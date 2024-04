Den svenske utenriksministeren Tobias Bilström rister oppgitt på hodet. Det er heldigvis ikke meg han er lei av, men derimot Russland.

Han har fått spørsmål fra svenske medier, finske medier og nå NRK om han ikke har en kommentar til at Russland hevder Sverige vil etablere en Nato-base på Gotland.

«Russisk propaganda», sier han. Sverige har ingen planer om en Nato-base på Gotland.

De nordiske og baltiske utenriksministrene poserer sammen med Harald VI, en gutebagge (bukk) som er Gotlands regimentes maskot. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Men at Gotland er strategisk viktig for Sverige er det ingen tvil om. Og at man har økt militær tilstedeværelse. Ingen tvil. For det er ikke første gang man kjenner på en trussel fra øst her.

Juvelen i kronen

Nesten hver gang det skal diskuteres sikkerhetspolitikk i Sverige, legges møtet til Gotland. For å omskrive et litt forslitt uttrykk. Gotland er selve juvelen i de tre kroners forsvar av Sverige.

En dansk militæranalytiker beskrev det så enkelt som dette:

Den som kontrollerer Gotland, kontrollerer også hele Østersjøen. Og slik har det forresten vært gjennom hele historien. Steen Kjærgaard militæranalytiker, Forsvarsakademiet,Danmark

Og denne uken var det et nytt viktig møte på Gotland. Utenriksministrene i de nordiske og baltiske landene.

Man kan ikke unngå å la seg fascinere av dette spesielle stedet. Så jeg tenkte å lære litt mer om Gotlands militære historie, mens jeg allikevel var her.

Ringmuren rundt Visby ble reist på grunn av konflikter mellom byfolk og bønder i middelalderen. Muren er ca. elleve meter høy og den best bevarte bymuren i hele Skandinavia. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Det første jeg fant ut var at Gotland, under vikingtiden, var blant Nord-Europas rikeste steder. 170.000 sølvmynter og 270 gullmynter fra denne tiden er funnet på Gotland. Øyen skal ha fungert nærmest uavhengig av resten av det svenske riket.

Blodig dansk okkupasjon

Den første trusselen kom ikke østfra men sørfra. Fra noen som i dag er venner. I 1361 angrep danskekongen Valdemar Atterdag Gotland. Slaget ble blant de blodigste i Nordens historie. Trolig ble tusenvis av mennesker drept og de som overlevde ble truet til å betale høye skatter til kongen.

Valdemar Atterdag krevde såkalt brannskatt. Det vil si at han truet med å brenne ned Visby om ikke innbyggerne betalte penger til danskene. Maleri av Carl Gustaf Hellqvist (1882)

Først ved freden i Brömsebro, som avsluttet krigen mellom Danmark-Norge og Sverige i 1645, ble Gotland svensk igjen.

For øvrig de samme fredsforhandlingene hvor Norge tapte Jämtland og Härjedalen til Sverige.

Under den Store nordiske krig på begynnelsen av 1700-tallet ble Gotland angrepet av Russland flere ganger. «Ryssherjingarna» kaller svenskene den terroren russerne utsatte kystbefolkningen for.

Russerne kommer – og drar

I skyggen av Napoleonskrigene, hvor Sverige kjempet på flere fronter gikk russiske styrker i 1808 i land på helt ubevoktede Gotland. Russerne ville ha en marinebase i Østersjøen og nå så de muligheten ligge der.

Landhøvdingen på Gotland mente det var bedre å overgi seg og russerne inntok Visby. Men svenskene sendte store mengder marinefartøy til havområdet utenfor Gotland. Med hjelp fra britiske skip fikk de kuttet forsyningslinjene fra Russland.

Russerne ble jaget ut denne porten her, Österport, og mislykkedes med å anlegge marinebase på Gotland i 1808. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Uten mat og utstyr så russerne etter tre uker seg nødt til å kapitulere. De ble jaget ut av Österport i bymuren. Ikke ett eneste skudd ble avfyrt.

Hendelsen kunne egentlig lett blitt et komma i Gotlands historie. Men dette var starten på verneplikt i Sverige. Gotland var først ute i så måte. Alle menn mellom 18 og 50 år skulle nå kunne ta våpen.

Konfliktfylt tid

Mot slutten av 1800-tallet gjorde den spente situasjonen mellom sentralmakten i Russland og storfyrstedømmet Finland til at forsvaret av Gotland ble intensivert igjen og det ble oppført en ny festning på Gotland.

Uroen og opptakten til det som skulle bli første verdenskrig bekymret også i Sverige. 30.000 bønder gikk i demonstrasjonstog en februardag 1914. De protesterte mot en passiv svensk forsvarspolitikk.

Kong Gustav ga støtte til bøndene under Borggårdstalen i 1914. Uttalelsene førte til regjeringskrise, men også en opptrapping av det svenske forsvaret. Foto: Ukjent fotograf

I en tale utenfor slottet i Stockholm sa Kong Gustaf V at han var enig med demonstrantene. Det endte i regjeringskrise og Hjalmar Hammarskjöld ble statsminister. Under ham bygget Sverige som lovet opp Forsvaret, men forholdt seg, på svensk vis, nøytrale etter krigsutbruddet.

Selv om det er en dårlig bevart hemmelighet at Hammarskjöld sympatiserte med tyskerne.

Bygge ned – bygge opp – bygge ned

Etter krigens slutt i 1918 bygget man ned forsvarets tilstedeværelse på Gotland. Men så ble det urolig i Europa igjen. Det er i denne perioden, mellomkrigstiden, rollen som «hangarskip» begynner. Det svenske luftforsvaret etablerer seg på flere steder. I tillegg får man kystartilleri.

Selv om Sverige fortsatt på sitt eget vis, er nøytrale under andre verdenskrig også. Så investeres det samtidig i ny militær infrastruktur på Gotland. Det bygges bunkere langs hele kysten, graves skyttergraver og flere steder legges det ut piggtråd for å forhindre landsetting av fremmede styrker.

Svenskene viser gjerne frem sine militære kapasiteter når de har gjester på besøk på Gotland. Her under et toppmøte i oktober i fjor. Foto: Reuters

Under den kalde krigen krenkes stadig luftrommet og farvannet av det som mest sannsynlig er russiske fly eller fartøy. Selv om det sjelden kan fastslås helt sikkert hvor fartøyene kommer fra, så får man beviset som trengs i 1981.

På tokt eller ute av kurs?

Da går U137 fra den sovjetiske østersjøflåten på grunn rett utenfor Karlskrona, helt sør i Sverige. Det svenskene trodde, var sant:

U137 på grunn utenfor Karlskrona i 1981. Beviset svenskene trengte på at russerne patruljerte svensk farvann. Ubåten ble i ukevis passet på at svenske marinefartøy før den ble slept til marinebasen Baltijsk i Kaliningrad. Foto: NTB

Russerne patruljerte svensk farvann.

Men fra russisk side har de i over 40 år påstått at et defekt navigasjonssystem var årsak til at de var så tett på Sverige og seilte på grunn.

På det meste var det 25.000 soldater på Gotland under den kalde krigen. Det er omtrent like mange som hele det norske forsvaret består av i dag.

Men følelsen av fred førte også til en kraftig nedtrapping av det militære nærværet på Gotland – atter en gang.

Det skapte ikke så rent lite uro og undring da svenske soldater plutselig begynte å patruljere gatene i Visby vinteren 2022. Foto: AFP

I 2004 ble Gotlands regiment lagt ned. Men allerede i 2008, da Russland angrep Georgia, startet en gradvis gjenoppbygging av militær tilstedeværelse på Gotland. I 2019 fikk man atter en gang et regiment på plass.

Og i januar 2022. Økt russisk aktivitet i Østersjøen og ikke minst langs den ukrainske grensen. Svenske soldater fra hele landet ble sendt til Gotland.

Bildene av patruljering i Visby gikk verden rundt.

Og det er der man står nå. Hangarskipet vokter både Sverige og de andre Nato-landene rundt Østersjøen. Gotland er en viktig brikke for å bevare sikkerheten her.

Men helst ville nok øyboerne at Gotland var mest kjent for strender, naturfenomener og sauer.

Rauker er blant de spesielle steinformasjonene man finner på Gotland. Erosjon av været eller havet bryter ned de myke bergartene og den harde kjernen blir igjen. Det er også Gotland kjent for. Foto: Joakim Reigstad / NRK

