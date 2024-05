I denne saken kan du lese om:

Ifølge den svenske kanalen TV4 har de avslørt at det innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) står bak minst 23 anonyme kontoer på sosiale medier.

Avsløringen kom i dokumentarserien «Kalla fakta». En reporter gikk «undercover» som medarbeider i partiets kommunikasjonsavdeling i tre måneder.

Der gjorde han opptak i skjul i det TV4 omtaler som en trollfabrikk.

Kanalen mener å ha dokumentert at det er de ansatte i kommunikasjonsavdelingen som styrer disse kontoene og produserer innholdet, under ledelse av kommunikasjonssjefen i partiet.

Blant kontoene partiet ifølge TV4 styrer er 13 TikTok-kontoer, 4 Facebook-kontoer, 3 Instragram-kontoer og 3 YouTube-kontoer.

Eskil Grendahl Sivertsen er spesialrådgiver i FFI, og forsker på påvirkningsoperasjoner, propaganda, og hvordan ulike stater jobber for å påvirke politikk og samfunnsutvikling.

– Enkelt sagt er trollfabrikker et navn på systematisert bruk av falske profiler, i denne sammenhengen for å spre eller forsterke ulike meninger og synspunkter.

Det er spesielt Russland og Kina som har blitt pekt ut av PST og E-tjenesten som de mest aktive og relevante for det nordiske trusselperspektivet. Begrepet ble for alvor kjent etter presidentvalget i USA i 2016, da kartlegging viste omfattende russisk infiltrering i valgdebatten på sosiale medier.

Men også politiske grupper, aktivister og privatpersoner kan stå bak falske kontoer, understreker Sivertsen.

Eskil Grendahl Sivertsen, spesialrådgiver hos Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Jeg er ikke overrasket over at det også er slike trollfabrikker i Sverige. Det har lenge vært omtalt og spekulert i at SD har brukt denne typen virkemidler for å fremme sin egen politikk.

SD har benektet at de har spredt desinformasjon. Men slike profiler brukes ikke bare til å spre løgner, understreker Sivertsen.

– Det er ikke helt svart hvitt. Fortellingene inneholder ofte en kjerne av sannhet, men er vinklet på en måte som passer et spesifikt narrativ. Dersom en kun bruker deler av sannheten, kan det gi et annet inntrykk av saken enn man ellers ville ha fått.

Sverigedemokraterna har i flere år avvist at de driver trollfabrikker.

Men i et av opptakene sier en medarbeider i kommunikasjonsavdelingen at de selv kaller disse kontoene for trollfabrikker.

Blant de 23 kontoene TV4 mener er del av dette maskineriet, er Youtube-kanalen «Riks» med 122.000 abonnenter og Facebook-siden «Politiskt Inkorrekt» med 86.000 følgere.

Totalt skal de 23 kontoene ha over 260.00 følgere. I de tre månedene TV4s reporter jobbet i partiet skal de ha publisert rundt tusen innlegg med over 27 millioner visninger.

Flere av kontoene er tilsynelatende dedikert til å hylle Sverigedemokraterna og deres politikere, slik som TikTok-kontoen «jimmiemoments» og «sverjedemokraterna».

TikTok-kontoen «Sverjedemokraterna». Foto: Skjermdump / TikTok

Sistnevnte gir inntrykk av å være en uavhengig profil uten tilknytning til SD.

Samtlige innlegg på profilen uttrykker støtte til partiets politikk, eller er kritisk til andre partier og deres politikere. Kontoen har nesten 40.000 følgere og 1,3 millioner likerklikk. Flere videoer har hundretusener av visninger.

Flere innholdsposter på kontoene gjør ifølge TV4 også narr av partiledere og politikere i andre partier, inkludert regjeringspartiene.

Sverigedemokraterna ble støtteparti da Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna dannet regjering i 2022. Partiene ble da enige om å «oppføre seg med verdighet og omtale hverandres representanter med respekt».

Samtidig har Jimmie Åkesson gått hardt ut mot TV4s avsløring via partiets Youtube-kanal. Han mener det pågår en «gigantisk påvirkningsoperasjon» fra venstresiden.

– De har forsøkt å vise hvordan vi Sverigedemokrater sprer feilinformasjon og et falskt virkelighetsbilde. Det eneste du har klart å vise er at du gjør akkurat det du anklager oss for. Det er ren feilinformasjon de driver med.

Åkesson forsvarer også bruken av kontoene, og hevder TV4 mistolker desinformasjon med satire.

– Det TV4 ville vise var en trollfabrikk og feilinformasjon, det har de ikke lykkes med. Dette er humorklippene de kom med etter et år med infiltrasjon, sier han til SVT.

At ansatte brukte anonyme kontoer, handler ifølge Åkesson blant annet om at flere av deres partirepresentanters offisielle kontoer er suspendert på TikTok.

Til Expressen sier han imidlertid at han ikke hadde noen kunnskap om de anonyme kontoene.

Juridisk sett er det ikke ulovlig. Det er likevel alvorlig at politiske parti tar i bruk en slik metode for å påvirke den offentlige debatten, sier Eskil Sivertsen i FFI.

– Å ta i bruk manipulasjon eller løgn for å fordreie virkelighetsoppfatningen er problematisk, også i det store bildet. Det kan bidra til å svekke tilliten til politikere og valg og dermed også demokratiet.

Jimmie Åkesson (SD) og statsminister Ulf Kristersson (M) på en pressekonferanse i 2022. Foto: Jonas Ekströmer/TT / NTB

Samtidig er omfanget stort. Hvert kvartal fjerner eksempelvis Meta over en milliard falske profiler.

– Trollfabrikker og boter er et stort problem. Antallet falske profiler er astronomisk. Og med utviklingen av KI er de mest avanserte botene vanskelig å avsløre.

I svenske medier hagler reaksjonene nå inn. Magdalena Andersson (S) sier at avsløringen «viser hvilket ekstremparti SD er».

Partileder i Moderaterna og statsminister Ulf Kristersson sier på en pressekonferanse tirsdag at avsløringene er alvorlige, skriver SVT.

– Det skader tilliten mellom partier som har viktige oppgaver, sier Kristersson.

Ulf Kristersson på en pressekonferanse tirsdag i forbindelse med statsbesøk fra den tyske rikskansleren Olaf Scholz. Der kommenterte han også avsløringene TV4. Foto: Samuel Steén/TT / NTB

Han legger til at SD må svare på spørsmålene som nå stilles.

– Jeg er ekstremt imot skittkasting og trollkontoer. Jeg forventer seriøse svar og at de beklager dersom de har gjort dette mot andre, sier han.

Arbeidsminister Johan Pehrson sier ti Sveriges Radio at informasjonen som har kommet frem er uakseptabel, og at feilinformasjon og netthat er «ekstremt alvorlig». Han sier at Sverigedemokraterna umiddelbart må ta grep for å stoppe aktiviteten.