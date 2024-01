I slutten av november møtte NRK familien til 8 år gamle Adam, som blei skoten og drepen av israelske styrkar på Vestbreidda. Drapet blei fanga på film.

Adam er ikkje den einaste som har fått sine siste augneblink fanga på film i dei palestinske områda.

På sosiale medium sirkulerer det videoar frå Gazastripa og Vestbreidda der det som skal vere sivile blir skotne mot.

NRK har bedt folkerettsekspert Cecilie Hellestveit om å vurdere tre av dei.

Videoane ho har fått sjå, er lengre, usladda versjonar, og er verifiserte av både NRK og Faktisk Verifiserbar. Hellestveit viser til fleire problematiske hendingar i videoane.

Kvinne skoten med kvitt flagg

Videoen er frå 12. november. Du trenger javascript for å se video. Videoen er frå 12. november.

Første video viser ei gruppe palestinarar som kryssar gata Al-Wahda nord på Gazastripa. Dei ber kvite tørklede, symbolet på vern i krig, og går i retning mot ein evakueringskorridor nokre kvartal bortanfor.

Den israelske hæren (IDF) hadde på dette tidspunktet bedt sivile flykte sørover.

Ei kvinne og ein liten gut går fremst i gruppa. Kvinna blir skoten, og fell i bakken. NRK veit ikkje om det var israelske soldatar som skaut kvinna.

Folkerettsekspert Hellestveit meiner at videoen openbert viser eit folkerettsbrot:

– Alvorligheita i denne episoden krev meir informasjon, seier ho.

Unge menn skotne i Beit Rima

Videoen er frå Beit Rima på Vestbreidda 5. januar. Du trenger javascript for å se video. Videoen er frå Beit Rima på Vestbreidda 5. januar.

I ein video frå Beit Rima på Vestbreidda fredag 5. januar i år, ser ein korleis to brør og ein gut blir skotne. Brørne overlever, men Osaid på 17 år blir drepen.

Den israelske hæren (IDF) bekreftar til NRK at ein person blei drepen i samband med det dei kallar ein anti-terroroperasjon. Dei hevdar dei unge mennene gjekk til angrep på dei israelske soldatane:

– Angriparane kasta eksplosiv og molotovcocktailar mot dei israelske sikkerheitsstyrkane, som svarte med å skyte tilbake.

Hellestveit har sett på begge videoane frå Vestbreidda, men synest særleg denne er problematisk. Ho meiner det kan vere eit krigslovbrot.

– Her er det klart at dei unge mennene ikkje representerer nokon fare, men står i ro og heng. Sjølv om dei skulle vore såkalla speidarar, som er ein lite plausibel teori gitt korleis dei står før skytinga, ville dette vore svært problematisk.

– Det står fram som ein uprovosert føre var-handling at dei blir skotne. Det er ikkje lov, seier ho.

Menn skotne på Vestbreidda

Her blir tilsynelatande uvæpna palestinarar drepne på Vestbreidda. Du trenger javascript for å se video. Her blir tilsynelatande uvæpna palestinarar drepne på Vestbreidda.

I ein annan video frå Vestbreidda ser vi palestinske menn som spring frå ein bil med israelske soldatar, der to ender opp med å bli drepne på nært hald.

– Episodane indikerer at IDF brukar dødeleg eld på betydeleg meir offensive måtar enn det som er vanleg.

– Dette er truleg eit C-område. Då er bruk av våpen mot uvæpna, klare brot på humanitærretten, og kan også utgjere krigslovbrot.

IDF kommenterer ikkje desse videoane særskilt, men seier dei opererer i samsvar med folkeretten, og at dei tar fleire forholdsreglar for å unngå å skade menneske som ikkje er involverte, når enn det er mogleg.

Dei svarer ikkje på spørsmål frå NRK om kva slags forholdsreglar dei tar.

Skjønnsmessig proporsjonalitet

Ifølge Hellestveit må kvar enkelt episode der det kan vere mistanke om folkerettsbrot, bli behandla for seg sjølv.

– Dersom talet på slike hendingar blir mange, slik at det kan snakkast om systematikk, er vi over på eit anna nivå av alvorligheit.

– Likevel må vi enda eitt hakk opp før det blir snakka om at folkerettsbrot er ein strategi i seg sjølv, seier ho.

I tillegg til skot mot sivile, har tusenvis blitt drepne i israelske luftangrep på Gazastripa, trass i at folkeretten er klar på at sivile skal vernast så godt det lar seg gjere.

Angrep må skilje mellom militære mål og sivile. Og viss dei militære måla fører til at sivile menneske blir uforholdsmessig ramma, er også desse angrepa ulovlege.

Men prinsippet om proporsjonalitet er skjønnsmessig, seier Lars Peder Haga. Han jobbar ved Luftkrigsskolen:

– Og her har Israel sett lista lågt.

Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen trur at dei israelske angrepa handlar om å skremme sivilbefolkninga frå å støtte Hamas. Foto: Forsvaret

På tre månadar har minst 23.000 palestinarar blitt drepne i israelske angrep, ifølge palestinske helsemyndigheiter. Om lag 7000 skal vere sakna.

Det er usikkert nøyaktig kor mange av dei drepne som er sivile, men dei palestinske helsemyndigheitene estimerer at om lag 70 prosent av dei døde, er kvinner og barn.

Dei resterande 30 prosentane er vaksne menn, men tala skil ikkje mellom sivile og soldatar.

Angrep på sivil infrastruktur

IDF grunngir angrepa på sivil infrastruktur med at Hamas-soldatar gøymer seg i tunnelar under bakken og i sivile bygningar.

Ifølge FN har nærare 600 sjukehus, helsesenter og ambulansar blitt angripne sidan krigen braut ut 7. oktober, både på Vestbreidda og i Gaza.

Haga karakteriserer dei israelske angrepa som omsynslause, og trur det handlar om å skremme:

– Det kan sjå ut som at Israel brukar angrepa som ein avskrekkingsmetode, og at dei prøvar å hindre sivilbefolkninga i å støtte Hamas. Men dette verkar som regel imot si hensikt.

Ifølge Haga har Israel moglegheit til å utføre meir målretta angrep og dermed avgrense dei sivile tapa, men at dette vil føre til at kampanjen deira går langsamare:

– Og dei har ein ide om at dette handlar om Israels eksistens, og at det hastar.

Haga fortel at då Hamas angreip Israel 7. oktober, rokka dei ved heile grunnlaget til at staten Israel blei oppretta i utgangspunktet. Nemleg at jødane skal ha ein trygg stad å vere:

– Slik kan ein forstå angrepa, men ikkje rettferdiggjere dei.

Den israelske hærens (IDF) tilsvar Ekspander/minimer faktaboks – Korleis minimerer de krigens konsekvensar for sivile? – IDF opererer i samsvar med folkeretten, og tar fleire forholdsreglar for å unngå å skade menneske som ikkje er involverte, når enn det er mogleg. – Kan de seie meir om kva desse forholdsreglane er? – Vi har ingen ytterlegare kommentar.