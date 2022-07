Sri Lanka er inne i sin verste krise siden uavhengigheten fra Storbritannia i 1948. Det er fullt opprør på «teøya» i Indiahavet.

Én familie får mye av skylden.

Hvor lenge har folk protestert?

Det som nå har utviklet seg til et ukontrollert opprør startet som forsiktige protester i mars.

Stigende drivstoffpriser, mangel på strøm og tomme butikker har fått folk ut på gatene. I tillegg har prisene steget og steget de to siste årene.

For å få tak i helt alminnelig varer, må mange vente timer i kø. Strømavbruddene kan vare opptil 13 timer.

Protestene vokste i omgang, og til slutt mente myndighetene at nok var nok. Politiet fikk ordre om å slå ned protestene.

Den hardhendte reaksjonen førte til at de i utgangspunktet fredelige protestene endte som en stor politisk protestbevegelse, som har tvunget en president, en statsminister og flere regjeringsmedlemmer til å gå av.

Hva er årsaken til krisen?

Terrorangrep, koronapandemien og økonomisk vanstyre trekkes frem som årsakene til krisen.

I 2009 var det slutt på 25 år med krig på øya. Geriljabevegelsen De tamilske tigrene som hadde kjempet for en selvstendig stat i nord, var militært knust.

Sri Lanka-konflikten Foto: Str/Sri Lanka / REUTERS Ekspandér faktaboks Øystaten Sri Lanka ble selvstendig i 1948, etter å ha vært britisk koloni fra 1796

Skiftet navn fra Ceylon til Sri Lanka i 1972. Har rundt 20 millioner innbyggere

De største folkegruppene er singhalesere (70 prosent), tamiler (ca 16 prosent) og muslimer (8 prosent)

De tamilske tigrene/LTTE-geriljaen (Liberation Tigers of Tamil Eelam) har siden 1972 kjempet for å få opprettet en egen tamilsk stat nordøst i Sri Lanka

Den væpnede kampen begynte for alvor i 1983

Mer enn 76.000 mennesker er drept i konflikten

I desember 2001 ble det erklært ensidig våpenhviler på begge sider

I februar 2002 ble formell våpenhvile undertegnet. Et nordisk observatørkorps, SLMM, overvåket avtalen

I april 2003 brøt LTTE fredssamtalene og beskyldte regjeringen for ikke å oppfylte våpenhvileavtalen

Siden tidlig i 2006 var det i realiteten vært full krig igjen

I løpet av 2008 ble områdene under LTTEs kontroll redusert fra rundt 18.000 til mindre enn 300 kvadratkilometer

Militæret gjorde det 5. april 2009 klart at de hadde inntatt alle LTTEs områder, bortsett fra en sikkerhetssone med om lag 100.000 sivile.

18. mai 2009 ble Tamiltigrenes leder Velupillai Prabhakaran meldt drept.

24. mai erklærte Tigrene at de la ned våpnene og avsluttet den væpnede kampen.

For å forene nord og sør, lovet president Mahinda Rajapaksa å bygge «et nytt «Sri Lanka.

Voldsomme utbyggingsprosjekter ble satt i gang – for lånte penger. Flyplasser, havneanlegg og sportsarenaer reiste seg. Mange av dem står i dag ubrukte, tomme eller uferdige.

Økonomien skulle endres. Sri Lanka har lenge vært en stor eksportør av te, gummi, kokos, krydder og klær. Marsjordren fra regjeringen var nå å produsere mer for hjemmemarkedet i stedet for å øke handelen med utenlandsmarkedet.

Andelen av eksportvarer sank, mens andelen av importvarer steg. Det ble en ubalanse mellom penger som kom inn og penger som gikk ut av statskassen. Landets valutareserver sank sakte, men sikkert.

En kunde kjøper grønnsaker i mørket pga. strømbrudd i Colombo 20. april 2020. Foto: DINUKA LIYANAWATTE / Reuters

I påsken 2019 rammet en serie av terrorangrep fra ytterliggående muslimer. Våren 2020 kom koronaviruset. Begge deler førte til en bråstopp for den viktige turistnæringen.

Fra 2019 til 2021 stupte inntektene med 70 prosent.

På toppen av det hele ble det lovet president Gotabaya Rajapaks store skattekutt.

Skattene ble mer enn halvert. Det samme gjorde de årlige skatteinntektene til staten, som sank med mer enn 1,4 milliarder doller per år.

Samtidig valgte regjeringen – midt i en gryende krise – å betale ned på utenlandslån raskere enn avtalt, noe som også tæret på valutareservene.

Fra å ha en valutareserve på 250 milliarder dollar for noen år siden, sank den til 2,3 milliarder dollar i slutten av oktober 2021.

Det førte til at regjeringen fikk problemer med å betale sine lån – og ikke minst varer fra utlandet.

Allerede i mars 2020 – et år før protestene startet – innførte regjeringen midlertidig importforbud for «ikke-nødvendige» varer. Det førte til mangel på alt fra bildekk til gurkemeie, som er en viktig ingrediens i srilankiske matretter.

I november 2021 ble det første oljeraffineriet stengt fordi det ikke var penger til å kjøpe råolje. I stedet skulle et minimum av bensin og olje importeres.

Folk har de siste månedene stått i kø for å få kjøpt diesel og bensin. Her fra en bensinstasjon i Colombo 31. mars. Foto: ISHARA S. KODIKARA / AFP

Noen måneder senere valgte regjeringen å forby import av kunstgjødsel, for å minimere behovet for betalinger i utenlandsk valuta.

I stedet vedtok regjeringen at Sri Lanka skulle å bli første nasjon med 100 prosent økologisk landbruk.

Beslutningen førte til kollaps i avlingene og matmangel. Matvarer som innbyggerne vanligvis produserte selv, måtte nå kjøpes fra utlandet.

Store økonomiske hjelpepakker ble vedtatt, for å hjelpe folk med de høye matprisene og gi erstatning til bøndene.

Så ble det full stopp. Landet var rett og slett konkurs, uten penger til å betale for verken drivstoff, gass, mat og medisiner. Eller overholde sine låneforpliktelser.

President Gotabaya Rajapaksa og statsminister Mahinda Rajapaksa avbildet sammen 9. august 2020 da ekspresident Mahinda avla eden som statsminister. Foto: Eranga Jayawardena / AP

Hva er konsekvensene for Sri Lankas mektige familie?

Folkets sinne har ført til at en president har flyktet, en statsminister måtte trekke seg og at nesten hele regjeringen gikk av i protest.

Den politiske veteranen Ranil Wickremesinghe, som ble satt inn for å løse krisen, er nå fungerende president, statsminister og finansminister.

Han har overtatt de tre regjeringsposisjonene fra de tre brødrene Gotabaya, Mahinda og Basil Rajapaksa. En fjerde bror Chamal har vært landbruksminister.

Faren til brødrene satt i sin tid i nasjonalforsamlingen.

Rajapaksa-familien har vært Sri Lankas mektigste de siste tiårene. De får nå mesteparten av ansvaret for øystatens kollaps.

Gotabaya og Mahinda Rajapaksa ble kjent internasjonalt da de trakk seg fra den fremforhandlede våpenhvileavtale med De tamilske tigrene, hvor blant annet Norge hadde en sentral meklerrolle.

Mahinda Rajapaksa, som ble valgt til president i 2005, lovet i stedet å knuse erkefienden militært. Mahinda valgte broren Gotabaya som forsvarsminister.

Den tidligere offiseren stod i spissen for den voldsomme krigføringen mot den tamilske geriljabevegelsen og er anklaget av FN for krigsforbrytelser.

I 2015 var Mahindas andre presidentperiode over, men allerede i 2019 var «familieforetaket» tilbake i de øverste posisjonene.

Gotabaya Rajapaksa overtok som president. Det til tross for han var under etterforskning for korrupsjon. Han tok også sin gamle jobb som forsvarsminister.

Statsministerjobben og et par ministerverv til gav han til ekspresidenten, mens de andre brødrene finansminister og landbruksminister. Mahindas ene sønn ble sportsminister, den andre stabssjef på Statsministerens kontor. Chamals sønn ble statssekretær for sin far i landbruksdepartementet.

Basil Rajapaksa (midten) sammen med sin statssekretær (t.h.). Økonomiske eksperter slakter den økonomiske politikken som er ført. Foto: ISHARA S. KODIKARA / AFP

Rajapaksa-familien har vært kjent for å hente inn familie, venner og kjente til viktige posisjoner.

Høsten 2020 ble grunnloven endret slik at presidenten nå har makt til å utnevne dommere og høytstående byråkrater, avsette statsministere og ministre uten å gå veien gjennom nasjonalforsamlingen.

Internasjonale økonomer er rystet over den økonomiske inkompetansen, som nå har ført til at den nasjonale økonomien er på vei mot full kollaps.

En fremtredende srilankisk forretningsmann forteller til internasjonale medier at da lysene begynte å blinke rødt i den nasjonale økonomien, gikk han til finansminister Basil Rajapaksa.

Da finansministeren ikke kunne svare på helt grunnleggende økonomiske spørsmål og sammenhenger, og ikke hadde noen fornuftige svar på hvordan regjeringen ville løse krisen, var konklusjonen: «Dette kommer til å kollapse.»

Demonstranter ruller sammen de røde løperne i presidentboligen i Colombo torsdag 15. juli. Foto: Rafiq Maqbool / AP

Hva skjer nå?

Gotabaya Rajapaksa befinner seg i Singapore, selv om han hadde ordre om ikke å forlate landet.

Presidenten sendte avskjedssøknaden først etter han hadde flyktet – angivelig fordi han ikke tok sjansen på å miste sin strafferettslige immunitet før han var ute av landet.

De tre andre, Mahinda, Basil og Chamal Rajapaksa, har fått reiseforbud av høyesterett. Det samme har to tidligere sentralbanksjefer.

Den nye regjeringen er i forhandlinger med Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet om lån.

Det krever at landet har en stabil regjering som kan love en økonomisk ryddeaksjon. Det igjen vil trolig medføre at skatter og renter går opp – noe som ikke vil være populært i dagens krisesituasjon.

India har sagt seg villig til å gi enda et nødlån, mens G7-landene har lovet at de kan være villige til å bidra til reduksjon av gjeldsbyrden Samtidig har regjeringen bedt om å få kjøpe billig olje av Russland og Qatar.

Statsminister og fungerende president Ranil Wickremesinghe blir trolig nestemann som går av som følge av krisen. Foto: DINUKA LIYANAWATTE / Reuters

Demonstrantene forlanger at også statsminister Ranil Wickremesinghe går av. De mener han ikke har gjort nok for å dempe krisen og at han har for tette bånd til Rajapaksa-familien.

Wickremesinghe sier han vil etterkomme dette, men først etter at parlamentet har valgt en ny president, som skal peke ut en ny regjering.