Under lupen i varslersak: Hevder Trump ga «løfte» til utenlandsk statsleder

Etter flere dager med rykter, kunne Washington Post melde at en varslersak som har versert i amerikanske medier, gjelder president Donald Trump.

Varsleren, som jobber for etterretningsvesenet, skal ha opplevd Trumps handlinger som så alvorlige at vedkommende ga beskjed til etterretningens generalinspektør, som er etatens vaktbikkje.

To kilder med nær kjennskap til saken opplyser til avisen Washington Post at klagesaken dreier seg om en samtale Trump har hatt med en utenlandsk leder og et «løfte» som presidenten ga, samt at deler av varslersaken involverer Ukraina.

Også New York Times melder at Ukraina er involvert.

– Flere hendelser

Ifølge generalinspektøren er varslersaken både alvorlig og prekær, og det dreier seg om «en rekke hendelser». Saken involverer også «etterretningsledelsens viktigste ansvar». Generalinspektøren har også beskrevet kilden i saken som «troverdig».

Mer har ikke de folkevalgte i Kongressen fått vite.

Da generalinspektør Michael Atkinson møtte til en lukket høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus torsdag kveld, nektet han å gi de folkevalgte detaljer om saken som følge av en ordre fra Trump-administrasjonen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Det har fått Demokratene til å reagere.

Adam Schiff, som leder etterretningskomitéen i Representantenes hus, sier spørsmålene saken reiser om innsyn fra generalinspektøren, er uten sidestykke.

– Det legges ned en innsats for å hindre at saken når Kongressen, sier Schiff, ifølge nyhetsbyrået AP.

Richard Painter, som var ekspresident George W. Bushs etiske rådgiver, mener saken er svært alvorlig.

– Det skjer, Donald Trump kommer til å bli stilt for riksrett, skriver Painter på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Motstridende uttalelser

Flere medier har meldt at varslersaken skal ha blitt meldt inn noen uker før Trump møtte den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Nå spekuleres det i om Trump har lovet å ikke stanse støtten til Ukraina, mot at president Zelensky får satt i gang etterforskning mot Jo Bidens og hans sønn Hunter Biden.

I et intervju med CNN torsdag kveld uttalte Rudy Giuliani, Trumps personlige advokat, seg tvetydig om hvorvidt man skal ha oppfordret en ukrainsk statsadvokat til å etterforske kretsen rundt Biden.

På et tidspunkt skal Giuliani ha avvist dette, før han kort tid etterpå svarte at han var «stolt av det», ifølge The Hill.

Biden, tidligere visepresident, er også presidentkandidat før valget i 2020. Om Trump har brukt skattebetalernes penger til å oppnå politisk gevinst før valget neste år, er det i så fall en kriminell handling.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Oppspinn

Verken Schiff eller nyhetsbyrået AP kan bekrefte at varslersaken faktisk gjelder Donald Trump. Schiff legger imidlertid til at varslersaken «sannsynligvis gjelder Trump eller noen i hans omgangskrets».

Trump selv avviser det hele som «falske nyheter».

– Er noen dumme nok til å tro at jeg ville sagt noe upassende til en utenlandsk leder mens jeg er i en samtale som mange mennesker kan ha lyttet til, spør han på Twitter, og legger til:

– Jeg gjør bare det som er rett, uansett,

Han viser til at enhver samtale han har med en utenlandsk leder, blir lyttet til av flere etater både i USA og det andre landet.

Blant dokumentene som Demokratene i Kongressen vil ha tilgang til, er en utskrift av telefonsamtalen som Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.