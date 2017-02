USA vil utplassere rakettforsvar i Sør-Korea

USAs forsvarsminister James Mattis har lagt sin første utenlandsreise til Sør-Korea og Japan. Torsdag ga han sine første uttalelser og kritiserte Nord-Koreas aggressive atomopprustning. USA ønsker nye konsultasjoner med Japan og Sør-Korea for å diskutere utviklingen.

USAs forsvarsminister på den sørkoreanske flybasen Osan i Sør-Korea. Foto: STAFF / Reuters

Mattis vil bli Seoul frem til fredag og skal ha samtaler med flere toppledere, blant andre den sørkoreanske forsvarsministeren, Han Min-koo. James Mattis reiser videre til Japan etter besøket i Sør-Korea.

Nye grep mot Nord-Korea

Den nyinnsatte forsvarsministeren skal blant annet møte sine japanske og sørkoreanske kollegaer om det er nødvendig å ta nye steg for å håndtere Nord-Koreas atomtrusler.

En mulig utplassering av det amerikanske rakettforsvarssystemet kjent som THAAD er også et av temaene det er ventet at Mattis skal diskutere i løpet av besøket. Rakettforsvarssystemet kan bli utplassert i Sør-Korea.

Under nylig avgåtte president Barack Obama ble det inngått en avtale om utplasseringen av THAAD. Det skapte sterke reaksjoner i Kina, som mente at det ville destabilisere den regionale sikkerhetsbalansen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Enkelte politikere i opposisjonen i Sør-Korea ba da om at utplasseringen skulle utsettes eller avbrytes.

I Sør-Koreas hovedstad Seoul ble forsvarsminister James Mattis møtt av demonstranter. De protesterer mot besøket og planene om å utplassere rakettsystemet.

USAs forsvarsminister James Mattis ble møtt med protester da han ankom Sør-Korea. Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Ukjent strategi overfor Nord-Korea

USAs forsvarsminister har uttalt at det er viktig for amerikanere med et fortsatt godt forhold til sine viktigste allierte i Øst-Asia, Japan og Sør-Korea. Hva USA under Donald Trumps ledelse vil gjøre med det nord-koreanske atomprogrammet, er foreløpig uklart.

Under presidentvalgkampen i USA åpnet Donald Trump opp for en ny strategi overfor Nord-Korea. Trump hevdet at han var villig til å møte den nordkoreanske lederen Kim Jong-un til samtaler.

Under presidentvalgkampen i USA var Donald Trump flere ganger kritisk til omfanget av det amerikanske, militære nærværet i Øst-Asia.

Amerikanske og sørkoreanske soldater under en øvelse i Pohang, 6. juli 2016 Foto: JUNG YEON-JE / Afp

USA har i dag 75.500 soldater utplassert i Sør-Korea og Japan.