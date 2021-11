UD ber norske borgere om å forlate Etiopia

– Vi har i kveld skjerpet reiserådet og oppfordrer alle norske borgere til å forlate Etiopia. Vi ber alle som ønsker oppdatert informasjon fra norske myndigheter om å registre seg på reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar. Flyplassen i Addis Abeba er fortsatt åpen og vi anbefaler norske borgere å reise ut på kommersielle flyvninger mens det er mulig, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt i en e-post til NRK.

Tidligere i dag ba også den amerikanske ambassaden i Etiopia alle amerikanere om å komme seg ut av landet.

FNs sikkerhetsråd kom fredag kveld med en felles uttalelse om situasjonen i Etiopia:

«Medlemmer av Sikkerhetsrådet ber om en øyeblikkelig og betingelsesløs avslutning på kamphandlingene, og at det fremforhandles en varig fred. Sikkerhetsrådet ber også om at en inkluderende dialog skal settes i gang som skal ha som mål å skape et fundament for fred og stabilitet i hele landet.»

– I Norges kontakt med partene i Etiopia og i FNs sikkerhetsråd, oppfordrer vi alle parter til å legge ned våpnene og til gå i dialog, skriver Huitfeldt.

– Etiopia står overfor en omfattende humanitær katastrofe. Vi har oppfordret etiopiske myndigheter til å legge til rette for full og uhindret tilgang av forsyninger og hjelpearbeidere til alle deler av landet, skriver hun

Ambassaden styrker sikkerheten

– Situasjonen her i Addis Abeba er både uoversiktlig og uavklart. Vi forbereder oss på at den kan raskt kan forverres, sier ministerråd på ambassaden i Addis Abeba Egil Thorsås.

– Vi har fokus på å styrke sikkerheten for våre medarbeidere og på å hjelpe norske borgere i landet best mulig, sier Thorsås.

Opprørsgrupper slår seg sammen

Tigrayfolkets Frigjøringsfront (TPLF) har slått seg sammen med Oromofolkets Frigjøringshær (OLA) og syv andre grupper for å kjempe mot statsminister Abiy Ahmed. De ni gruppene undertegnet sitt samarbeid i Washington i dag. Opprørsgruppene støtter kampen til TPLF, som har vært i krig med statsminister Abiy Ahmeds regjering siden november i fjor.

– Som et svar på den alvorlige krisen som møter landets forskjellige nasjoner, og for å reversere de skadelige virkningnene til Abiy Ahmeds autoritære styre, har vi sett det nødvendig å samarbeide, og forene våre styrker for å sikre en trygg transformasjon av vårt land. Det sa Admassu Tsegaya medlem av Agaw Demokratiske bevegelse, en av gruppene som i dag forente seg i kampen mot landets statsminister.

MOT Abyi: Tigrayfolkets Frigjøringsfront (TPLF) har slått seg sammen med Oromofolkets Frigjøringshær (OLA) og syv andre grupper for å kjempe mot statsminister Abiy Ahmed. Foto: Olivier Douliery / AFP

Representanter for TPLF sa onsdag at deres soldater har nådd fram til byen Kemissie i Amhara-regionen, 325 kilometer nordøst for hovedstaden. De gjennomfører felles operasjoner med OLA. Oromofolkets Frigjøringshær spådde tidligere denne uken at Addis Abeba kan falle i løpet av få uker. Flere Etiopia-eksperter hevder at det kan være dager før TPLF styrkene når landets hovedstad.

Slutten på demokrati i Etiopia?

Billene Seyoum, Abiy Ahmeds talskvinne, sier at opprørsalliansen ikke vil sikre demokrati i landet.

«Det politiske feltet ble åpnet opp tre år siden, slik at politiske motstandere burde kunne jobbe med uenigheter ved hjelp av valgurnene i juni 2021.» Skrev Seyoum på Twitter og refererte til valget i juni der TPLF ikke deltok. Valget ble også boikottet av mange fra Oromo-folket.

Kan opprørerne ta hovedstaden?

Senioranalytiker i tenketanken International Crisis Group, William Davison, tror at krigen kan få en ny vending dersom TPLF og OLA går inn i hovedstaden

«Det kan oppstå opprør i Amhara regionen, hvis styrkene fra Tigray og Oroma tar kontroll over Addis Abeba. Amhara-folket er ikke bare sinte på TPLF og OLA, men også på sine egne ledere. De føler at lederne har sviktet Amhara-regionen og gjort den tilgjengelig for angrep» sa han til nyhetsbyrået Reuters.

Williamson sier at statsminister Abiy Ahmeds maktbase i hovedstadsregionen kan falle om ikke ting endres seg.

– Abiys autoritet har holdt seg oppe enn så lenge, men hvis presset mot ham fortsetter kan det raskt snu, sier Davison.

Denne høsten har flere organisasjoner og personer som har uttalt seg kritisk om den etiopiske regjeringen blitt kastet ut av landet. Blant disse er Leger Uten Grenser, Flyktninghjelpen og ansatte i FN. I forbindelse med arbeid med denne artikkelen har NRK snakket med flere i kilder i Etiopia som ikke vil ha med sitt navn, av frykt for egen eller kollegers sikkerhet.