USA: En egen palestinsk stat viktig for Israels sikkerhet

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at han er imot etablering av en palestinsk stat, noe som har møtt kraftig kritikk fra USA.

En talsmann for Biden-administrasjonen uttaler at en palestinsk stat er den eneste måten å sikre Israels sikkerhet på.

Netanyahu har tidligere hevdet at han ikke er motstander av en tostatsløsning, men har nå gitt USA beskjed om at han er imot en palestinsk stat etter Gaza-krigen.

Norge, representert ved utenriksminister Espen Barth Eide, mener også at en tostatsløsning er eneste vei til fred og uttrykker bekymring over Netanyahus uttalelser.

Eide uttaler at det ikke finnes noe troverdig alternativ til en tostatsløsning, og at Norge anerkjenner palestinernes rett til en egen stat. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Netanyahu har tidligere hevdet at han ikke er motstander av en tostatsløsning, selv om partiet hans, høyrepartiet Likud, har programfestet at de ikke støtter etablering av en palestinsk stat.

Men i går sa Netanyahu at han har gitt USA beskjed om at han er imot en palestinsk stat etter Gaza-krigen.

– Israel behøver sikkerhetskontroll over alle områder vest for Jordan, sa Netanyahu under en TV-overført pressekonferanse torsdag kveld.

Betegnelsen «områdene vest for Jordan» inkluderer nødvendigvis både den okkuperte Vestbredden og Gazastripen.

Kjølig mellom Biden og Netanyahu

Netanyahu leder den mest høyre-orienterte regjeringen Israel noensinne har hatt. Forholdet mellom ham og USA president Joe Biden har vært kjølig i det siste og de to har ikke snakket direkte med hverandre på flere uker, skriver nyhetsbyrået AFP.

En talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet sier ifølge BBC at en egen palestinsk stat er den eneste måten å sikre både gjenoppbygging av Gaza og sikkerhet for Israel i den urolige regionen.

Jake Sullivan, som er sikkerhetsrådgiver for Det hvite hus, sier det er helt uaktuelt med en israelsk okkupasjon av Gaza.

Da Joe Biden besøkte Vestbredden i fjor sommer, forsikret også han om at palestinerne har USAs støtte i kravet om en egen stat.

– Det må være en politisk horisont som det palestinske folk faktisk kan se eller i det minste føle. Vi kan ikke tillate at håpløsheten stjeler framtida, sa han.

Norge støtter tostatsløsning

Norge mener også at en tostatsløsning er eneste vei til fred.

Utenriksminister Espen Barth Eide mener Netanyahus avvisning av en slik løsning for Israel og Palestina er «svært bekymringsfull».

– Det er svært alvorlig at Netanyahu er så tydelig på at han ikke vil være med på denne løsningen, sier Barth Eide til NRK.

Utenriksminister Espen Barth Eide mener det ikke finnes noe annet alternativ enn en tostatsløsning. Foto: Terje Pedersen / NTB

Barth Eide sier at Norge heller ikke mener det finnes noe troverdig alternativ til en tostatsløsning, og at Norge anerkjenner palestinernes rett til en egen stat.

– Den israelske statsministerens uttalelser er i utakt med et nesten samlet internasjonalt samfunn, sier utenriksministeren.

– En våpenhvile er svært viktig, men samtidig bare et skritt på veien. Å gå tilbake til situasjonen som rådet før 7. oktober er ikke lenger mulig. Dersom partene skal komme ut av voldsspiralen vi har sett utvikle seg over mange år nå, trengs en ekte politisk løsning.

