USAs finansminister nekter å frigi Trumps selvangivelser

Leder av kontrollkomiteen i Representantenes hus Richard Neal har mottatt et brev der Mnuchin hevder komiteen mangler «lovmessig formål» til å kreve selvangivelser utlevert samt at han som finansminister ikke har noen rett til å frigi dokumentene.

Demokratene i kontrollkomiteen har ønsket å se Trumps skattepapirer for å få innsyn i presidentens komplekse forretningsforhold og mulige interessekonflikter.

Gikk direkte på skatteetaten

Finansdepartementet hadde opprinnelig en frist til 10. april med å oversende Trumps selvangivelser til kongresskomiteen.

Finansminister Steven Mnuchin svarte da datoen nærmet seg at departementet samvittighetsfullt vurderte Kongressens forespørsel, men at de muligens ikke ville rekke det innen fristen.

Komiteleder Neal sendte da en direkte forespørsel til USAs skattevesen (IRS), hvor han bad dem sende Trumps personlige og forretningsmessige selvangivelser for de siste seks årene (2013-2018).

Neal er en av tre personer i Kongressen som har en formell rett til å kreve at skattevesenet utleverer privatpersoners selvangivelser.

Fristen ble satt til 23. april, men heller ikke denne ble overholdt.

Nå har altså svaret fra finansdepartementet endelig kommet, og konkluderer med at komiteen mangler «lovmessig formål» til å kreve selvangivelser utlevert.

Finansministeren skriver at han støtter seg på en lovvurdering fra Justisdepartementet.

USAs finansminister Steven Mnuchin og leder av kontrollkomiteen Richard Neal har trukket i hver sin retning i flere måneder i spørsmålet om offentliggjøring av Trumps selvangivelser. Foto: Jim Watson / AFP

Første på flere tiår som ikke viser papirene

I USA er det lang tradisjon for at både presidentkandidater og sittende presidenter offentliggjør sine selvangivelser.

Donald Trump er den første på flere tiår som ikke gjør dette.

– Demokratene vil aldri få se president Donald Trumps selvangivelse, og det vet de, sa stabssjef i Det hvite hus Mick Mulvaney i et intervju med Fox News i april.

Under valgkampen i 2016 kom Trump med ulike forklaringer om hvorfor han ikke offentliggjorde selvangivelsen sin, slik de andre kandidatene gjorde.

Trump svarte blant annet at selvangivelsene var under gransking av det amerikanske skattevesenet, og at de var for komplisert til at folk flest ville forstå den. Skattevesenet på sin side opplyste at en revisjon ikke var til hinder for at man kunne frigi opplysningene.

Begjæringen fra kontrollkomiteen til finansdepartementet og skattevesenet er den første anmodningen om en presidents selvangivelser på 45 år.

Trumps tidligere advokat Michael Cohen hevder presidenten frykter straffeskatt hvis selvangivelsene offentliggjøres.

Viser til lov fra 1920

Krangelen havner nå trolig i rettsvesenet. Ifølge nyhetsbyrået AP vil en endelig avgjørelse først komme etter presidentvalget i 2020, da striden er ventet å gå helt opp til høyesterett.

Komiteleder Richard Neal står på at det er Kongressens uomtvistelige rett i henhold til loven å få selvangivelsene utlevert. Han viser til en lov fra 1920 som sier at IRS skal utlevere ethvert skattepapir som Kongressen krever å se, og at det ikke er noen unntak i loven.

Trumps advokater har hevdet at denne retten ikke omfatter forespørsler som styres av politiske hensyn.

Finansminister Steven Mnuchin mener Demokratenes krav om innsyn kan gjøre skattevesenet IRS til et våpen i en politisk konflikt og skape en farlig presedens for utlevering av personlige skatteopplysninger for politisk vinning.

Delstater kan nekte Trump å stille

Senatet i den amerikanske delstaten Washington har vedtatt en lov som nekter personer som ikke har offentliggjort selvangivelsene sine, å stille til valg som president.

Dermed kan president Donald Trump bli nektet å stille i delstaten.

Flere andre delstater vurderer å gjøre det samme.