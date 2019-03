Den nye loven vil kunne føre til at president Trump stoppes fra å stille til valg i delstaten Washington ved valget i november neste år.

– Selv om offentliggjøring av selvangivelsen har vært normen i presidentvalg de siste 40 årene, ser vi dessverre nå at normen blir brutt, sa delstatssenatoren bak forslaget, Patty Kuderer, til CBS News etter at loven var blitt vedtatt.

Delstatssenatet vedtok lovforslaget med 28 mot 21 stemmer: Det må også vedtas av delstatens Representantens hus før loven kan trå i kraft, men Demokratene har klart flertall også der.

Kuderer sier at hvordan en kandidat har håndtert sin økonomi og sine investeringer er relevante opplysninger når velgerne skal bestemme hvem som skal lede landet.

Donald Trump nektet før valget i 2016 å offentliggjøre selvangivelsen sin. Han ble da den første presidenten på over 40 år som lot være å dele opplysninger om sine privatøkonomi.

Allerede for to år siden, 15. april 2017, var det demonstrasjoner i Seattle, Washington, med krav om at Trump skulle offentliggjøre selvangivelsene sine. En demonstrant bar da en plakat med teksten: «Vis oss selvangivelsen din kamerat!», der kamerat referer til Trumps angivelige forhold til Russland. Foto: Ted S. Warren / AP

Vil bli trukket for retten

Dersom loven blir endelig vedtatt, vil det etter alt å dømme bli opp til Høyesterett å bestemme om det er i tråd med grunnloven å nekte noen å stille til valg av den grunn, skriver Independent.

Delstatens justisminister sier at loven trolig er i tråd med grunnloven, men advarer samtidig om at loven vil komme for retten.

Hva Høyesterett eventuelt vil lande på, er høyst usikkert, mener juridiske eksperter.

Tapte Washington i 2016

Selv om president Trump skulle bli nektet å stille til valg i Washington, vil det neppe ha noe å si for han sjanser til å bli gjenvalgt.

Ved valget i 2016 fikk Demokratenes Hillary Clinton 54,3 prosent av stemmene, mot 38,1 prosent for Trump. Lite tyder på at Trump skal klare å snu det til et flertall neste år.

Slik det amerikanske valgsystemet er utformet, vil Washingtons valgmannstemmer dermed gå til Demokratenes kandidat, uansett om Trump står på valglistene eller ikke.

Finansminister Steven Mnuchin ble i Kongressen sist torsdag spurt om han vil utlevere president Trumps selvangivelse hvis Kongressen krever det, men kom ikke med et klart svar. Foto: Jose Luis Magana / AP

Vil kreve selvangivelsene utlevert

Andre delstater vurderer også lignende lover som den i Washington. Delstatssenatet i New Jersey vedtok i februar en lignende lov, skriver The Hill.

Spørsmålet om Trumps selvangivelse er blitt mer aktuelt etter at Demokratene overtok flertallet i Representantenes hus ved valget november i fjor.

Demokratene har signalisert at de ønsker å få Trumps selvangivelser utlevert slik at de kan granske dem.

Partiet har flere ganger kritisert president Trump for å skjule interessekonflikter og mulige forbindelser til russiske forretningsmenn ved å ikke offentliggjøre selvangivelsen.

Trump selv har sagt at han ikke kan legge frem selvangivelsen fordi den er under revisjon av skattemyndighetene.