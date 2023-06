Ukrainske styrker har krysset viktig elv etter kaoshelg i Russland

Ukrainske styrker er nå altså i ferd med å etablere et brohode på sør-østbredden av Dnepr-floden like ved byen Kherson.

Mandag ettermiddag bekrefter den russiske militærbloggeren Roman Saponkov at den ukrainske hæren har tatt kontroll over et området ved dette brohodet.

Han skriver at de har gått i land med styrker tilsvarende et kompani, det vil si mellom 100 og 200 soldater.

Han sier at så langt har russiske forsøk på å angripe dem fra luften vært lite effektive.

Kartet viser hvor krigen i Ukraina pågår akkurat nå.

Kan være starten

Dette kan være starten på en offensiv for å ta tilbake til områder som Russland erobret under de første dagene av krigen i februar 2022.

Flere videoer som er lagt ut på sosiale medier i løpet av mandagen viser kamper der den store broen ved Antonivka ligger.

Eller rettere sagt lå.

Da de russiske styrkene trakk seg bort fra den delen av Kherson fylke som ligger på den nordvestlige delen av elven i november 2022, sprengte de broen.

Alt tyder på at det også var russiske styrker som sprengte den andre veien over elven i dette området. Den gikk over dammen ved Kakhovka lenger opp i elven.

En video som er lagt ut av den uavhengige russiske Telegram-kanalen Ateo skal vise ukrainske soldater som har gått i land på den til nå russisk-okkuperte elvebredden.

Vannstanden i Dnepr-elven har sunket dramatisk som en følge av at Kakhovka-dammen ble sprengt. Dette bilde er fra Zaporizjzja by. Foto: Reuters

Kan ha flyttet styrkene

Videoer som det ukrainske forsvaret har offentliggjort, viser et russisk pansret kjøretøy som prøver å evakuere soldater fra området ved broen.

Saponkov og andre russiske militærbloggere mener at årsaken til at den ukrainske hæren nå har lyktes i å krysse Dnepr, er at den russiske hærledelsen har overført styrker til fronten i Zaporizjzja lenger øst.

Der har det vært voldsomme kamper de siste ukene, og de ukrainske styrkene har erobret flere mindre landsbyer.

Hvis den ukrainske hæren klarer å etablere et større brohode her, kan veien ligge åpen for et angrep mot sør der Kherson fylke grenser til Krym-halvøyen.

Framgang også i Donetsk

Ukraina har også tatt kontroll over landsbyen Rivnopil lenger øst ved fronten.

Dette opplyste den ukrainske viseforsvarsministeren Hanna Maljar mandag.

Soldater fra den 2. mekaniserte bataljon i den 31 brigaden i den ukrainske hæren har lagt ut en video de sier er filmet i den frigjorte byen søndag 25. juni.

Byen på grensen mellom Donetsk og Zaporizjzja fylker er ikke stor.

Men sammen med andre landsbyer i området kan den være med på å sikre den ukrainske hæren et gjennombrudd i retning havnebyen Mariupol ved Azovhavet.

Dette bildet som er sendt ut av det ukrainske forsvaret, skal vise soldater som gjør seg klar til kamp nær byen Bakhmut. Foto: Reuters

Også på flere andre deler av fronten, blant annet rundt byen Bakhmut, melder den ukrainske hæren om mindre framganger.

Men det er ikke snakk om noe gjennombrudd, slik det nå ser ut som kan komme langs Dnepr-fronten i Kherson.

Wagner-opprøret

Det er altså nå bevegelse flere steder langs den rundt 1000 kilometer lange fronten mellom de russiske okkupasjonsstyrkene og de ukrainske regjeringsstyrkene.

Mange er spent på om den russiske militære ledelsen klarer å opprettholde disiplinen blant sine soldater etter opprøret til Wagner-gruppen sist helg.

Wagner-soldatene og deres leder Jevgenij Prigozjin tok kontroll over den sørrussiske byen Rostov-na-Donu og truet med å dra helt til Moskva. De krevde at forsvarsminister Sergej Sjojgu og generalstabssjef Valerij Gerasimov gikk av.

Det var trolig for å vise at alt er «normalt» at det russiske forsvarsdepartementet mandag morgen la ut en vide som skal vise forsvarsminister Sergej Sjojgu på besøk i et militært hovedkvarter inne i Ukraina.