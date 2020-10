Tredje koronabølge i Iran gir fulle intensivavdelinger i Teheran

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

1061 mennesker har mistet livet av covid-19 i Iran de fire siste dagene, ifølge myndighetene. Det er det klart høyeste tallet så langt under pandemien.

Iran var et av de første landene som ble hardt rammet av koronaviruset. Allerede 22. februar ble det meldt om to døde.

Tre uker senere døde over 100 personer hver dag. Og det var ifølge de offisielle tallene – tall som få stolte på.

Etter at dødstallene hadde sunket i mai, steg de på nytt i sommer. 28. juli ble det registrert 216 døde.

Gjennom august falt dødstallene igjen, før de for tredje gang begynte å stige i september.

Totalt har 29.605 mennesker mistet livet av covid-19 i Iran. Det tilsvarer 351 døde per 1 million innbyggere. Det er litt over halvparten av USA, men sju ganger så mange som Norge.

Grafen viser tydelig hvordan landet når er inne i sin tredje smittebølge.

Første land med tredje bølge

En gjennomgang NRK har gjort viser at Iran er det første av de 30 hardest rammede landet som er rammet av en tredje smittebølge.

I Vest-Europa opplever nå de fleste landene en andre smittebølge. Samtidig opplever Øst-Europa sin første smittebølge.

Det eneste andre landet med antydning til en tredje bølge er USA. New York Times skriver at landet er på vei mot en tredje smittetopp.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier imidlertid til NRK at i USA er det så store regionale forskjeller at det er vanskelig å snakke om flere bølger.

Mens New York hadde sin smittetopp i månedsskiftet mars/april, men delstater som Montana og Nord-Dakota har sine høyeste smittetall nå.

Har prøvd å stenge ned

Bortsett fra et par uker i slutten av mars, har Iran i stor grad holdt samfunnet åpent.

I september begynte skoler å åpne etter å ha vært stengt siden mai.

Samtidig har det i august og september vært en rekke større religiøse arrangementer og ferier.

Resultatet er den kraftige smitteøkningen som nå fører til flere døde.

De siste to ukene har myndighetene innført strenge restriksjoner, skriver nyhetsbyrået AP.

Skoler, moskeer, restauranter og andre offentlige institusjoner i Teheran ble stengt 3. oktober. Sist lørdag ble munnbind påbudt overalt utendørs i hovedstaden.

Denne uken ble det innført reiserestriksjoner mellom flere byer. BBCs Kian Sharifi rapporterer om mye trafikk selv midt på natten, der det er innført forbud mot å reise.

Visehelseminister Iraj Harirchi sier at under halvparten av befolkningen følger retningslinjene.

Harirchi ble selv smittet av korona i februar. Da avviste han at rapporter om mange døde som overdrevet. Denne uken sa Harirchi at det sannsynligvis er dobbelt så mange døde av covid-19 som de offisielle tallene.

For å tvinge folk til å følge retningslinjene setter nå myndighetene inn politi og deler av revolusjonsgarden.

Ved lyskryss i hovedstaden bruker politi nå overvåkningskameraer. Teknologien som før har vært brukt til å ta kvinner som ikke har dekket til hodet, blir nå brukt til å ta de som ikke bruker munnbind.

Den folkekjære musikeren Mohammad Reza Shajarian ble gravlagt i Tus i Iran lørdag 11. oktober. Ifølge myndighetene var det bare 150 personer i begravelsen. Dette bildet fra Reuters tyder på noe annet. Foto: WEST ASIA NEWS AGENCY / Reuters

Krigsveteraner lider

Veteraner fra krigen mellom Iran og Irak (1980–1988) er blant dem som lider mest nå.

Under krigen brukte Saddam Husseins Irak gass ved en rekke angrep. Eksilnettstedet Iranwire skriver at det i dag lever rundt 150.000 ofre for kjemiske angrep.

Mange av disse lider av skader på lunger og luftveier. De er derfor spesielt utsatte for covid-19.

Seyed Mohammed Marandi ble sendt til fronten som 16-åring og utsatt for to gassangrep. Nå er han professor ved Universitet i Teheran.

– Vi er mer utsatt for koronaviruset og dets virkning på kroppen enn andre. Det gjelder mange. Det er et stort problem, sier Marandi til franske RFI.

Hvor mange av Irans covid-19-døde som er gassofre er ikke kjent. En rapport fra slutten av april sa at 7,5 prosent av de døde var krigsveteraner. Men alle veteraner ble ikke utsatt for gass.

En iransk kvinne med munnbind og heldekkende «chador» i Teheran onsdag. Foto: ATTA KENARE / AFP

Lider under boikott

Iran sliter også med å få tak i legemidler og sykehusutstyr på grunn av den økonomiske boikotten fra USA.

Legemidler og utstyr er unntatt fra boikotten, men Iran sier at de ikke får kjøpt det de trenger.

Grunnen skal være at internasjonale banker ikke tør å formidle betaling for legemidler i frykt for å bli straffet av USA.

Frykter hundretusener vil dø

På sosiale medier beskriver nå iranere kaos ved flere sykehus. I Teheran er intensivavdelingene fulle.

– Situasjonen er kritisk. Det er ikke en ledig seng for en eneste ny pasient, sier Mino Mohraz, et medlem av landets arbeidsgruppe for korona.

Den øverste religiøse lederen ayatollah Ali Khamenei har gitt ordre om å sette inn mobile militærsykehus.

Statlig TV viser nå bilder fra gravlunder der det på store områder gjøres i stand ny graver for koronaofre.

En sykehusdirektør sa til statlig TV at covid-19 kan føre til like mange døde som krigen mot Irak på 1980-tallet.

Da døde et sted mellom 200.000 og 600.000 iranere. Så langt er tallet trolig et sted mellom 30.000 og 60.000 døde av pandemien.