– Jeg mener at det som har skjedd de siste dagene, var et alvorlig feilgrep av Vesten og av Nato, sier Macron.

Uttalelsen kom da han møtte pressen etter EU-toppmøtet i Brussel fredag.

Han viser til NATO-allierte Tyrkias angrep på kurdisk milits i Syria, som startet 9. oktober. Det skjedde etter at USAs president Donald Trump kunngjorde at amerikanerne trekker ut soldatene som har vært stasjonert sammen med kurderne.

Emmanuel Macron bekrefter at han ikke var informert på forhånd. Frankrikes president forteller at han fikk vite om tilbaketrekningen «via en tweet, som alle andre».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tror Nato svekkes

USAs president Donald Trump har fått kraftig kritikk for å ha vendt den kurdiske YPG-militsen ryggen. Det skjedde etter at kurderne over flere år var blant USAs viktigste allierte i kampen mot terrorgruppen IS.

– Jeg tror dette vil svekke vår langsiktige troverdighet i det å finne partnere på bakken som vil kjempe ved vår side i den tro at de vil bli beskyttet på lengre sikt, sier Macron.

Macron planlegger et møte med president Recep Tayyip Erdogan i løpet av de kommende ukene. Det vil skje sammen med Tysklands statsminister Angela Merkel og britiske Boris Johnson. Macron sier at møtet er svært viktig.

Tyrkiske soldater ved byen Tal Abyad i Syria. Bildet ble offentliggjort 17. oktober. Foto: TURKISH DEFENCE MINISTRY / Reuters

Han håper de fire vil oppnå en felles forståelse om hva den transatlantiske militæralliansen Nato «kan og skal være i dette øyeblikket».

I mellomtiden skal de tre Nato-landene koordinere tett i kommunikasjonen med Erdogan, Trump og Russlands president Vladimir Putin, sa Macron.

Macron minner videre «alle som kanskje glemmer det – noe som ikke vil være helt uberettiget nå for tiden – om at Tyrkia er NATO-medlem, noe som normalt sett bør frembringe en form for solidaritet».

Avviser brudd på våpenhvilen

Tyrkias president avviser opplysningene om at våpenhvilen som ble inngått torsdag kveld er brutt. Ifølge Erdogan skal de ha funnet sted «et mindre snikskytter- og granatangrep som ble raskt ryddet av veien».

Bildet skal være tatt utenfor sykehuset i den syriske byen Ras al-Ain. Minst 14 personer ble drept der fredag 18. oktober. Tyrkia skal ha startet angrepet etter våpenhvileavtalen ble offentliggjort. Opplysningene om angrepet kommer fra den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Foto: DELIL SOULEIMAN

Donald Trump opplyste også fredag at han «nettopp har blitt gjort oppmerksom på av noen europeiske land om at de nå ønsker, for første gang, å hente hjem IS-krigere som kom fra deres land». Hvis det er riktig vil det være slik Trump lenge har krevd.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det hvite hus har ikke svart på spørsmål om hvilke land det dreier seg om og nøyaktig hva landene skal ha gått med på.

Bildet er tatt fredag fra Tyrkia og mot den syriske byen Ras al-Ayn. Det skal vise at det har pågått kamper der etter at våpenhvileavtalen ble inngått. Foto: Lefteris Pitarakis / Lefteris Pitarakis

Slåss som barn

På et valgkamparrangement i Texas sammenlignet Trump krigshandlingene mellom tyrkiske styrker og kurdisk milits nordøst i Syria med slåssing mellom barn.

– På samme måte som med to barn, må man la dem slåss og deretter skille dem fra hverandre, sa Trump.