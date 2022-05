Ukrainas nest største by har vært vitne til intense kamper siden krigen startet for elleve uker siden. De siste dagene har det vært stille, og lørdag hevdet ukrainske myndigheter at russiske styrker trekker seg tilbake fra Kharkiv.

Flere analytikere, blant annet ved Det amerikanske instituttet for krigsstudier (ISW), har den seneste tiden spådd at byen vil gjenvinnes av ukrainerne.

Lørdag konstaterte ordføreren i byen, Ihor Terekhov, overfor BBC at tilbaketrekkingen nærmer seg et faktum. Han sier at byen ikke har blitt angrepet de siste dagene, og at noen flyktninger har begynt å komme tilbake.

Tidligere studenter ved en nå totalskadd skole bruker huskene på lekeplassen, lørdag 14. mai. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Vurderer å reise tilbake

Ukrainske Andrii (29) flyktet fra Kharkiv sammen med kjæresten og et vennepar i starten av krigen.

Nå forteller han NRK at han vil vurdere å reise tilbake om noen uker.

– Jeg vil gjerne vente til hele regionen er frigjort. Byen er så nærme grensen, og situasjonen kan endre seg raskt.

Men meldingene han får fra bekjente i hjembyen er positive.

De forteller at det nå er rolig. Supermarkeder og mindre matbutikker holder åpent. På mandag skal offentlig transport starte opp igjen på noen linjer.

– Bymiljøetaten rydder gatene og fjerner deler av ødelagte bygninger, forteller Andrii.

En kommunal tjenestemann reparerer strømledninger i Saltivka-nabolaget nord i Kharkiv, søndag 15. mai. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

En viktig seier

Dette er en viktig seier for Ukraina, forklarer Katarzyna Zysk om russernes tilbaketrekning.

Hun er forsker ved Forsvarets høgskole.

Kharkiv ligger bare 50 km fra den russiske grensen, og er en strategisk og symbolsk viktig by å kontrollere.

– Kharkiv har holdt tilbake den russiske østfronten, som er viktig. Det ser ut som at den ukrainske kontraoffensiven kan utgjøre en fare for Russlands framgang i sør, ved å true russiske støttefunksjoner og forsyningslinjer.

Ukrainske tjenestemenn kjører motorsykkel på en vei som forbinder Kharkiv med en nærliggende landsby, fredag 13. mai. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Etterretning: Russland sliter i Donbas

Det kan ha innvirkning på Russlands mål om «fullstendig frigjøring» av den østlige Donbas-regionen.

Det har også vært snakk om å skape en landkorridor mellom den annekterte Krim-halvøya og okkuperte områder i Donbas.

Zysk sier at selv om det er en viss bevegelse i Donbas, så er det en ganske statisk front der nå.

Katarzyna Zysk er professor og forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Forsvaret

– Det ser ut til at Russland revurderer sine planer. De skulle ta hele sør og øst, men det virker som de har forlatt ideen om å rykke fram til Mykolajiv og Odesa.

Britisk etterretning hevder i en rapport søndag at Russland har mistet momentum, og at de ligger langt bak skjema i Donbas.

– Med dagens situasjon, er det lite sannsynlig at Russland vil gjøre dramatisk store framskritt de nærmeste 30 dagene, skriver det britiske militæret i den daglige oppdateringen.

Kart over krigen i Ukraina. Kilde: Institute for the study of war / AEI's critical threats project / NRK (Oppdatert 13.05.2022)

Stoltenberg: Ukraina kan vinne

Ukraina kan vinne denne krigen, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg etter alliansens toppmøte i Berlin søndag.

– Russlands krig i Ukraina går ikke som Moskva planla. De klarte ikke ta Kyiv, de trekker seg tilbake fra Kharkiv, og de store angrepene i Donbas har stoppet opp. Russland oppnår ikke sine strategiske mål, sier Stoltenberg.

Ifølge Katarzyna Zysk er det ikke utenkelig.

– Sånn som situasjonen ser ut i dag, ja. Men det spørs hvordan de definerer vinneren. Det kan se forskjellig ut, sier Zysk.

Hun spør:

– Betyr det at de presser ut russerne helt, inkludert fra Donetsk og Luhansk? Eller dreier det seg også om å ta tilbake Krim?

En eldre kvinne venter på humanitær hjelp i landsbyen Vilkhivka utenfor Kharkiv, fredag 13. mai. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Ingen tydelig avslutning

Ukrainerne kjemper hardt for å drive ut russiske styrker. Men ingen kan forutsi hvor lenge krigen vil vare, sa president Volodymyr Zelenskyj fredag.

Forskeren mener også det er vanskelig å si hva løsningen blir.

– Russland fortsetter å sette inn forsterkninger. Men enhetene virker satt sammen tilfeldig, og det ser ikke ut til at soldatene har høy moral og kampvilje. Det stilles spørsmål ved kvalitet og hvorvidt de kan gjøre en betydelig forskjell, sier Zynsk.

– Samtidig er den ukrainske hæren veldig motivert. De har også tilgang til våpenleveranser fra Vesten, mens Russland rammes av sanksjoner. Der har produksjon av viktige våpensystemer blitt berørt.