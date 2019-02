I forskningsartikkelen Avi Loeb skrev om det mulige fremmede romskipet, var han litt forsiktig. Han brukte formuleringer som «kan være» og «en mulighet». I intervju etter intervju i etterkant er det andre ord som kommer fra professoren som leder astronomiavdelingen ved prestisjeuniversitetet Harvard.

– Det er mye mer sannsynlig at det vi har sett er noe kunstig, enn at det er noe naturlig, sier Loeb til The New Yorker.

Han sier at han ikke kan finne noen annen forklaring som passer med den informasjonen som er hentet inn enn at gjesten er bygd av en fremmed sivilisasjon.

– Dersom noen kan gi meg bevis på det motsatte, så vil jeg øyeblikkelig endre oppfatning, sier professoren til Washington Times.

ASTRONOM MED EN HØY STJERNE: Professor Avi Loeb ved Harvard har publisert over 700 forskningsartikler i de mest prestisjefylte publikasjonene. Han fortsetter å argumentere for sin hypotese til tross for stor motstand.

Gjest fra en fremmed stjerne

Det astronomene er enige i, er at vi har blitt besøkt av noe som kommer fra en annen stjerne. Det handler om objektet ‘Oumuamua, som ble oppdaget i 2017.

Et nært samlet astronomimiljø er kritisk til at Loeb konkluderer slik han gjør. De mener at objektet, uansett hvor merkelig det er, må være noe naturlig.

– Jeg synes dette er vill spekulasjon, sier mannen som oppdaget ‘Oumuamua, astronomen Robert Weryk, til kanadiske CBC.

– Nei, 'Oumuamua er ikke et fremmed romskip, og det er en fornærmelse mot ærlig vitenskapelig arbeid å foreslå det, skriver astrofysiker Paul M. Sutter på Twitter.

– Dette er et sjokkerende eksempel på sensasjonspreget og dårlig motivert vitenskap, skriver astrofysikeren Ethan Siegel i Forbes.

EN FREMMED KLODE: Slik kan en av de mange planetene vi har oppdaget se ut. Den går i bane rundt en stjerne som sender ut mer rødt lys en vår sol gjør. Loeb mener 'Oumuamua kan ha blitt sendt ut av en avansert sivilisasjon som bor på en slik planet. Foto: NASA / Reuters

Blir vitset med

Påstandene fra Loeb har også utløst litt humor fra andre forskere. Astrofysikeren Bruce Macintosh fra Stanford advarte kollegaene mot å fortelle Loeb om et nytt, merkelig objekt som var oppdaget i begynnelsen av februar.

Loeb står på sitt, og presenterer i Scientific American seks fakta om ‘Oumuamua som han mener er overraskende. Det viktigste er at objektet på uforklarlig vis ble akselerert på vei vekk fra solen.

Denne akselrasjonen var ikke høy, men Loeb mener den bare kan forklares med at utstrålingen fra solen dyttet ‘Oumuamua ut i rommet. For at det skulle kunne skje, mener han, så må den ha en unaturlig form.

Loeb tror ‘Oumuamua kan være drevet av som blir kalt et solseil, og at seilet er mindre enn én millimeter tykt.

SLIK TRODDE FORSKERNE DET SÅ UT: Slik presenterer en kunstner hvordan ‘Oumuamua kan se ut. Professor Loeb mener gjesten må ha en annen form, og han støtter seg på observasjoner som er gjort. Foto: ESO/M. Kornmesser

Jobber med solseil

I kraft av sin mektige posisjon i astronomimiljøet, er Loeb et verdifullt medlem av organisasjonen «Breakthrough Initiatives». Den er privat finansiert, og har som formål å lete etter fremmed liv. Loeb får penger fra denne organisasjonen.

Ett av prosjektene er «Breakthrough Starshot». Det handler om å sende et solseil til stjernesystemet Alpha Centauri.

Ideen kom fra Loeb selv, og han legger mye innsats i å informere om prosjektet. Rollen han har i «Breakthrough Initiatives», har ført til at han nå blir kritisert for det han sier om ‘Oumuamua.

– Han er helt klart interessert i å finne grunner til at de skal fortsette å gi ham penger, sier astronom Bryan Gaensler ved University of Toronto til Boston Globe.