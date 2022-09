Ukrainske myndigheter: Russiske soldater ønsker å overgi seg

Det er anslått at så mange som 30.000 russiske soldater befinner seg nord og vest for elven Dnipro i Kherson fylke.

Disse soldatene er isolert fordi ukrainerne de siste ukene har ødelagt forsyningslinjene.

– Noen enheter fra den invaderende hæren er klare til å forhandle med ukrainske soldater, hevder talspersonen for de ukrainske styrkene i sør, Nataliia Humeniuk.

Hun sa dette under en pressekonferanse

PRØVER Å REDDE LIVET: Talspersonen for de ukrainske styrkene i Kherson, Nataliia Humeniuk. Hun hevder russiske avdelinger nå forsøker å overgi seg. Foto: UKraine MoD

– De prøver å forhandle vilkårene for hvordan de skal legge ned våpnene og komme under regi av internasjonal humanitær rett. De er klar over at de er fanget mellom våre styrker og elven Dnipro. De forsøker å finne ut hvordan de kan redde livet, fortsatte Humeniuk.

Den militære talspersonen ga ikke noe mer informasjon om de eventuelle forhandlingene.

ISOLERT: Broene i området er ødelagt av ukrainerne. Det betyr at de russiske avdelingene ikke får inn forsyningene de trenger.

Oppfordrer russerne

Ukrainske myndigheter skal ha spredd informasjon om hvordan russiske soldater kan overgi seg. Et format er små kort med det ukrainske flagget på den ene siden og en QR-kode på den andre.

KAN REDDE LIVET DITT: Forsiden av kortet som skal ha blitt spredd til russiske soldater. De blir oppfordret til å overgi seg. Foto: ComeBackAlive

– Dette er billetten til et liv i fred. Gi det til en ukrainsk soldat. Det vil redde livet ditt og hjelpe deg til å komme hjem, står det på forsiden av kortet.

Koden fører fram til informasjon i meldingstjenesten Telegram. Der er det detaljerte beskrivelser av hvordan soldatene skal gå fram for å overgi seg.

Soldatene får også opplyst hvilke rettigheter de har og hvordan de vil bli behandlet.

OVERGI DEG TRYGT: Dette er informasjonen russiske soldater får om hvordan de skal overgi seg. Foto: BackAliveBot

Hvordan kortene eventuelt blir spredd til de russiske soldatene er ukjent. I sosiale medier blir det spekulert at de legges i tomme artillerigranater som åpner seg over russiske stillinger.

Tidligere har de ukrainske myndighetene kommet med løfter om betydelige økonomisk kompensasjon til russiske soldater som overgir seg sammen med tungt utstyr.

RING GRATIS: Kortet med QR-koden har også et telefonnummer. det er gratis å ringe, og russiske soldater kommer i kontakt med ukrainere som kan gi dem ytterlige informasjon om overgivelse. Foto: BackAliveBot

Krigens folkerett

– Dersom ukrainerne oppfører seg klokt og følger krigens folkerett, så kan de få en stor militær og politisk seier, sier tidligere sjef for hæren i Norge, general Odin Johannessen.

Johannessen tror ukrainerne kanskje kan få de russiske soldatene til å overgi seg.

– En slik styrke vil slite ytterligere med stridsmoralen, og det er klart at den er lav fra før. Dersom de ser at ukrainerne behandler krigsfanger godt, så kan det være det som skal til for at de legger ned våpnene, mener Johannessen.

MÅ BEHANDLE DEM GODT: General Odin Johannessen da han var sjef for hæren i Norge. Han mener ukrainerne kan få russere til å overgi seg dersom de blir overbevist om at de vil bli behandlet i henhold til krigens folkerett. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Psykologisk krigføring

Hovedlærer Geir Hågen Karlsen ved Stabsskolen tror dette er psykologisk krigføring fra ukrainerne for å undergrave kampmoralen.

– Det var det første jeg tenkte på da jeg så meldingen. Ved å fortelle de russiske soldatene at noen av dem forhandler om overgivelse, så kan det få flere til å tenke på det samme, sier Karlsen.

Han tror det er mulig at noen små isolerte russiske avdelinger i Kherson snakker med ukrainerne om overgivelse.

– Dersom du sitter i utkanten av en landsby med fienden tett på og ser at du ikke kommer deg ut, så er det noe du kan tenke på, sier Karlsen.

PRØVER Å PÅVIRKE: Hovedlærer ved Stabsskolen, Geir Hågen Karlsen. Han opplyser at psykologisk krigføring på ingen måte er noe nytt grep i krigshistorien. Foto: Lokman Ghorbani

Kanskje mer psykologi

Samtidig med at de påståtte forhandlingene ble kjent, kom det ukrainske forsvaret med en ny påstand.

Den ukrainske generalstaben meldte mandag at russerne ikke kommer til å sende nye avdelinger inn i Ukraina.

– Den nåværende situasjonen ved fronten og mistroen til ledelsen har fått store mengder frivillige til å nekte. De vil ikke tjenestegjøre under de nåværende forholdene, hevder generalstaben.