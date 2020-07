USA har sikret seg nesten hele produksjonen av Remdesivir

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– President Trump har signert en fantastisk avtale for å garantere amerikanere tilgang til det første godkjente legemiddelet for koronasyke, sa helseministeren i USA, Alex Azar.

Hittil har 140.000 doser av medisinen blitt delt ut til ulike land.

Remdesivir er det første legemiddelet som er godkjent i Europa for behandling av covid-19. Foreløpig er det gitt et betinget godkjenning.

Andre land må vente

Nå har Trump-regjeringen sørget for at hele produksjonen for juli, samt 90 prosent av produksjonen for august og september, havner i USA. Det vil si mer enn 500.000 doser av medisinen.

Det kan bety at andre land må vente til oktober før de kan få behandle alvorlig syke koronapasienter med legemiddelet.

– De har tilgang til det meste av forsyningen av Remdesivir, så det er nesten ikke noe igjen til Europa, sier seniorforsker Andrew Hill ved Liverpool University, til avisen The Guardian.

Legemiddelfirmaet Gilead som står bak produksjonen av Remdesivir har lovet å gi legemiddelet som donasjon til blant annet Sverige. Størrelsen på donasjonen er hemmelig, men det er kun nok til noen få svensker, skriver SVT.

Remdesivir er det første legemiddelet som ble godkjent av helsemyndighetene i USA for behandling av koronainfeksjon.

Legemiddelfirmaet Gilead står bak produksjonen av legemiddelet. Foto: Mike Blake / Reuters

Én behandling av alvorlig syke koronapasienter koster om lag 22.700 kroner, opplyser Gilead.

WHO Solidarity Trial Ekspandér faktaboks Solidarity er ein stor internasjonal klinisk studie

De undersøker effekten av fire ulike behandlingsalternativ for covid-19: Hydroksyklorokin, Remdesivir, Kaletra saman Interferon.

Over 20 land er med på studien.

Hittil er 5000 pasientar inkludert i studien over hele verda.

Målet er å undersøke om allereie godkjente etablerte legemiddel kan ha positiv effekt på økt overlevelse for covid-19 infeksjon. Kilde: UiO

Utviklet som ebolamedisin

Legemiddelet ble utviklet med tanke på behandling av virussykdommen ebola, men er ikke godkjent til det. Medisinen blir gitt intravenøst og blir bare gitt på sykehus.

– Remdesivir har foreløpig vist at den kan redusere sykdomsforløpet hos pasienter med lungebetennelse som trenger oksygen. Det ser ikke ut som at den har fungert på dem som har lett sykdom, og heller ikke hos dem som er så syke at de trenger respirator. Det sier Sigurd Hortemo, overlege ved Statens legemiddelverk.

Legemiddelet er nå anbefalt i behandling av covid-19 hos barn og voksne fra 12 år og oppover, som trenger pustehjelp. Det er foreløpig ikke data på at Remdesivir reduserer dødsfall hos koronapasienter.

Firmaet Gilead, som produserer medisinen, er pålagt å levere data om dette innen august.