jeg fikk jobben for et halvt år siden vært med på å ta beslutninger i et land som har manglende oversikt og «skyter i det blinde» i håp om å treffe med koronatiltakene, sier Mushtaq.

Usman Mushtaq jobber ofte på Gardermoen. Nå er han på vei tilbake til Pakistan for å hjelpe landet under koronakrisen. Foto: Helle Westrum/NRK

– Går den gale veien

Flere statsråder i Pakistan er smittet og mange i regjeringen sitter i karantene. Det har ført til mer ansvar for 31-åringen fra Stovner i Groruddalen.

– Rapportene jeg har fått mens jeg har vært i Norge de siste tre-fire ukene viser at det har gått i feil retning. Selv om dette var en meldt krise og vi visste det kom til gå galt allerede i februar, sier han med et sukk.

Mushtaq skryter av den norske dugnaden, men også av den norske regjeringen med helseminister Bent Høie i spissen som han mener har gjort en god jobb. Norge har i løpet av to måneder klart å få smittetallene betraktelig ned.

90.000 mennesker er bekreftet smittet av koronaviruset i Pakistan, og over 1800 er registrert døde så langt. 31-åringen frykter at Sør-Asia vil bli det nye episenteret for koronaviruset i tiden fremover.

Usman Mushtaq i Pakistan under koronakrisen. Foto: Privat

Han mener vi bare ser toppen av isfjellet for koronasituasjonen i Pakistan i dag.

Helseministeren: – Har vært til stor hjelp

Usman Mushtaq har ett bein i hver kultur. Den norske og den pakistanske. Det er en ydmyk mann på 31 år som forteller om hvordan det er å sitte med de «store gutta» i Pakistan.

Usman Mushtaq (t.v.) og Pakistans helseminister Zafar Mirza på nasjonal TV under korona-krisen. Foto: Public News Pakistan

– Det er fryktelig store kulturforskjeller og veldig mye å navigere i sammen med mange andre statsråder. Men jeg er en person som liker å hoppe i det og veien blir til mens man går, sier han.

Underveis i intervjuet blinker plutselig telefonen hans. Det er helseministeren, hans nærmeste, som ringer. Helsestatsråden er glad for at Stovner-mannen nå endelig kan komme tilbake for å være med i ledelsen i det som er en blitt en nasjonal krise – en katastrofe som han selv kaller det.

– Doktor Mushtaq har vært til stor hjelp for oss og vi respekterer ham høyt for at han velger å komme til Pakistan for å hjelpe oss under koronakrisen, sier Pakistans helseminister Zafar Mirza til NRK.

Takknemlig for sine foreldre

Selv om han er født og oppvokst i Oslo betyr det mye for Mushtaq å gi noe tilbake til Pakistan, foreldrenes eget hjemland.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og lege Usman Mushtaq. Foto: Privat

– Stovner er mitt hjem og Oslo er mitt hjem. Pakistan er hjemlandet til foreldrene mine. Jeg har en sterk tilknytning til Pakistan og det er godt å kunne bidra, sier han og legger til at det ikke var gitt at en ung gutt fra en bydel som Stovner skulle lykkes på den store scenen.

Mushtaq har også hatt flere store roller i norsk sammenheng, som politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre og sekretær for Oslo-byråd Raymond Johansen. I tillegg er han nær venn av Gunnhild Stordalen og har vært med på oppstarten av prosjektet EAT.

Usman Mushtaq og Oslo-byråd Raymond Johansen. Foto: Privat

– Jeg har alltid fått det lille ekstra «pushet» fra mine foreldrene når det gjelder skole. De har ikke høyere utdanning, men ville at vi barna skulle få det til i Norge. Det er jeg takknemlig for, sier han.

Mushtaq omtaler bydelen Stovner i Groruddalen som trygg og god, og sier det alltid er godt å komme hjem.

– Jeg vil bidra i verden, i Pakistan og på Stovner. De aller, aller fleste som vokser opp her lykkes og får det til. Det er de historiene vi må få frem og de er det mange av, sier Usman Mushtaq.