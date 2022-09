Ukrainsk etterretning: Hevder russiske offiserer evakuerer Krim

Russland annekterte Krim i 2014 og har holdt kontrollen siden da.

Men etter de siste dagers gjenerobring av landområder og motoffensiver sør og nordøst i landet, skal ha skapt frykt blant de russiske okkupantene på Krim.

Ukrainsk etterretning hevder mandag på sine nettsider at «de såkalte myndighetene på midlertidig okkuperte Krim og det sørlige av landet vårt i all hast flytter familiene sine tilbake til russisk territorium».

– Selger huset og drar

De hevder videre at medlemmer av de russiskstøttede myndighetene, FSB-offiserer og militære kommandører i all hemmelighet forsøker å selge unna husene sine og flykte fra halvøya.

Dette skal angivelig skje samtidig som myndighetene på Krim har forsikret innbyggerne om at det er trygt å bli værende og at de blokkerer informasjon om den pågående ukrainske motoffensiven.

«Samtidig har inntrengerne forbudt kjøp og salg av boliger og innført restriksjoner på passering av Kertsjbroen.», skriver de videre.

Kertsjbroen forbinder den russiske Krasnodar-regionen med Krim og ble bygget etter anneksjonen.

Påstandene fra etterretningen kommer samme dag som ukrainske myndigheter hevder russiske soldater som er isolert i Kherson fylke ønsker å overgi seg.

Opplysningene er ikke blitt bekreftet av uavhengige kilder.

Det russiske militæret hevder på sin side at de har satt i gang «massive angrep» langs hele frontlinjen i Ukraina.

– Luft-, rakett- og artillerikrefter gjennomfører massive angrep mot det ukrainske forsvarets enheter i alle retninger, sier det russiske forsvarsdepartementet i sin daglige brifing om krigen.

Flyktet fra ferie

I august ble det meldt om eksplosjoner og droneangrep mot Krim. Blant annet ble over halvparten av den russiske svartehavsflåtens jagerfly ødelagt eller satt ut av spill i enorme eksplosjoner på flybasen Saky på kysten av Krim.

Også et ammunisjonslager i området ble en tid senere utsatt for angrep.

Krim har de siste årene vært et ferieparadis for rike russere, men etter angrepene kom det bilder av flyktende turister som skapte trafikkork på Kertsjbroen.

– Spesialoperasjonen går som planlagt. Russere flykter fra Krim og det er store køer på veiene, skrev den ukrainske løytnanten Kizhe på Twitter.

– Offensiven fortsetter

Oleksij Arestovytsj som er rådgiver for president Zelenzkyj, sier til CNN at offensiven fortsetter, men i et roligere tempo enn de siste ukene.

– Motoffensiven fortsetter, men går noe saktere fordi mesteparten av de ukrainske styrkene kjemper for å gjenerobre byen Liman for å åpne veien inn i Luhansk. Vi vil øke intensiteten i våre angrep og frigjøre områder på en ny måte, sier presidentrådgiveren.

Liman er et viktig knutepunkt rundt 60 kilometer vest for Sievjerodonetsk, der det raste harde kamper tidligere i år.

President Volodymyr Zelenskyj sa mandag at 6000 kvadratkilometer er blitt gjenerobret så langt i september. Mer enn 300 byer og tettsteder er gjenerobret på fire dager, sier Arestovytsj.