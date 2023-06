Alt du trenger å vite om Wagner-opprøret

Militærekspert Tormod Heier sier det vi nå er vitne til i Russland er historisk.

– Den russiske føderasjonen står overfor sin største krise siden opprettelsen i 1991, sier Heier, som er professor ved Forsvarets høyskole til NRK.

Men hva er det egentlig som skjer?

Fem kjappe spørsmål:

Wagner-gruppen, leiesoldatene ledet av Jevgenij Prigozjin (62), har så langt vært en avgjørende brikke i Russlands invasjon av Ukraina.

De består av en gruppe på rundt 25.000 mann, og har bedt russiske ordinære styrker om å slutte seg til dem.

Etter en lang periode med voksende og uttalt misnøye fra Prigozjin, gjorde Wagner-soldatene i natt opprør mot den sentrale ledelsen i Moskva.

Det er satt i verk omfattende sikkerhetstiltak i den russiske hovedstaden.

Rundt kl. 20.30 fredag kveld uttalte Wagner-sjef Prigozjin at et stort antall av hans soldater ble drept i et bombeangrep.

Prigozjin hevdet dette angrepet ble beordret av ledelsen i Moskva, og sverget motangrep. Forsvarsdepartementet i Moskva har benektet at de står bak angrepet.

I tillegg har det over lengre tid vært misnøye knyttet til det Prigozjin mener er dårlig lederskap og logistikk under krigen i Ukraina.

Prigozjin kunngjorde natt til lørdag litt etter kl. 01 at Wagnergruppen hadde forlatt Ukraina, og entret den russiske hærens søndre hovedkvarter i storbyen Rostov.

Litt før kl. 07 hevdet de å ha kontroll over alle militære fasiliteter i Rostov

Rundt kl. 08.30 uttalte en kilde i det russiske forsvaret at Wagner hadde tatte kontroll over storbyen Voronezj.

Voronezj er omtrent 500 kilometer fra Moskva, dit Wagner-gruppen er på vei.

Prigozjin sier de ikke forsøker å utføre et kupp. Wagners stadfestede mål er å avsette forsvarsminister Sergej Sjojgu og sjef for generalstaben Valerij Gerasimov.

Hvem er Wagner-gruppen?

Wagner-gruppen er basert i Russland. De kaller seg selv for en privat og militær organisasjon, og ble opprettet i 2014.

Den paramilitære organisasjonen har hovedkvarter i St. Petersburg i Russland. Militæret består av leiesoldater, og er kjent for å ha en brutal krigføring.

HOVEDKVARTER: Folk samler seg utenfor Wagner-senteret i St. Petersburg, lørdag 24. juni. Foto: AP

Flere av leiesoldatene som har deltatt i krigen i Ukraina, skal være fanger rekruttert fra russiske fengsler. De skal ha vervet seg til Wagner-gruppa med løfter om benådning etter endt tjeneste.

John Kirby, talsperson for Det amerikanske forsvarsdepartementet, anslo i januar at 80 prosent av de da 50.000 Wagner-soldatene som skal ha vært i Ukraina, er tidligere fanger.

INVOLVERT I MALI: I dette bildet publisert av det franske forsvaret skal man kunne se tre russiske soldater fra Wagner-gruppen. Foto: AP

Wagner-gruppa har vært til stede i flere konflikter. I Syria, Madagaskar, Mosambik, Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Libya, Venezuela og Mali. De var også innblandet i Russlands invadering av Krim-halvøya og Donbas i 2014 og 2015.

Hvem er Jevgenij Prigozjin?

Grunnlegger og leder for Wagner-gruppa, Jevgenij Prigozjin, er en russisk forretningsmann.

Han har tidligere vært 12 år i fengsel, tiltalt for både ran og overfall.

PUTINS KOKK: Jevgenij Prigozjin serverer Vladimir Putin på en restaurant utenfor Moskva i november 2011. Foto: Misha Japaridze / AP

På 90-tallet åpnet Prigozjin en restaurant i St. Petersburg, og det her han ble kjent med president Putin, ifølge nyhetsbyrået AP. Han bygde seg opp stort i restaurant- og cateringbransjen. Han blir av denne grunn kalt Putins «kokk».

Gjennom sitt mektige nettverk, gikk Prigozjin etter hvert over til en helt annen bransje: militæret. Han opprettet Wagner-gruppen i 2014, men det var først i september i fjor at Prigozjin innrømte at han var lederen.

Prigozjin har det siste året blitt kjent for sin voldsomme ordbruk, og har blitt en kjent figur i krigen i Ukraina.

Hva har skjedd?

Etter en lang periode med voksende og uttalt misnøye fra Prigozjin, gjorde Wagner-soldatene i natt opprør mot den sentrale ledelsen i Moskva.

Wagner-gruppen beveger seg i retning Moskva, og har tatt kontroll over to store byer på veien. De beveger seg langs den store motorveien M4, og bilder fra disse områdene vitner om pågående harde kamper.

Det er satt i verk omfattende sikkerhetstiltak i den russiske hovedstaden, og flere land følger nå situasjonen aktivt.

Wagner-gruppens opprør Natt til lørdag 24. juni gjorde leiesoldatene i den russiske Wagner-gruppen opprør. Her er en tidslinje over de viktigste hendelsene. Prigozjin: Styrker styrt av Moskva har utført bombeangrep mot Wagnergruppen Jevgenij Prigozjin anklager russiske regjeringsstyrker for å ha drept et stort antall Wagner-soldater, og lover gjengjeldelse. Anklagen er spesielt rettet mot forsvarsminister Sergej Shoijgu. Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin sier det ikke pågår et kupp, men en «rettferdighetsmarsj». – Vi er 25.000, sier leiesoldatgruppens leder og oppfordrer russere til å slutte seg til ham. Russlands forsvarsdepartement avviser anklagene og sa at uttalelsene «ikke samsvarer med virkeligheten», og kalte dem en «provokasjon».

Wagner-soldatene har forlatt Ukraina og inntatt Rostov Prigozjin hevder i et lydklipp på Telegram at soldatene hans har forlatt Ukraina og har krysset grensen til Russland. Der skal de ha inntatt den sørlige byen Rostov. Prigozjin sier videre at han og hans menn vil «knuse alle som står i deres vei», og at de er klare til å gå «hele veien» mot det russiske militæret.

Russland ber innbyggere i Rostov om å holde seg innendørs Myndighetene i byen Rostov ber innbyggerne om å holde seg hjemme, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Wagner har tatt kontroll over Rostov Wagner-sjefen hevder i en videomelding på Telegram at gruppen kontrollerer alle militæranlegg i byen Rostov. Prigozjin sier at han og Wagner vil legge byen under en blokade og sette kursen mot Moskva med mindre Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu forsvarssjef Valerij Gerasimov kommer til ham.

Wagner-gruppen skal ha tatt kontroll over Voronezj Den russiske storbyen Voronezj er under kontroll av Wagner-gruppen, skriver nyhetsbyrået Reuters som siterer russiske kilder. De skal ha kontroll på militære anlegg i byen. Byen ligger rundt 500 kilometer sør for Moskva.

Putin holder tale til folket Russlands president Vladimir Putin holder en TV-sendt tale til folket. – Vi kjemper for livet og sikkerheten til folket vårt Det sier Putin i en TV-sendt tale lørdag morgen. – Vi blir dolket i ryggen, sa han videre. I talen snakker han også om at de står overfor et forræderi, og at deres motsvar vil være kraftig.

Guvernør i Voronezj sier forsvaret gjennomfører tiltak mot Wagner Guvernøren i den russiske byen Voronezj sier at det russiske forsvarer setter i gang tiltak mot Wagner-opprøret, skriver nyhetsbyrået Reuters. Russiske kampfly har ifølge militærbloggere angrepet Wagner-styrker i Voronezj-området, men meldingene er ikke bekreftet.

Drivstofflager brenner i den russiske byen Voronezj Et drivstofflager i Voronezj står i brann, ifølge AFP. Det er ikke kjent hva som er årsaken til brannen. Wagner-gruppen hevdet lørdag at de har kontroll på byen Voronezj. Guvernøren i byen skriver på Telegram at mer en 100 brannmenn er på stede for å prøve å slokke brannen.

Wagner-gruppen skal ha passert Voronezj En militærkolonne fra Wagner-gruppen skal ha passert storbyen Voronezj, sier vitner til nyhetsbyrået Reuters.

Guvernør i Lipetskaja ber folk holde seg hjemme I den russiske Lipetskaja-regionen ber myndigheten folk om å holde seg hjemme på grunn av sikkerheten, det skriver Reuters. Advarsel om å holde seg hjemme skal handle om at Wagner-gruppen er på vei inn i regionen. Regionen ligger nord for byen Voronezj, som er byen Wagner-gruppen hevder å ha kontroll over militære anlegg. Vis mer

Hvorfor går de nå inn i Russland?

I starten av 2022 gikk Wagner-styrker inn i Ukrania på russisk side, og har spilt en viktig rolle i krigen. Særlig da Russland erobret den ukrainske byen Bakhmut i mai. Da gratulerte Putin Wagner-soldatene med seieren.

Men gruppa har etter hvert lidd store tap. i mai gikk Wagner-lederen ut og hevdet at gruppa har mistet over 20.000 soldater i Ukraina. Han filmet døde soldater, og ba Putin om mer ammunisjon.

I går gikk Prigozjin ut i tillegg ut og beskyldte Russland for å ha drept et stort antall Wagner-soldater i Ukraina, og lovet gjengjeldelse. Nå har gruppen inntatt to russiske byer, på vei mot Moskva. Han sier at militærstyrken hans på 25.000 soldater, er klare til å dø.

Har Wagner-gruppen gjort fremskritt?

Prigozjin kunngjorde natt til lørdag litt etter kl. 01 at Wagnergruppen hadde forlatt Ukraina, og entret den russiske hærens søndre hovedkvarter i storbyen Rostov.

Litt før kl. 07 hevdet de å ha kontroll over alle militære fasiliteter i Rostov

Rundt kl. 08.30 uttalte en kilde i det russiske forsvaret at Wagner hadde tatte kontroll over storbyen Voronezj,

Kl. 12.30 sier øyenvitner til Reuters at styrker fra Wagner har passert byen på vei nordover.

Voronezj er omtrent 500 kilometer fra Moskva, dit Wagner-gruppen hevder å være på vei.

Hva er målet?

I en video publisert på Telegram presiserer Prigozjin at dette ikke er et militærkupp, men en «rettferdighetsmarsj».

Wagner-sjefen har konsekvent henvendt seg til de russiske regjeringsstyrkene, og ikke direkte til Putin.

Han har uttalt at han ønsker å snakke med forsvarsmininisteren Sergej Sjojgu og forsvarssjefen Valerij Gerasimov, og at hvis ikke de kommer til Rostov-na-Donu for å møte ham, vil Wagner-gruppen komme til Moskva.

Målet er å velte den miliære ledelsen i Russland, sier han.

– Vi er klare til å dø. Alle 25.000, sier Prigozjin.