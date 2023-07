I 1993 introduserte amerikaneren Mike Godwin konseptet internett-meme.

Lite visste vi den gang at dette var starten på en digital humorbølge som skulle snu opp ned på måten vi kommuniserer på.

– Essensen av et godt meme ligger i at en gruppe mennesker kjenner seg igjen i en situasjon, sier Javad El Bakali.

Han er mannen bak instagramkontoen utlending-memes, der han skaper memer inspirert av livet til unge flerkulturelle.

I kunstig intelligensens tidsalder tror ikke El Bakali det er slutt på menneskelig humor. Han mener ChatGPT ikke er i stand til å lage gode vitser, da maskiner ikke kan gjenkjenne menneskelige erfaringer. Foto: Robert Rønning

Hittil har 30 år rullet forbi siden memer ble en del av vårt liv. Vi har ledd, grått og delt i fleng.

Her er ni av memene som har etterlatt store spor på internett. Tiende plass er dedikert til Javad El Bakalis favorittmeme.

Pepe the Frog-memer

Foto: FILMINQUIRY.COM

Den søte og uskyldig tegneseriefiguren Pepe ble plutselig internettets store stjerne. For det meste ble han kjent som «Feels good, man»-meme (På norsk: Føles bra, mann).

Pepe ble etter hvert manipulert. Høyreekstremister, Trump-tilhengere og rasister adopterte ham som sitt symbol.

Donald Trump retvitret en Pepe-inspirert tegning av seg selv.

I 2016 ble Pepe-memet erklært som et hat-symbol, og skaperen av Pepe, Matt Furie, kjempet for å redde ham.

Furie drepte og senere gjenopplivet figuren i sine tegneserier. I tillegg startet han en kampanje med oppropet «Save Pepe».

Men for mange er det fortsatt en utfordring å gjenoppfatte Pepe som et symbol for kjærlighet og positivitet.

Wojak

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Wojak startet sin reise som en følelsesrik helt. Tilsynelatende nøytral i ansiktet, men med dyp smerte og ensomhet.

På begynnelsen av 2010-tallet brukte unge menn memet for å uttrykke frustrasjon over å være singel.

Etter hvert symboliserte Wojak en felles forståelse med ordene «Jeg kjenner den følelsen, kompis».

I dag er det flere varianter av Wojak, deriblant Coomer som fikk popularitet i 2019.

Coomer har rotete hår, røde øyne og uflidd skjegg. Ofte fremstilles den med en tynn kropp og en muskuløs høyre arm som et resultat av overdreven onani.

Den symboliserer en avhengighet av pornografi og ble spredt etter internett-trenden «Coomer Pledge». Det er et fenomen som oppfordret folk til å avstå fra onani i hele november og endre profilbildet til Coomer hvis de mislyktes i utfordringen.

Kvinne som skriker til en katt

På engelsk er dette memet kjent som «Woman yelling at a cat»

Her har vi Taylor Armstrong i full skrikemodus fra reality-TV-serien «The Real Housewives of Beverly Hills».

Foran henne sitter katten Smudge, som ser ut til å ha sett et spøkelse!

Smudge er en katt fra Canada og har en Instagram-konto med over 1,600,000 følgere.

Internettfolket kombinerte disse to bildene, og resultatet var en hysterisk dialog mellom en sint dramaqueen og en forvirret pelsball.

Ofte legges det til tekster som uttrykker ulike situasjoner. Den sinte kvinnens bilde brukes til å formidle raseri eller aggresjon, mens kattens bilde brukes til å uttrykke forvirring eller overraskelse.

Den distraherte kjæresten

På engelsk heter memet «Distracted boyfriend». Foto: Antonio Guillem

Dette memeet gikk viralt i 2017. Her ser vi en mann som snur seg etter en annen kvinne, og kjæresten hans er sjokkert.

Fotografen bak bildet er Antonio Guillem, og det forble lenge bare et vanlig arkivbilde.

Men da internettet fikk tak i det, ble bildet kombinert med morsomme tekster for å skape ironi, humor og ulike situasjoner der folk blir fristet av noe mer interessant.

Den distraherte kjæresten-memet har spredt seg vidt og bredt, og finnes nå i ulike sammenhenger, både innen politikk og i hverdagen.

Harambe

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I 2016 klarte et barn på bare tre år å krype gjennom gjerdet som skilte ham fra Harambe, en kraftig, sølvrugget gorilla i Cincinnati Zoo i USA. Gorillaen løftet barnet og bar det rundt i sin innhegning i nær ti minutter.

En ansatt ved dyrehagen skjøt og drepte Harambe på et tidspunkt hvor barnet befant seg mellom gorillaens ben.

Etter denne hendelsen ble Harambe-memet spredt i alle kriker og kroker av internett, og tok mange forskjellige former og uttrykk.

Harambe-memet ble brukt som en satirisk og humoristisk respons på tragedien, og samtidig ga det folk et utløp for å uttrykke frustrasjon og sorg over det som hadde skjedd.

Videre ble memet et springbrett for politiske og sosiale kommentarer, og det utløste en omfattende debatt om dyrevelferd.

Dette er greit

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

«This is fine» (På norsk: Dette er greit) stammer fra en nett-tegneserie kalt «Gunshow», som ble publisert i 2013.

Her ser vi en søt hund som sitter fornøyd i en kafé omgitt av flammer, mens han nyter en kopp kaffe. Hunden er helt rolig og overbevist om at han har kontroll over situasjonen.

Til tross for at det brenner rundt ham, gir han seg selv en oppmuntrende tale og sier «Dette er greit».

I 2016 delte det republikanske partiet i USA, de med elefanten som maskot, dette memeet på Twitter. Det gjorde de etter at demokratene valgte Clinton som sin presidentkandidat.

Republikanerne antydet at demokratene hadde gjort et katastrofalt valg, men nektet å innse det. Noen tolket memet som om republikanerne rett og slett feiret det de så som en demokratisk kollaps.

«The Nib», en nettside for politiske tegneserier, lagde en ny versjon der den søte hunden er byttet ut med en elefant med et vilt utseende, og med den originale teksten «Dette er greit».

Foto: The Nib

Spider-Man peker

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Her står Spider-Man og peker på... seg selv?

Ja, den scenen ser vi i den animerte TV-serien Spider-Man fra 1967, som ble et humoristisk symbol på forvirring og anklager.

Bildet skapte en viral latterstorm på internett. Det ble tekstet, gjenoppfunnet og delt.

Fra fans som skapte morsomme sammenligninger, til kjendiser som brukte det for å uttrykke ironiske likheter, og til og med politikere som påpekte hykleri.

Dette memet ble en universell måte å si «Se, vi er ikke så forskjellige, du og jeg!».

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I en morsom vri, hoppet Spider-Man peker-memet fra internett og inn i Sonys animerte Spider-Verse-filmer.

I «Into the Spider-Verse» fra 2018, ender Spider-Man fra Earth-67 opp med å krangle og peke med Spider-Man 2099.

Og i oppfølgeren «Across the Spider-Verse» fra 2023, som er ute på norske kinoer akkurat nå, blir memet tatt til nye høyder når en hel hær av Spider-Men begynner å peke på hverandre.

Yolo

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

YOLO er en forkortelse for «You only live once» (På norsk: Du lever bare én gang).

Memeet spratt opp i begynnelsen av 2010-årene og fanget raskt oppmerksomheten til ungdommer verden over.

Uttrykket ble et mantra for å våge, eksperimentere og omfavne nye horisonter. Det ble symbolet på en generasjon som nektet å la livet gå uprøvd forbi.

YOLO-memet ble ofte brukt til å dokumentere eller kommentere adrenalinpumpende og impulsive handlinger, som å hoppe fra store høyder, spise bisarre matkombinasjoner eller delta i farlige eventyr.

Men det ble også brukt til å gjøre narr av seg selv ved å overdrive og peke på dumme eller uforsiktige handlinger.

Tenk på det

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Du har kanskje sett dette bildet av en person som peker på hodet sitt og tenker: «Aha! Jeg har en genial plan!»?

Vel, dette er skuespilleren Kayode Ewumi fra i webserien «Hood Documentary».

Memet spiller på ideen om å ha en genial løsning på et problem, men i virkeligheten er løsningen absurd og latterlig.

Det er som å si: «Du kan aldri være blakk hvis du nekter å sjekke bankkontoen din. Tenk på det!».

Fun fact: Memet gjorde sin debut i 2017 da en Twitterkonto dro en morsom spøk om at «tweets om 'Menn er søppel' har sunket med 70 % fordi vi nærmet oss februar».

Du vet, den måneden som er full av kjærlighet og valentinsdagen, der folk plutselig blir fortryllet av romantikkens kraft og klager mindre. Tenk på det!

Familie-sekretæren

Foto: Javad El Bakali

Da Javad El Bakali publiserte dette memet, spredte det seg, ikke bare i Norge, men også i Sverige og Danmark.

– Mange kjente seg igjen i det. De har erfaring med å ha en mor eller far som ikke behersker språket så godt, forteller El Bakali.

Kommentarfeltene flommet over av unge med innvandrerbakgrunn som brøt ut i latter.

En skrev at hun fungerte som tolk lenge før hun fikk betalt for det, mens en annen delte at han som seksåring leste offisielle regjeringsdokumenter.

El Bakali selv ler mens han forteller at han bare var ni år gammel da han ringte SAS for å endre en flyreservasjon. Det var i det øyeblikket ordet «registrering» rullet ut av hans munn for første gang.

– Meme-kulturen har evnen til å ta noe veldig gammelt, som et bilde eller en karakter fra en film, og gjøre det hyper-mainstream. Det er den felles følelsen som binder oss sammen, sier han.