Forkortelsen står for «Freikörperkultur», som kan oversettes til «fri kroppskultur», eller bedre kjent som nudisme på norsk.

De fleste tyskere er nemlig svært avslappet når det kommer til offentlig nakenhet og på de aller fleste strender er det satt av egne områder for dem som liker å ta av seg absolutt alt. Godt skiltet med nettopp forkortelsen FKK.

Naturligvis

Dette gjelder ikke bare på strendene. I den store parken Tiergarten midt i Berlin er det også et eget nudistområde.

Det samme gjelder på spa og badeland, blant annet på gigantiske Tropical Island som er bygd inne i en tidligere flyhangar, og ligger en drøy times kjøring sørøst for Berlin.

I en del av hangaren går unge og gamle, barn og voksne kliss nakne sammen som den naturligste ting i verden, og det er vel nettopp det det er også.

For når jeg har spurt tyske venner om hvorfor nudistkulturen er så utbredt nettopp i Tyskland, så er gjerne svaret: «Hvorfor ikke?»

SKILTET. Her starter nudiststranda. DDR museumet i Berlin viser hvordan en typisk tysk strand ser ut. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Lang tradisjon

Men tysk nudisme handler om så mye annet enn bare nakenhet og har en lang historie.

Allerede på 1300-tallet fantes det 15 offentlige nakenbad i byen Lübeck. I den såkalte Biedermeierperioden derimot, som her i Tyskland regnes fra Wienerkongressen i 1815 til revolusjonen i 1848 ble nakenhet sett på som svært krenkende og selv menn måtte bade i i heldekkende plagg i offentligheten.

Men også her fant de nakenglade veier utenom. Det ble bygget trehytter på hjul som man kunne dra ut i sjøen og bruke som båter, slik at man kunne bade naken i fred.

I 1898 ble Tysklands første nudistorganisasjon grunnlagt i Essen som en reaksjon på de de usunne forholdene som preget industribyene. For tilhengerne handlet det også om et politisk budskap.

Naken var man fri for de sosiale forskjellene som ellers ble gjenspeilet i klærne. Og det handlet ikke bare om å være naken. Det handlet om en hel livsstil der man skulle unngå tobakk og alkohol og bli vegetarianer.

En av frontfigurene her var kunstneren Karl Wilhelm Diefenbach, men han ble ofte latterliggjort og kalt for «kålrabiapostel» i sin samtid.

I tillegg satte politiet så mange kjepper i hjulene når han holdt foredrag og samlinger, at Diefenbach til slutt flyktet til Egypt og deretter dro til Wien der han dannet sitt eget samfunn.

Nakenhet og nazismen

En annen stamfar for den tyske nakenkulturen var Richard Ungewitter, som faktisk bodde to år i Norge.

Han skrev bøker og i 1908 grunnla han Tysklands andre nudistforening.

Ungewitter var imidlertid antisemitt og tilhenger av rasehygiene, noe som til slutt splittet hans nudistforening.

I de gale 1920 årene ble naturisme mer og mer populært, særlig blant de venstreorienterte.

I 1920 ble Tysklands første offisielle nudiststrand åpnet på øya Sylt nordvest i landet og på begynnelsen av 1930 tallet hadde nudistklubbene rundt 100 tusen medlemmer.

Men da nazistene kom til makten ble foreningene oppløst og nakenbading forbudt. Dette forbudet ble imidlertid ikke håndhevet særlig strengt.

Og i 1942 kom politiforordningen om at det var lov å bade naken, dersom ingen så en.

UTBREDT. Under kommunismen var nudismen særlig utbredt. Bildet er tatt på DDR museumet i Berlin. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Nakenhet og kommunismen

Da Tyskland ble delt i øst og vest fantes det nudiststrender på begge sider av grensa. Likevel har nakenbading blitt regnet som typisk østtysk, fordi nakenheten representerte en liten bit av frihet i kommunistdiktaturet.

Faktisk var fenomenet så utbredt at DDR museumet i Berlin har viet det en egen utstilling.

Der forteller de at fire av fem østtyskere drev med nakenbading, til tross for at myndighetene forsøkte å forby det. Da det ikke lyktes forsøkte de med appeller istedenfor.

Kulturminister Johannes R. Becher ba sine kamerater om å «spare nasjonens øyne».

Folk forble likevel nakne og mange kommunister så også nakenheten som det virkelige beviset på at alle var like, at klasseskillene var borte.

I vest ble det imidlertid vitset om fenomenet. En av dem lød slik: «Hva kaller du en forsamling av to eller flere DDR-borgere? Et illegalt møte. Eller en nudiststrand».

MUSEUM. På DDR museumet i Berlin har FKK kulturen fått sin egen utstilling. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Naken Merkel

Forbundskansler Angela Merkel vokste opp i DDR og i 2013 dukket det i en tyrkisk avis opp et nakenbilde av det som angivelig skulle være en 18 år gammel Merkel sammen med to venninner.

«Skamløs nakenhet», skrev avisa som fortalte at det var russisk FSB som hadde funnet frem dette i sine arkiver og nå lagt det ut på internett for å hevne seg etter EUs innblanding under finanskrisa på Kypros, fordi den gikk utover russiske oligarker.

Senere har det vist seg at bildet ganske så trolig var falskt.

Under 25 årsjubileumet for gjenforeningen av Tyskland i 2015 ble det gjennomført en undersøkelse for å se hvor sterkt nudismekulturen fortsatt står i Tyskland.

Ut av den undersøkelsen kan man fortsatt se et tydelig skille mellom øst og vest. Mens 51 prosent av innbyggerne i Mecklenburg-Vorpommern syntes nakenbading var helt naturlig, syntes 31 prosent av innbyggerne i Bayern at det var frastøtende.

Og eldre er ikke overraskende LANGT mer tolerante når det gjelder dette enn yngre.

Ordnung muss sein!

Men selvom naturisme er aldri så naturlig og vidt utbredt, må man ikke glemme at det fortsatt er Tyskland det er snakk om.

Det gjelder en del uskrevne regler som kan være greie å notere seg, dersom du har lyst til å henge i FKK området, i følge FKK'erne selv.

For det første er det ikke lov til å stirre. Det er heller ikke lov til å fotografere eller å sitte i kompromitterende stillinger.

Er du der med kjæresten så er det greit med kyss og klem, men ikke noe utover det.

Sist men ikke minst. Det er like lite lov til å ha på klær på nudiststranden som det er lov til å være naken på tekstilstranden.

Utover det: Hosen Runter! Buksene av! Og god sommer!