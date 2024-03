Unge i Kina får utløp for frustrasjon via en rosa grevling med snert

Frustrasjonen til unge kinesere stiger i takt med kravet om lange arbeidsdager, større arbeidsløshet og et eiendomsmarked i krise. De tar ikke til gatene i protest, og roper sjelden ut sin misnøye, men har adoptert et meme som kan gi utløp for følelsene.

– Jeg kan ikke uttrykke min misnøye med jobben direkte, for det kan skape konflikter på arbeidsplassen. Derfor bruker jeg Loopy-meme for å uttrykke at jeg er ulykkelig og stresset når jeg chatter med venner online.

Det sier Li Ziying, som tilhører fanskaren, til avisen South China Morning Post (SCMP).

Ny identitet

Skaperne av tegneseriefiguren Loopy gav henne opprinnelig en søt, sjenert og sensitiv personlighet i 2003. Hun svinset rundt hovedrolleinnehaveren i serien «Den lille pingvinen Pororo».

Under pandemien fikk den rosa grevlingen en ny identitet, med navnet Zanmang Loopy. Og selv om navnet betyr liten og søt på koreansk, fikk hun et indre med snert.

– Alle kjenner meg som vennen til Pororo. Alle sier at jeg er snill og søt, men noen ganger blir jeg sliten av folks forventninger. Da så jeg en ny side av meg på internett, «sier» tegneseriefiguren.

Den nye Loopy har fremdeles et søtt ytre, men koker til tider over av sinne.

Nå tar hun plass, glefser og klager, og blir omfavnet av unge, frustrerte kinesere.

– God morgen mine arbeidskollegaer, sier Loopy på et mem der hun holder et håndjern i hånda og smiler.

I stedet for å representere det perfekte bildet av suksess, gir hun innsyn i den indre kampen mange kan kjenne seg igjen i.

Sarkastisk

Den nye Loopy er sarkastisk, kjeder seg, og tenker ofte at hun heller vil slappe av enn å være på jobb.

Hun blir omfavnet av unge kinesere som er vokst opp med en økonomi som lenge utviklet seg i et stormende tempo, men som nå har bremset opp.

Mange har satset alle krefter på å gå ut med toppkarakterer for å lande de beste jobbene, men opplever nå at arbeidsmarkedet er trangt.

I juni i fjor ble toppen nådd med en av fem arbeidsløse i aldersgruppen 16–24 i byene.

Unge kinesere må nå ta jobber de ikke vil ha, og arbeider lange dager.

Andre nekter å bli med på «996», som er det utbredte kravet om å jobbe tolv timers dager, til ni om kvelden, seks dager i uka. De gir blaffen og flytter på landet.

Te serveres til Kinas ledelse som er samlet til årets Folkekongress i Beijing. Arbeidsløshet blant unge er en av de store utfordringene de må forholde seg til. Foto: GREG BAKER / AFP

Satser på arbeid

Generasjon Z har sansen for Loopy fordi karakteren speiler deres følelser og ikke lenger spiller annenfiolin til andre, men selv er hovedperson i eget liv.

Etter pandemien har beskjeden til ungdommen vært at de skal bite det i seg og ikke ha så høye krav, men ta jobbene de får.

Nå ser det ut til at Kinas kommunistparti tar den økende frustrasjonen blant unge mer på alvor.

På sidelinjen av årets Folkekongress sier HR-minister Wang Xiaoping at det skal satses på arbeid for unge, og på små firma, skriver Reuters.

Kina vil skape flere enn tolv millioner jobber i byene, mens det kommer nesten like mange nyutdannede ut på jobbmarkedet i år.

Det ble klart på Folkekongressen at Kina satser på en vekst på over 5 prosent, men eksperter mener likevel at dette er for optimistisk.

Arbeidsløsheten blant unge i Kina ble i fjor sommer rapportert til å være en av fem. Her håper jobbsøkere å lande muligheter på en arbeidsmesse i Beijing. Foto: Andy Wong / AP

Flere memer

Også eiendomsmarkedet, som har vært driver for en fjerdedel av økonomien, er i krise. Prisene faller, men mange opplever det nå som risikabelt å kjøpe leilighet.

Boligminister Ni Hong sier at det fremdeles er en utfordring å få orden på eiendomsmarkedet.

Samtidig vokser det frem stadig flere memer, med karakterer som Barbie og Telebubbies, der unge kinesere får utløp for følelser de ikke vil vise offentlig.

– Jeg bruker oftest en sarkastisk Loopy-meme, sier Li Ziying, som gjemmer ansiktet bak et munnbind.

– Det skjer alltid noe i løpet av arbeidstiden som gjør meg ukomfortabel, men jeg kan ikke gi uttrykk for dette foran mine kollegaer og ledere. Da chatter jeg med vennene mine og bruker dette memet til å klage, sier Li.

Delegater geleides inn i Folkets store hall for å ta del i årets Folkekongress. Landets økonomiske situasjon er et viktig tema på dagsorden. Foto: Andy Wong / AP

På et kjøpesenter i Kina har en kvinne fanget fullt av ting og tang med den rosa beveren på.

– Jeg har kjøpt en kjøleskaps-magnet, to flasker, en termos, to drikkeglass, en pyntegjenstand, og en sovende Loopy-pute, sier kvinnen til SCMP.

Loopys fanskare i Kina vokser fort. I løpet av de siste tre årene har en ny utgave av tegneseriefiguren fått 3 millioner abonnenter, og de fleste er kinesere, skriver SCMP.