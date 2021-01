– Jeg tror det pågår et folkemord og et systematisk forsøk på ødelegge uigurene, sier utenriksminister Mike Pompeo, ifølge New York Times.

Uttalelsen er på linje med det påtroppende president Joe Biden sa under valgkampen i 2020.

Flere vestlige land og menneskerettighetsorganisasjoner har anklaget Kina for å ha internert minst 1 million uigurer og andre muslimer i store omskoleringsleirer i Xinjiang-regionen.

Hardt angrep på Kina fra avtroppende utenriksminister Mike Pompeo. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Kinesiske myndigheter har hele tiden avvist anklagene.

Forholdet mellom USA og Kina har blitt mye dårligere under Donald Trumps presidentperiode, men kritikken mot Kinas brudd på menneskerettighetene har støtte fra mange andre vestlige land.

Kan bli lettere for andre å kritisere

Utenriksminister Pompeo sier også i uttalelsen at den kinesiske ettpartistaten driver en tvungen assimilering av uigurene, og at det kan føre til at en verdifull etnisk og religiøs minoritetskultur kan forsvinne helt.

Forholdet til Kina kan fortsatt bli anstrengt under USAs nye president Joe Biden og hans kandidat som utenriksminister Tony Blinken (til høyre). Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

I forrige uke stanset USA all import av bomull og tomater fra Xinjiang-provinsen.

Begrunnelsen for importforbudet er anklagene om bruk av tvangsarbeid i provinsen. Xinjiang er en av de betydeligste produsentene av bomull på verdensmarkedet.

USAs nye president, Joe Biden, kan komme til å innføre flere straffetiltak mot Kina, skriver New York Times.

Det kan gjøre det lettere også for andre land og internasjonale organisasjoner å kritisere Kina, skriver avisa.

Foto av det som kan være en av omskoleringsleirene i Xinjiang-regionen vest i Kina. Foto: GREG BAKER / AFP

Avisa skriver også at det under Trump-administrasjonen har vært en dragkamp mellom presidenten og utenriksministeren. Pompeo skal ha ønsket strengere reaksjoner mot Kina enn Trump.

Sterilisering

Kinesiske myndigheter har gjentatte ganger avvist at det pågår et folkemord mot uigurene og andre overgrep mot menneskerettighetene, blant annet tvungen sterilisering.

Fødselsraten for uigur-befolkningen har sunket med 60 prosent siden 2015 og menneskerettighetsorganisasjoner beskylder kinesiske myndigheter for å påtvinge folket i Xinjiang sterilisering. Bildet av kvinnen og barna er fra Hotan i Xinjiang. Foto: Andy Wong / AP

– Påstandene om folkemord er ikke annet enn oppspinn og århundrets sammensvergelse, sa visedirektøren i Xinjiangs propagandadirektoratet, Xu Guixiang, på en pressekonferanse i forrige uke.

Han hevdet at folk fra de etniske gruppene i regionen uavhengig av hverandre velger de prevensjonsmidler de finner passende.