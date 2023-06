Stormen som stilnet – historien om en russisk avdeling som ble utslettet

«De overgir seg ikke og slåss til siste mann». Slik beskriver russiske bloggere soldatene fra gruppen Storm Ossentia. Men denne uken tapte de frivillige russerne slaget om en liten landsby i Ukraina.

Landsbyen Pjatykhatky er lite og knapt å finne på et kart. Ifølge offisielle tall fra 2001, bodde det 301 mennesker her.

Men et av de hardeste slagene den siste uken har rast i Zaporizjzja fylke. Ikke så langt fra det store atomkraftverket i området.

Kampene var harde og raste i flere dager, før ukrainske myndigheter 19. juni kunne heise flagget over landsbyens ødelagte administrasjonsbygning.

Samtidig begynte meldingene å komme på sosiale medier om at byen var forsvart av en avdeling av frivillige i det russiske forsvaret som kaller seg Storm Ossetia.

Etter at russiske militærbloggere først meldte om disse soldatenes «heroiske» forsvar mot en overlegen fiende, begynte detaljene om en svært brutal virkelighet å komme frem.

Visekommandanten bekreftet drept

Avdelingen ble omringet. Til slutt var flere hundre soldater drept. Bare noen få sårede hadde latt seg ta til fange.

Riktignok stod en del av soldatene fram og fortalte at de var i live, men hadde trukket seg ut av selve landsbyen.

Bilder av avdelingen før og etter de voldsomme kampene fortalte det meste.

Dette bilde skal vise avdelingene med soldater fra Ossetia, før kampene om Pjatykhatky Foto: Skjermdump

Et bilde av avdelingen Storm Ossetia etter kamphandlingene. Foto: Skjermdump

De som kom seg ut, la ut en video der de innrømmet at de hadde store tap, men at de fortsatte kampen mot det de kaller de «ukrainske nazistene».

Det er umulig med utgangspunkt i disse bildene og video, å slå fast tapstallene til de russiske styrkene som okkuperte Pjatykhatky.

Men andre opplysninger bekrefter at her hadde store deler av den hel avdeling under det russiske forsvaret blitt mer eller mindre utslettet.

Kanskje så mange som opp til 300 soldater er drept eller såret.

Flere kilder bekrefter at en av dem som er drept er visekommandanten i avdelingene Storm Ossetia, Ajvengo Tekhov.

Han har bakgrunn som korrespondent for russisk TV i republikken Nord-Ossetia, men skal selv opprinnelig komme fra Sør-Ossetia.

Journalisten Ajvengo Tekhov var nestkommanderende for Storm-avdelingene fra Ossetia. Han ble drept i Pjatykhatky Foto: Telegram

På den lokale TV-kanalen i Nord-Ossetia, eller Alania som det historiske navnet på området er, ble det da også laget et større innslag om Ajvengo Tekhov.

Det handlet om journalisten som frivillig hadde dradd for å «forsvare fedrelandet», i den såkalte spesialoperasjonen i Ukraina.

Tidligere fiender slåss sammen for Russland

Denne delen av Russland, ofte referert til som Nord-Kaukasus, var helt fram til for 15 år siden preget av mye uro.

Det var i byen Beslan tsjetsjenske terrorister i 2004 tok en hel skole som gisler. Mer enn 300 mennesker lå igjen døde før operasjonen var over.

Forholdet mellom de i hovedsak kristne osseterne og de muslimske naboene i Ingusjetia og Tsjetsjenia har vært svært anstrengt.

Men nå sendes soldater fra disse fattige regionene i tusentall til Ukraina for å slåss på vegne av president Vladimir Putin.

En annen av dem som er drept, er Sako Kenkadze, som kommer fra byen Elkhotov helt nordvest i Nord-Ossetia.

Etternavnet, som er georgisk, kan tyde på at han har sin bakgrunn fra Sør-Ossetia.

Soldatene i de ossetiske avdelingene, som slåss i Ukraina, kommer nemlig også fra Sør-Ossetia. Sør-Ossetia er formelt en del av nabolandet Georgia, men er i praksis nå mer eller mindre integrert i Russland.

En russisk soldat fotografert i Novoazovsk-regionen øst i Ukraina bruker droner for å finne miner som er skjult i terrenget. Foto: AFP

Kampene er svært harde

Meldingene om hva som skjedde med Storm Ossetia har spredd seg raskt på sosiale medier.

Folk der har neppe blitt særlig beroliget av meldinger på Telegram som forteller at situasjonen for avdelingene som slåss i Ukraina er stabil.

Det som er sikkert, er at kampene i Pjatykhatky og flere andre steder langs fronten i Ukraina er usedvanlig harde og blodige akkurat nå.

De russiske styrkene forsvarer sine posisjoner innbitt og med stort mot.

President Volodymyr Zelenskyjs administrasjon har sendt ut dette bildet som skal vise ukrainske soldater et sted ved fronten sørøst i landet. Foto: Den ukrainske presidentadministrasjonen

Det er så langt ikke snakk om noe gjennombrudd for den ukrainske hæren. Det innrømmet også president Volodymyr Zelenskyj i et intervju med BBC.

– Framgangen er kanskje ikke så stor som ønsket, men dette er ikke noen Hollywood-film, sa Zelenskyj.

Fredag skrev Zelenskyj nære medarbeider og rådgiver Mykhailo Polaljak på Twitter at det som nå skjer nå et forsøk på å forme slagmarken.

Det er litt uklart om dette er et forsøk på å bortforklare at de ukrainske styrkene så langt har hatt liten framgang.

Hevder russiske styrker presses tilbake

Samtidig er det interessant at sjefen for den russiske leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, fredag sa at de ukrainske styrkene faktisk nå presser de russiske styrkene tilbake langs fronten i Ukraina.

Sjefen for Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin sier de russiske styrkene presses tilbake i Ukraina. Foto: AP

– Vi vasker oss i vårt eget blod, sier Prigozjin.

Han sier at det ikke blir sendt reservestyrker til fronten for å erstatte de som er drept eller såret.

Han går også langt i å si at hele krigen var unødvendig og at de ukrainske hæren aldri hadde planer om å angripe Russland.

Dette var likevel før han satte i gang sin overraskende aksjon inne i Russland, for å få fjernet forsvarsminister Sergej Sjojgu og generalstabssjef Valerij Gerasimov.

Kulturkrigen

I Donetsk fylke har den ukrainske soldaten Mikhail Nikolov lagt ut et bilde av seg selv i det som en gang var et bibliotek, i landsbyen Blahodatne.

Her hadde de russiske styrkene et av sine hovedkvarter, før de i midten av juni ble tvunget ut av byen.

Etter kampen. Den ukrainske soldaten Mikhail Nikolov i biblioteket landsbyen Blahodatne i Donetsk fylke, med nasjonalpoeten Taras Sevtsjenko på veggen. Foto: Jurij Butosov/Telegram

Midt i det ødelagte rommet henger merkelig nok et bilde av den ukrainske nasjonalpoeten Taras Sevtsjenko.

Muligens visste ikke de russiske soldatene en gang hvem han var, og lot ham derfor henge i fred, midt opp i de voldsomme kampene.

Litt merkelig, og paradoksalt, bærer den ukrainske soldaten kallenavnet «Lermontov»,

Mikail Lermontov regnes av mange som selve grunnlaget for den russiske poesien og litteraturen.