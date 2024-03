USA vil ha umiddelbar våpenhvile i Gaza

Det opplyser USAs utenriksminister Antony Blinken.

– Vi har levert inn en resolusjon som nå ligger hos FNs sikkerhetsråd og som tar til orde for umiddelbar våpenhvile knyttet til løslatelse av gisler, og vi håper veldig at medlemslandene støtter den, sier Blinken til den saudiarabiske nyhetskanalen Al Hadath.

Dette er nye toner fra USA, som tidligere har lagt ned veto i FN mot flere forslag om umiddelbar våpenhvile.

Blinken er på nok en rundreise i Midtøsten og i går besøkte han Saudi- Arabia. I dag skal han til Egypt før han igjen skal møte israelske ledere fredag.

Det amerikanske utenriksdepartementet sier de skal diskutere en våpenhvile og å få mer nødhjelp inn i Gaza. Det har i mange uker pågått intense forhandlinger om en våpenhvile, men det har foreløpig ikke lykkes partene å få til noe.

Advarer Israel

Fredag reiser Blinken til Israel for å snakke om mulighetene for å få gislene frigjort fra Gaza, men samtidig forsøke å presse Israel til å gå mer forsiktig fram når de etter planen skal gå inn i Rafah, sør på Gazastripen.

Joe Biden har advart Israel om å gå inn i Rafah, der mer enn en million internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt fra krigshandlingene.

USAs utenriksminister møtte Saudi-Arabias utenriksminister prins Faisal bin Farhan Al-Saud i Jeddah onsdag. Foto: Evelyn Hockstein / Reuters

Israel sier de er fast bestemt på å knuse Hamas, og at en bakkeoffensiv mot Rafah derfor er nødvendig.

– Selvfølgelig står vi ved Israel og landets rett til å forsvare seg, men samtidig er det viktig at vi fokuserer på de sivile som er i fare og som lider så forferdelig, og at det blir en prioritet å beskytte de sivile og skaffe dem humanitær hjelp, sier Blinken.

Det pågår samtidig forhandlinger mellom Israel og Hamas i Qatar for å få til en våpenhvile og å få løslatt de over 100 gislene som fortsatt sitter fanget i Gaza.

Fredsplan

Amerikanernes forsøker å finne ut hva som skal skje etter at den blodige krigen på Gaza er over. Meningen er å sørge for at Hamas ikke igjen kan styre Gaza og gjenta angrepet som skjedde 7 oktober i fjor.

USA vil forsøke å finne en vei videre for det palestinske folk med sikkerhetsgarantier fra Israel. Målet er varig fred i regionen.

Amerikanernes plan er å få de palestinske selvstyremyndighetene, som har sete på den okkuperte Vestbredden, inn for å styre på Gaza igjen.

En løsning er at de skal får støtte på bakken fra arabiske land. Planen skal og forplikte Israel til å godta at en palestinsk stat kan leve side om side med Israel.

Nøkkelen til fred, slik USA og mange vestlige land ser det nå, er å få arabiske land med på laget på en ny måte.

Folk sørger etter at deres slektninger ble drept i et israelsk flyangrep i Rafah onsdag. Flere enn 31.900 mennesker er drept i Gaza siden i oktober. Foto: SAID KHATIB / AFP

Saudi-Arabia skal normalisere sitt forhold til Israel i bytte mot tilgang til avanserte amerikanske våpen, og et amerikanske støttet sivilt atomprogram, skriver BBC.

Men mye skal til for at amerikanernes plan skal lykkes. Israel har så langt sagt nei til at de palestinske selvstyremyndighetene skal overta styringen av Gaza. Og i Israel er stemningen for en tostatsløsning på en bunn-nivå.