USAs helsedirektorat skal ha fått forbud mot å skrive «transkjønnet»

Det skal ha vært under et halvannet times møte at CDC (Center for Disease Control and Prevention) ble presentert for den omstridte fyordslista, ifølge en anonym analytiker som var på møtet.

CDC er en del av den offentlige helsetjenesten i USA, og er underlagt USAs helsedepartement. De jobber med alt fra matsikkerhet til bekjempelse av sykdommer som zikaviruset og andre helsetrusler.

På forbudslista står sju fyord, ifølge Washington Post:

Sårbar (vulnerable)

Stønad man er berettiget til (entitlement)

Transkjønnet (transgender)

Foster (fetus)

Mangfold (diversity)

Bevisbasert (evidence-based)

Vitenskapsbasert (science-based)

Årsaken til forbudet skal ikke ha blitt sagt under møtet. Ingen offisielle kilder ved CDC ønsket å kommentere saken overfor avisa.

Knyttes til kontroversielle debatter

Lista skal gjelde for alle dokumenter knyttet til neste års budsjett, og som skal overleveres til CDCs samarbeidspartnere og politikerne i Kongressen.

Flere av ordene på lista kan knyttes til temaer som seksuell orientering, kjønnsidentitet og abortrettigheter, som er kontroversielle temaer i USA.

President Donald Trump beordret tidligere i år et forbud for transpersoner å delta i militærtjeneste. Forbudet møtte krass kritikk.

Ordren ble senere slått beina under i tre føderale domstoler, slik at Pentagon likevel kan rekruttere transkjønnede personer til militærtjeneste.