En amerikansk overvåkingssatellitt med navnet «USA 314» har fått seg en uønsket følgesvenn oppe i atmosfæren. 16. mai ble minst ni satellitter skutt opp fra den russiske rakettoppskytingsbasen Plesetsk, nord for Moskva.

Én av disse, «Cosmos 2576», følger nå etter den amerikanske satellitten.

Og følgesvennen er ikke en vanlig satellitt, mener amerikanerne. De påstår at russerne har sendt opp et våpen.

– Vi tror at den kan angripe andre satellitter som går i lav bane rundt jorden, sa Pentagon-talsperson Patrick Ryder på et pressemøte tidligere i uken.

USA: Vil forsvare verdensrommet

– Er den en trussel mot den amerikanske satellitten? spurte en av journalistene på møtet.

– Vel, det er et romforsvarsvåpen som går i samme bane som en av våre satellitter. Så ..., svarer Ryder, uten å utdype.

Russland nekter på sin side for anklagene. En «bløff», kalte Russlands viseutenriksminister Sergej Rjabkov dem, ifølge det statlig kontrollerte russiske nyhetsbyrået Ria.

Pentagon-talsmannen sa at det amerikanske forsvaret følger med på situasjonen. Han lovet at USA vil «beskytte og forsvare» verdensrommet.

Flere mener at det pågår et våpenkappløp i verdensrommet. Men dette er det ytterst få som har god innsikt i.

– Veldig få vet noe om våpnene

Kortene holdes tett til brystet, forteller professor Svein-Erik Hamran. Han er leder for Senter for romsensorer og -systemer ved Universitetet i Oslo.

– Veldig få vet noe om våpnene i verdensrommet. Og de som vet noe, sier ingenting, sier Hamran.

– Derfor er det litt overraskende at Pentagon nå går ut med dette, føyer han til.

Professor Svein-Erik Hamran sier at det er uventet at amerikanerne anklager russerne offentlig for å ha skutt opp en våpen-satellitt. Foto: UiO

Den russiske satellitten følger etter den amerikanske satellitten «USA 314», en amerikansk overvåkningssatellitt på størrelse med en buss. Det skriver Reuters, som har gransket satellitt-data som er offentlig tilgjengelig.

– Den russiske satellitten ligger med høyere hastighet i samme bane «USA 314». Det tyder på at de to etter hvert vil komme nærmere hverandre, skriver nyhetsbyrået.

– En politisk beskjed

– Spørsmålet er hva denne satellitten er laget for, sier sjefen for Norsk romsenter, Christian Hauglie-Hanssen.

Han forteller at man har eksempler på satellitter som skytes i stykker fra bakken. Men at «våpensatellitter» sendes i bane, er mer uvanlig. Og kan være i strid med internasjonale avtaler.

– Det er ganske nytt og krever ganske avansert teknologi, sier han.

Sjefen for Norsk romsenter Christian Hauglie-Hanssen sier at det er en relativt ny utvikling at land sender mulige våpen ut i verdensrommet. Foto: Norsk Romsenter

Det er uklart hva slags våpen amerikanerne mener er om bord i satellitten, eller hva slags mulighet den skal ha til å sabotere «USA 314».

Å skyte i stykker andre satellitter er imidlertid svært upopulært. Det fikk Russland selv erfare da de i 2021 skjøt ned sin egen satellitt, og vrakdeler truet Den internasjonale romstasjonen (ISS), der det også var russiske astronauter. Hauglie-Hanssen tror ikke russerne vil ha masse vrakdeler på avveier i verdensrommet.

– Russland skjønner som alle andre at det er en dum idé å skape romsøppel, sier han, og fortsetter:

– Det kan være at det bare er internasjonal politisk posering. Vil de vise at de kan true andre lands satellitter?

Ser til Øst-Finnmark

USA har tidligere påstått at Russland prøver å utvikle teknologi for å plassere atomvåpen i verdensrommet. Det er blitt blankt avvist av president Vladimir Putin.

Men kanskje «Cosmos 2576» har et helt annet type våpen. Professor Svein-Erik Hamran sier at det kan dreie seg om teknologi som kan sabotere andre satellitter. For eksempel ved å forstyrre GPS-signaler, altså «jamming». Noe Russland gjør i Finnmark.

– Skal du drive med jamming er det en stor fordel å være nær satellitten man skal ødelegge for, sier Hamran.

Han understreker at dette er spekulasjon. Men satellitteknologi brukes mer og mer over hele verden. For eksempel når man navigerer med Google Maps.

– Hele samfunnet er veldig sårbart. Det er ikke utenkelig at stater forbereder seg på å kunne lamme systemene. For eksempel ved å ta ut navigasjonen i enkelte landområder, slik som skjer i Norge nær grensen til Russland.

