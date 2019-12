USA bruker sverd mot sine fiender

Vanligvis er raketten Hellfire utstyrt med omtrent ti kilo sprengstoff. Det meget presise, laserstyrte våpenet ble utviklet for å nedkjempe panservogner

De siste årene har ikke amerikanerne hatt så mange panservogner som mål, men det har vært mange sivile biler som har transportert folk fra grupperinger USA ikke liker.

Problemet er at et drap utført med sprengstoff ofte skader eller dreper tilfeldig forbipasserende.

Rapporter i amerikanske medier tyder på at flere mulige angrep har blitt stoppet fordi sivile tap ble regnet som sannsynlig.

Løsningen er et våpen som i høyeste grad dreper selve målet, men som i liten grad skader omgivelsene.

FRA SYRIA: De som satt i forsetene i bilen er døde. Raketten traff taket og trengte seg inn. Den fortsatte gjennom hele bilen. Resten av bilen er relativt uskadd. Foto: Wikimedia

Seks sverdblader

Hellfire-varianten R9X blir styrt mot målet, og rett før det treffer folder det ut sverdblader. Hastigheten på raketten sørger for at bladene skjærer seg gjennom alt i sin vei.

HER FESTES BLADENE: Dette er en del av en rakett som ble brukt i Syria. Det skal vise den sentral delen der de seks sverdbladene er festet. Foto: Wikimedia

Det ville vært ubrukelig mot et godt beskyttet mål, men en sivil bil er som smør å regne. Bilder av forskjellige mål viser vrakene av biler det vinduene ikke er blåst ut, men der interiøret er most.

Vil du få et nyhetsbrev fra NRK Urix? Meld deg på her.

Videoen i twittermeldingen under blir brukt som illustrasjon i sosiale medier på hva som skjer når våpenet treffer.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Minner om noe nært og blodig

Våpenet representerer en tankegang som har vært til stede i mange tiår. Målet har vært å nå de ønskede militære målene uten å føre til utilsiktet skade.

– Dersom dette våpenet fører til at uskyldige liv blir spart, så er det bra, sier orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole.

IKKE FORBUDT: Det er mange moderne våpen som kutter ofrene opp i småbiter, men de er likevel lovlige, opplyser forsker Thomas Slensvik. Foto: Forsvaret

Han poengterer at før nye våpen blir tatt i bruk, så blir det gjennomført grundige vurderinger av lovligheten.

– Det er ikke noe forbud mot å bruke kutteblader. Selvfølgelig minner dette våpenet om krigføringen fra før kruttet ble innført. Det var nært og blodig, men slik er egentlig krig uansett, sier Slensvik.

Fortsatt hemmelig

Utviklingen av våpenet skal ha blitt ble startet i 2011. Det året kom det mye kritikk på grunn av den pågående, men hemmelig dronekrigføringen til president Barack Obama, skriver Washington Post.

Wall Street Journal skriver at våpenet ble påtenkt i forbindelse med et mulig anslag mot Osama Bin Laden. Amerikanerne mente de visste hvor han var, men en flyangrep ville også koste livet til flere kvinner og barn.

Det amerikanske forsvaret har ikke sagt offentlig at de bruker dette våpenet. Wall Street Journal har anonyme kilder i som bekrefter at det finnes. Det er i tillegg en rekke frittstående analytikere som peker på at det har vært i aksjon.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Mindre skade

– Fraværet av eksplosiver i stridshodet reduserer den utilsiktede skaden med 93 prosent, skriver analytikeren Babak Taghvaee på Twitter. Han kommer ikke med bakgrunnstall som støtter analysen.

Våpenet skal ha blitt brukt for første gang i 2017. Etter det var det lite aktivitet, men i den siste måneden har det vært en stor endring.

The Drive skriver at en spesiell drone med Hellfire-raketter er observert over Syria. Samtidig har det vært flere angrep med den spesielle signaturen fra våpenet.