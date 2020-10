USA med høyeste dagstall for koronasmitte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ifølge Worldometers hadde USA 82.210 nye smittetilfeller fredag. Det var en stigning fra 74.446 dagen før.

Det er en stigning på over 10 prosent på én enkelt dag.

Den tidligere smitterekorden var 24. juli. Da ble 79.012 smittet.

De siste tre dagene er 3100 døde av covid-19 i USA. Det er første gang på en måned med et snitt på over 1000 døde tre dager på rad.

Vokser i vippestater

Femten delstater har opplevd flere koronasmittede den siste uken enn noen annen periode under koronapandemien, skriver New York Times.

– Det er økning på økning på øking, uke etter uke, sier doktor Tom Inglesby til avisen. Han er sjef for Senteret for helsesikkerhet ved Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Nå er det stater i Midtvesten og det vestlige USA som er hardest rammet.

Blant delstaten som herjes nå er viktige vippestater i presidentvalget; Michigan, Nord-Carolina, Pennsylvania og Wisconsin. Pennsylvania registrerte fredag 2258 tilfeller, noe som er ny rekord.

Nord- og Sør-Dakota

Da koronapandemien traff USA i mars og april var det New York som var hardest rammet.

New York og nabostaten New Jersey sto da for rundt halvparten av alle smittede i USA:

Nå har smitten forskjøvet seg til andre delstater. Med 27.145 smittede per én million innbyggere ligger New York nå omtrent på landsgjennomsnittet i USA.

I stedet er det Nord- og Sør-Dakota som nå har flest smittede i forhold til innbyggertallet.

I Nord-Dakota er smitteraten 1224 tilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Til sammenligning er tallet 37 i Norge og 90 i Tyskland.

Tredje smittebølge

USA har nå hatt en stigning i smittetallene siden tidlig i september og er nå tydelig inne i sin tredje smittebølge.

Fra før er det bare Iran som har kommet inn i en tredje bølge.

Landene i Vest-Europa, som nå har en kraftig smitteøkning, er inne i sin andre smittebølge

Østeuropeiske land som Polen og Tsjekkia er inne i sin første smittebølge.

