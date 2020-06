Første norske covid-19 pasient behandla med antistoff: – Det såg ut til å fungere for han

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På nokre få månader har blodbankane i Noreg tappa 518 einingar blodplasma med antistoff mot covid-19. Det vert henta frå personar som har gjeve blod etter at dei vart friskmelde.

No har ein norsk pasient for første gong blitt behandla ved hjelp av antistoff frå dette blodet.

Trur plasma kan redde liv

Ein mann i 70-åra vart tidlegare i år innlagd på Haugesund sjukehus med alvorleg covid-19-smitte. Han vart svært sjuk og kopla på respirator. Den fjerde veka var situasjonen kritisk for mannen. Det fortel seksjonsoverlege ved blodbanken på Haugesund sjukehus, Tor Audun Hervig.

– Dei behandlande legane bestemde seg for å prøve injisering av blodplasma og tok kontakt med blodbanken, seier han.

Blodplasma er den delen av blodet som er igjen etter at har fjerna blodcellene. Væska er gul og består av 92 prosent vatn. Den inneheld mellom anna antistoff, forskjellige næringsstoff, avfallsstoff og hormon. Antistoff er eit protein i immunsystemet som kjenner att og nøytraliserer virus og bakteriar.

Same dag som legane kontakta blodbanken gav to tidlegare koronasjuke blodgjevarar blod. Sjølv om legane var usikre på kor mykje antistoff pasientane hadde, vart den sjuke pasienten behandla med plasma frå dei same dag.

– Legane valde å gje han ein høg dose med plasma. Det vart vendepunktet. Allereie same kveld viste pasienten noko betring og neste dag viste blodprøvane at han ikkje hadde virus i blodet, seier Hervig.

Svært få kontrollerte studiar på denne typen behandling

Seksjonsoverlegen trur denne behandlinga kan fungere på fleire. Han understrekar samstundes at det har vore gjort svært få kontrollerte studiar. Samstundes har tusenvis av pasientar rundt om i verda vore behandla med plasma.

– Vi har ikkje nok funn til å seie at dette er ein vellykka metode, men mykje tyder på det. Det vil vere viktig om norske legar og pasientar kan hjelpe til med funna sine i det internasjonale forskingsarbeidet, seier Hervig.

Uvisst om det er den beste behandlinga

Spesialrådgjevar i Helsedirektoratet og spesialist i immunologi, Øystein Flesland er imponert over handlekrafta til legane ved Haugesund sjukehus.

– Situasjonen for pasienten var kritisk og alt tyder på at dette var heilt riktig avgjerd, seier han.

Flesland trur fleire personar med covid-19 vil få moglegheit til å bli behandla med blodplasma. Helsedirektoratet sender no ut informasjon om denne typen behandling til legar over heile Noreg.

Mannen i 70-åra låg mange veker i respirator. Men no skal han vere på veg til å bli frisk igjen. Erfaringar frå utlandet tyder likevel på at behandlinga er meir effektiv om pasienten er mindre sjuk enn det han var.

Altså før pasientane vert alvorleg sjuke. Og før dei vert sette på respirator, fortel immunologispesialisten:

– Men med pasienten i Haugesund såg det òg ut til å fungere, seier Flesland.

– Bør ikkje fleire sjuke få det?

– No er det svært få smitta på sjukehus i Noreg. Men vi er betre førebudd før ei eventuell ny smittebølgje. Vi har plasma på lager i opp til tre år, svarar Flesland.

Behandlinga av pasienten med alvorleg covid-19 er og omtala i den siste utgåva av Tidskriftet Den norske legeforening.