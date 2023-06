Både rundt Bakhmut og lenger sør langs frontlinjen angrep ukrainske styrker lørdag.

Det skjedde samtidig som Wagner-gruppen under Jevgenij Prigozjin gjorde opprør mot president Vladimir Putin.

Ved Bakhmut angrep ukrainske styrker flere landsbyer som ligger rundt byen. Lenger sør angrep Ukraina et område ved Krasnohorivka, ikke langt fra Donetsk by.

– I alle disse områdene rykket vi frem, skriver Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar.

Fremrykningen ved Donetsk skal ifølge Reuters være i et område som har vært under russisk kontroll helt siden 2014.

Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter ifølge Ifax angrepene, men hevder at ti angrep ved Bakhmut er slått tilbake.

– Mer hissige på grøten

Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maliar sier landets styrker rykker frem. Foto: AFP

Lørdagens fremrykking er en del av den pågående ukrainske offensiven øst i Ukraina.

Direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, Iver B. Neumann, sier at lørdagen opprør mot Putin vil hjelpe Ukraina.

– Ukrainerne vil nok bli mer hissige på grøten og slå til i en situasjon der det er mye kaos, sier Neumann.

Han får støtte av førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole, Tom Røseth.

– Det kan se ut som om ukrainerne har økt innsatsen igjen etter det som noen har kalt en pause, sier Røseth.

Luftfoto av Bakhmut fra sist torsdag viser at byen stort sett bare er en ruinhaug. Foto: AP

«Nest beste hæren i Russland»

Lørdagens kaos ser ut til å ha styrket den ukrainske kampmoralen.

– Det gir absolutt økt motivasjon for ukrainerne å se at motstanderne har interne stridigheter. At Putin ikke er den permanente politiske figuren man har trodd, men at han er sårbar, sier Røseth.

I Kyiv gjorde flere politikere narr av Russland lørdag.

– I dag ser hele verden at makthaverne i Russland ikke har kontroll over noen ting, sa president Volodymyr Zelenskyj i en uttalelse lørdag kveld.

– Alle former for kaos bak fiendens linjer er til vår fordel, sa utenriksminister Dmytro Kuleba ifølge Reuters.

Jurli Sak, en rådgiver til det ukrainske militæret, satte ord på stemningen blant mange i Ukraina,

Han sa til BBC at før invasjonen i 2022 trodde verden at Russland hadde verdens nest beste hær. Men siden har bildet endret seg.

– I går visste alle at Russland hadde den nest beste hæren i Ukraina. I dag vet vi at den russiske hæren er den nest beste hæren i Russland, sa Sak.

To ukrainske militære styrer en ubevæpnet rekognoseringsdrone fra en bunker nær frontlinjen sist fredag. Foto: Reuters

Mister fleksibilitet

Wagner-soldatene skal heretter settes under kommando av den militære ledelsen i Moskva.

– Det betyr sannsynligvis at de får dårligere betingelser enn de har hatt i Wagner-gruppen, sier Røseth.

Han sier at Wagner-soldatene har vært mer fleksible enn de regulære russiske styrkene.

– De har vært mer som vestlige eller ukrainske styrker og kunnet handle raskt. Den uavhengigheten blir nå borte.

En ukrainsk soldat speider etter en drone like ved fronten lørdag. Foto: AP

Svekket russisk moral

Samtidig som lørdagens kaos styrker den ukrainske kampmoral, mener ekspertene at den svekker russernes.

Røseth mener at de ikke umiddelbart påvirker krigens gang, men fører til usikkerhet hos de russiske soldatene:

– De ser hjemover og tenker «hva er det som skjer?»

Også Neumann er opptatt av det han kaller oppløsningstendenser i de formelle væpnede styrker i Russland

– Vi snakker dårlig moral. Det er ingen hær som kan holde det gående i det lange løp uten en ordentlig moral. Så dette er gode nyheter for Ukraina, sier Iver Neumann.