Valglokalene i Ukraina åpnet klokka 08.00 norsk tid.

Ifølge de siste meningsmålingene kommer Volodymyr Zelenskyj til å vinne med om lag 70 prosent av stemmene.

Volodymyr Zelenskyj snakket med NRK søndag morgen.

– Jeg er sikker på seier! Mitt viktigste løfte er å tjene det ukrainske folket. De største problemene nå er krigen i Øst-Ukraina og korrupsjonen, sier Zelenskyj.

I valglokalene har flere møtt opp for å stemme.

– Jeg stemmer for sittende president Petro Porosjenko. Stabilitet er viktig for Ukraina nå, og med den andre kandidaten er det usikkert hva som vil skje, sier Jekaterina Purtova.

ØNSKER STABILITET: Jekaterina Purtova vil stemme på sittende president Petro Porosjenko. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

En mann som ikke vil oppgi navnet sitt eller la seg avbilde sier han vil stemme på favoritten.

– Jeg stemmer for Volodymyr Zelenskyj, selv om jeg ikke er fornøyd med hans manglende erfaring. Men i løpet av fem år med Porosjenko har vi ikke hatt noen framgang i det hele tatt, sier han til NRK.

Rollefiguren er viktig

Zelenskyj er en svært kjent person i Ukraina, særlig fra TV-serien «Folkets tjener» som nå er inne i sin tredje sesong.

POPULÆR: Tredje sesong av TV-serien der Volodymyr Zelenskyj spiller Ukrainas president, begynte rett før andre runde av presidentvalget.

Der spiller han en lærer som via tilfeldigheter blir valgt til landets president.

Denne rollefiguren fra folket går til kamp mot korrupsjon og de superrike oligarkene.

UKLART: – Mange ukrainere sier at skuespilleren Zelenskyj og presidentkandidaten glir over i hverandre, sier seniorrådgiver Olga Shamshur Flydal i Helsingforskomiteen. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Mange ukrainere sier at rollefiguren fra serien glir over i Zelenskyjs kampanje som presidentkandidat, sier seniorrådgiver Olga Shamshur Flydal i Helsingforskomiteen til NRK.

Hun er i Kiev for å følge den andre runden av presidentvalget, og var også til stede under første runden.

Hun mener også at Zelenskyj bevisst spiller på TV-serien overfor velgerne i Ukraina.

Blodprøver i valgkampen

Zelenskyj vant den første runden i presidentvalget med nesten dobbelt så mange stemmer som Porosjenko.

UVANLIG: De to kandidatene tok blodprøver i full offentlighet for å finne ut om de bruker alkohol eller narkotiske stoffer. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Dermed lå det an til en ganske hard valgkamp fram til andre valgomgang.

Zelenskyj begynte å stille krav til den sittende presidenten.

Det første var at de måtte avlegge blodprøver for å slå fast at ingen av dem er påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer.

Blodprøvene ble tatt i full offentlighet.

Spesiell propaganda

Begge sider laget videoklipp der de rakket ned på hverandre.

Men klippet som fikk mest oppmerksomhet viser at Zelenskyj blir påkjørt av en lastebil.

Det eneste som blir igjen av han er en stripe med kokain.

HARDE TAK: Et oppsiktsvekkende videoklipp dukket opp i valgkampen den siste uka før andre valgomgang. Der blir Volodymyr Zelenskyj overkjørt av en lastebil og det som blir liggende igjen er en stripe med kokain. Du trenger javascript for å se video. HARDE TAK: Et oppsiktsvekkende videoklipp dukket opp i valgkampen den siste uka før andre valgomgang. Der blir Volodymyr Zelenskyj overkjørt av en lastebil og det som blir liggende igjen er en stripe med kokain.

Deretter var det masse fram og tilbake før de to omsider ble enige om en debatt på en stor stadion i Kiev sist fredag.

Der kom Zelenskyj og Porosjenko med kraftige utfall mot hverandre.

Den sittende presidenten hevdet at det er farlig å gi makten til en kandidat uten politisk erfaring.

Mens Zelenskyj truet Porosjenko med å knuse det styret han har stått for i fem år.

Men alt tyder på at komikeren blir valgt til ny president i Ukraina i dag, og i så fall får han ingen enkel oppgave.

– Det er fare for at ukrainerne igjen kommer til å bli veldig skuffet. Presidenten har ikke veldig stor innflytelse på den økonomiske utviklingen, og det er på dette området at folk håper at de skal se rask framgang, sier Olga Shamshur Flydal i Helsingforskomiteen.